Frauen- und Kulinarikpower: Alexandra Müller wird Markenbotschafterin bei Romantik Hotels & Restaurants

Ab sofort ist Sterneköchin Alexandra Müller, zuvor selbstständige Unternehmerin und Gastgeberin im Romantik Hotel «Étoile» in Charmey (FR), Kulinarik-Markenbotschafterin für die Romantik Hotels & Restaurants. Mit ihrer Expertise stärkt die Überfliegerin aus den Freiburger Voralpen den Bereich Kulinarik und Restauration bei Romantik in über 200 Betrieben.

Alexandra Müller ist eine Überfliegerin – im besten Sinne des Wortes. Ursprünglich war sie bei LSG Lufthansa Sky Chefs – dem Catering-Unternehmen der Lufthansa Group – gestartet. Den Griff nach dem ersten Michelin-Stern – den sie 2018 wie aus heiterem Himmel erhielt – erfolgte als Inhaberin und Küchenchefin in Personalunion im Romantik Hotel «Etoile» in Charmey. Unterdessen hat die erfolgreiche Sterneköchin ihr Haus verkauft – bleibt aber mit ihrem grossen Kulinarik-Wissensschatz Romantik Hotels & Restaurants erhalten.Alexandra Müller freut sich über ihre neue Aufgabe: «Ich brenne für die Gastronomie und Hotellerie und finde es unfassbar schön, mit den rund 200 Romantik Hotels zusammenarbeiten zu können, die Leidenschaft der Köche zu erleben und gemeinsam neue Impulse zu setzen. Mir ist es aufgrund meiner langjährigen Erfahrungen in der Spitzengastronomie wichtig, das vorhandene Potenzial der erstklassigen Köche und Köchinnen bei Romantik zu fördern und ihnen eine Stimme zu verleihen.»

Kulinarik bei Romantik – ein echter Reisegrund

Dass der Appetit auf Reisen beim Essen kommt, bestätigt auch Vorstandsvorsitzender Thomas Edelkamp: «Unsere Gäste schätzen die ausgezeichneten kulinarischen Leistungen unserer Hotels und vertrauen darauf, dass sie stets ein hohes, regionales kulinarisches Niveau erwarten können. Mit dem Engagement von Alexandra Müller sind wir nun in der Lage, die Community der Chefs noch enger zusammenzuführen und möglichen neuen Mitglieder auch Kompetenz in diesem Bereich anbieten zu können. Wir freuen uns, mit Alexandra Müller eine engagierte Unternehmerin und ausgezeichnete Köchin für diese Aufgabe gewonnen zu haben.»

Alexandra Müller ist die Ansprechpartnerin für die Kulinarik bei Romantik und unterstützt die Romantik Hotels mit ihrer fachlichen Kompetenz sowohl praktisch als auch theoretisch. Ziel der Zusammenarbeit ist es, die Wertschätzung für die Kulinarik und Restauration weiter nach vorne zu bringen und gemeinsam mit den talentierten Spitzenköchen in den Romantik Hotels & Restaurants einen Austausch zu schaffen beziehungsweise neue Ideen sowie Events zu entwickeln.

Eine steile Karriere – Alexandra Müller

Nach ihrer Ausbildung bei der LSG Lufthansa Service Sky Chefs erhielt Alexandra Müller unter anderem ein Stipendium der Deutschen Bundesregierung für die «Beste Auszubildende in der Hotellerie und Gastronomie» im Jahr 2000. Zahlreiche Weiterbildungen im Bereich Patisserie, eine Ausbildereignungsprüfung und ein Trainee im F&B-Management führten Alexandra schliesslich in die Schweiz, wo sie als erste Frau überhaupt fünf Jahre im Gstaad Palace als Chef de Partie arbeitete. Immer mit dem Ziel der Selbstständigkeit vor Augen, sammelte sie zudem im Grand Hotel Park in Gstaad sieben Jahre lang Erfahrungen als Empfangsleiterin, bevor sie sich nach der Geburt ihrer beiden Söhne 2011 mit dem Romantik Hotel «Étoile» in Charmey (FR) startete. Nach der Trennung von ihrem Mann 2014 und dem Verlust des gesamten Küchenteams, übernahm Alexandra die Küche im «Étoile» und erhielt für ihre aussergewöhnlichen Kreationen im Jahr 2018 einen Michelin-Stern, den sie bis zum Verkauf des Hotels erfolgreich Jahr für Jahr verteidigte. Nach über 12 Jahren Selbstständigkeit verkaufte sie das Hotel im Herbst 2023, um mehr Zeit für ihre Kinder zu haben: «Mein Credo: Man sollte aufhören, wenn es am schönsten ist.»

Die Marke Romantik

Authentische Erlebnisse, herzliche Gastfreundschaft und echte Geschichte(n) prägen die knapp 200 Romantik Hotels & Restaurants in zehn Ländern Europas - von einzigartigen Wellness-Häusern bis zu den Luxushotels von «Pearls by Romantik». Die Marke ergänzen ausgesuchte Chalets, exklusive B&Bs, sowie Townhouses in pulsierenden Metropolen. Romantik-Gastgeber heissen Reisende in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Belgien, den Niederlanden, Italien, Portugal, Norwegen, Slowenien und Spanien willkommen. Über Partnerschaften mit les Collectionneurs in Frankreich, Secret Retreats in Asien, der Gondwana Collection in Namibia, bietet Romantik Reisenden ein Premium-Netzwerk, zu dem insgesamt 500 besondere Adressen gehören. Ausgezeichnete Kulinarik und gelebte Regionalität vereinen die persönlich geführten Häuser zu einer exklusiven Kollektion für höchste Ansprüche unter dem Dach einer starken Marke Romantik, die im Jahr 2022 ihr 50-jähriges Bestehen feierte.

