Saisonbeginn am Pilatus: Es locken top Aussichten und viele Erlebnisse

Am Pfingstwochenende startet die PILATUS-BAHNEN AG in ihre 136. Saison

Luzern, 17. Mai 2024 – Das Trassee ist nun frei: Die Pilatus-Bahnen starten heute Freitag, 17. Mai in die neue Saison. Die Witterungsverhältnisse der letzten Wochen, insbesondere der erneute Schneefall, erforderten intensive Vorbereitungsarbeiten durch die Mitarbeitenden. Bevor die Geleise der steilsten Zahnradbahnstrecke der Welt beim «Schneebruch» von den Schneemassen befreit werden konnten, mussten diese von den Hängen ins Tal rutschen. Erst dann konnte der Schnee mit der an einem Triebwagen befestigten Fräse und von Hand mit der Schaufel von den Gleisen weggeschafft werden. Pünktlich zum Pfingstwochenende steht dem Saisonbeginn nun nichts mehr im Wege. Erfreulich präsentiert sich die Buchungslage. Um etwaige Wartezeiten zu umgehen, empfehlen die Pilatus-Bahnen den Gästen, ihre Reise mit der Zahnradbahn bereits im Voraus online zu reservieren.

Highlights 2024: Steinböcke, Sternstunden und schwebende Zelte

Ein naturnahes Abenteuer für Jung und Alt sind die von Juni bis Oktober stattfindenden Steinbock-Safaris. In Begleitung erfahrener Guides geht es kurz nach Sonnenaufgang auf Erkundungstour ins Reich der Pilatus-Steinböcke. Dabei beobachten die Teilnehmenden die beeindruckenden Tiere mit etwas Glück ganz aus der Nähe und gewinnen faszinierende Einblicke in ihr Leben.

Himmlische Aussichten erwarten Sterngucker:innen bei den Astronomieabenden: Unter kompetenter Anleitung schauen sie durch professionelle Teleskope in den Nachthimmel über Luzern.

In luftige Höhen geht es diesen Sommer und Herbst auf der Fräkmüntegg für Junge und jung gebliebene Gipfel- und Wipfelstürmer:innen. Während sie im Seilpark auf zehn verschiedenen Parcours ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen können, verspricht der Flug im Dragonglider ein entspanntes Vergnügen. Nach einem gemütlichen Grillabend schwebend im eigenen Himmels- respektive Baumzelt einschlafen – das können Gäste von Juni bis August jeweils am Wochenende in den «Tree Tents» auf der Fräkmüntegg.

Pilatus Veranstaltungshighlights 2024

Mai bis September: «Pilatus Z´Nacht»

Ein besonderes Bergerlebnis in exklusivem Rahmen – mit Bergfahrt und zeitlich flexibel serviertem Abendessen sowie einer extra Talfahrt um 22.15 Uhr jeweils an Samstagen.

Juni bis Oktober: «Steinbock-Safari»

Nach einer Übernachtung auf dem Pilatus geht es begleitet von Expertinnen und Experten auf eine frühmorgendliche Erkundungstour der Steinbockkolonie am Pilatus.

Juni bis August: «Tree Tents Fräkmüntegg»

Nach einem genussvollen Grillabend schläft man auf der Fräkmüntegg mitten in der Natur im Baumzelt (Tree Tent). Jeweils am Wochenende.

22. Juni: Swiss Trailrun Pilatus

Wunderschöne Wege, tolle Aussichten und eine familiäre Atmosphäre machen den Lauf, der sich für (Berg-)Laufanfänger:innen und erfahrene Trailrunner:innen eignet, zu einem einmaligen Erlebnis.

Ganzjährig: «Astronomieabende»

Sternenbeobachtung unter fachkundiger Anleitung inklusive Abendessen und Übernachtung.

Medienkontakt Pilatus-Bahnen AG Tobias Thut, Leiter Marketing & Verkauf tobias.thut@pilatus.ch – T 041 329 11 11