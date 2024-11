Panta Rhei PR AG

Von Weltformat: Kult-DJ Afrojack ist zurück im legendären «GreenGo»

Afrojack, DJ von Weltformat, ist nach zwei Jahren wieder zurück an den Plattentellern im Kultklub «GreenGo» des Gstaad Palace. Am 4. Januar 2025 bringt der niederländische DJ und Produzent die wohl legendärste Disco in der Schweizer Hotellandschaft zum Kochen. Tickets sind stark limitiert. Auf die kommende Wintersaison hin startet der Club sein neues Membership-Modell. Die ikonische Mitgliedskarte wird digital und bietet neu zahlreiche zusätzliche Vorteile.

Der angesagteste Gstaader Club für Junge und Junggebliebene präsentiert seinen Gästen zum Jahresauftakt 2025 eine Show der Extraklasse. Nick van de Wall wie Afrojack mit bürgerlichem Namen heisst, heizt im Januar 2025 bereits zum zweiten Mal im «GreenGo» ein. Seit vielen Jahren weltbekannt durch Songs wie «Give Me Everything» zusammen mit Pitbull, Ne-Yo und Nayer oder seiner Single «Take Over Control» ist er aus der internationalen DJ-Szene nicht mehr wegzudenken.

Extrashow im Kultclub

Seit über 50 Jahren schon werden im Disco-Club im Gstaad Palace Feste gefeiert. Immer noch in seinem Original-Design von Teo Jakob überzeugt das Interieur der einzigen im Original erhaltenen Hoteldisco aus diesen Zeiten bis heute. In den letzten Jahren wurde erheblich ins Upstyling des Clubs investiert und die Akustik wurde komplett überholt. «Wir freuen uns darauf, das neue Jahr im GreenGo mit einem Feuerwerk zu starten. Der Auftritt von Afrojack wird eine Show der Extraklasse. Dies durften wir bereits von zwei Jahren erleben, als wir gemeinsam mit ihm das 50-jährige Jubiläum unseres legendären Nightclubs zelebriert haben», schwärmt Andrea Scherz, General Manager und Inhaber des Gstaad Palace. «Afrojack reiht sich ein in eine Serie von Erlebnissen und Happenings. Wir freuen uns auf einen grossartigen Start in die Wintersaison, die vielversprechend ausschaut», so Scherz weiter. Das Gstaad Palace startet am 13. Dezember offiziell in die Wintersaison.

Digitale Mitgliedschaft im GreenGo

Das Gstaad Palace geht mit der Digitalisierung der «GreenGo»-Memberkarte einen weiteren Schritt in Richtung Zukunft. Mit der neuen, digitalen Mitgliedschaft im Kultclub von Gstaad wird die altbekannte und legendäre Member-Karte abgelöst – dies auch im Sinne der Nachhaltigkeit. «GreenGo»-Mitgliedern werden exklusive Vorteile geboten, wie ein früherer Zugang zu Veranstaltungen oder zu spannenden Neuigkeiten und Background-Wissen rund um anstehende Partys. Mitglied zu sein im ikonischen Club des Gstaad Palace lohnt sich garantiert. So profitieren die Member auch vom Vorverkauf der limitierten Afrojack-Tickets.

Must-see and – hear: Afrojack im «GreenGo»

Die Show startet am Samstag, 4. Januar 2025 um 23.30 Uhr

Für Gäste des Gstaad Palace ist der Eintritt kostenlos (max. zwei Eintritte pro Zimmer)

Der reguläre Eintritt für externe Gäste beträgt CHF 100.00

Der exklusive Vorverkauf für «GreenGo»-Member ist vom 9. bis 13. Dezember 2024

Öffentlicher Vorverkauf beginnt am 14. Dezember 2024

Ticketbezug ab dem 1. Januar 2025 zwischen 08.00 und 10.00 Uhr an der Gstaad Palace Reception

Über das Gstaad Palace Das erstklassige Fünf-Sterne-Superior-Hotel Gstaad Palace, das im Dezember 1913 erstmals seine Türen öffnete, befindet sich seit drei Generationen im Besitz der Familie Scherz und gehört damit zu den letzten familiengeführten Häusern Europas, wo Persönlichkeiten eine Gastgeberkultur erster Klasse leben. Die 90 Zimmer und Suiten des Saisonhotels mit aussergewöhnlichem Panorama auf das Berner Oberland vereinen gekonnt zeitgenössischen Glamour mit alpiner Behaglichkeit. In fünf Restaurants kredenzt das Wahrzeichen Gstaads schweizerische, italienische und internationale Spezialitäten sowie eine mit 16 Gault-Millau-Punkten ausgezeichnete Gourmetküche. Der hoteleigene Nachtclub GreenGo ist bekannt für legendäre Partys und sein illustres Publikum. Im Palace Spa werden auf 1800 Quadratmetern die Sinne der Gäste verwöhnt. Im Sommer stehen das «PISCINE» mit olympischen Massen und vier Tennisplätze zur Verfügung. Mit der Walig Hütte, einer Alp aus dem Jahre 1783 auf 1700 Metern über Meer, verfügt das Gstaad Palace über ein einzigartiges Refugium, wo Gäste den wahren Luxus des Saanenlands, die Ruhe, Beschaulichkeit und Authentizität, hautnah erleben können. Familie Scherz begrüsst ihre Gäste im Winter ab dem 13. Dezember 2024 bis zum 2. März 2025 sowie im Sommer ab dem 22. Juni bis zum 7. September 2025.

Medienkontakt Gstaad Palace Stefan Ludwig, Executive Assistant Manager Sales & Marketing Tel: +41 33 748 54 01 E-Mail: pr@palace.ch