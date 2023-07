Nothilfe für Tiere nach Staudammbruch in der Ukraine

VIER PFOTEN - Stiftung für Tierschutz

Zürich, 03. Juli 2023 – Die Zerstörung des Kachowka-Staudamms in der Südukraine Anfang Juni löste in dem kriegsgebeutelten Land eine erneute Welle der Trauer aus: Katastrophale Überschwemmungen sorgten für immenses Leid bei Mensch und Tier. Die globale Tierschutzorganisation VIER PFOTEN reagierte schnell und lieferte Tierfutter, Medikamente und Rettungsausrüstung in das betroffene Gebiet. Eine VIER PFOTEN-Tierärztin sowie lokale Partnertierärztinnen und -ärzte halfen in Kliniken bei der Behandlung von Tieren, die aus dem Wasser gerettet wurden. Eine von ihnen ist Hündin Nadiya, eine Mutter von zehn Welpen, die ebenfalls alle gerettet werden konnten. Während Nadiya und ihre Welpen in Sicherheit sind, hatten viele andere Tiere nach dieser Tragödie weniger Glück.

Die Hündin Nadiya, deren Name «Hoffnung» bedeutet, war massiv gestresst von der Tortur, in den Fluten zu überleben und ihre zehn Welpen in Sicherheit zu bringen. Die Hunde waren mit Zecken übersät, da auch Insekten versuchen, dem Wasser zu entkommen, indem sie sich an anderen Lebewesen festhalten. VIER PFOTEN-Tierärztin Dr. Valentyna Danyliv gewann das Vertrauen der Hundemutter und ermöglichte so ihre Behandlung. Die Rettungsaktion war jedoch nur der erste wichtige Schritt. Die Tiere benötigen eine angemessene Nachbehandlung, da sie dem verschmutzten und mit Parasiten, Flöhen und Zecken verseuchten Überschwemmungsgebiet ausgesetzt waren.

«Als Nadiya ankam, wollte sie niemanden an sich heran oder in die Nähe ihrer Welpen lassen. Die Hunde haben ein schweres Trauma erlitten, und wir mussten zunächst Geduld mit ihnen haben und ihr Vertrauen gewinnen. Glücklicherweise konnten wir mit den Behandlungen beginnen, nachdem Nadiya sich beruhigt hatte. Wir verabreichten der gesamten Hundefamilie Antiparasiten- und Zeckenmittel und führten eine gründliche Untersuchung durch. Die Gemeinde, in der sich die Klinik befindet, wird nun die Suche nach den Besitzerinnen und Besitzern oder nach einem neuen liebevollen Zuhause für die Hunde übernehmen. Die Gewissheit, dass Nadiya und alle ihre Welpen in Sicherheit und wohlauf sind, ist ein Hoffnungsschimmer in dieser verheerenden und schwierigen Zeit», sagt Dr. Danyliv.

Am selben Tag wurde ein weiterer Hund, der aus den Fluten gerettet wurde, von Dr. Danyliv behandelt. Becky war ebenfalls mit Zecken übersät und war in einer Schockstarre, während das Team vorsichtig die notwendigen Behandlungen durchführte. Sobald sie sich entspannt hatte, gewann Becky die Herzen aller mit ihrer freundlichen und sanftmütigen Art und war dankbar für das Futter, das man ihr gab.

«Der Krieg in der Ukraine ist eine andauernde Tragödie für Menschen und Tiere gleichermassen, und die Zerstörung des Kachowka-Staudamms war ein weiterer verheerender Schlag. Wieder einmal sind viele Menschen ums Leben gekommen, andere wurden ihrer Heimat beraubt, und die Verseuchung des Wassers wird lang anhaltende Folgen für die Region haben. Wir sind froh, dass wir den Tieren nach den Überschwemmungen so schnell helfen konnten. Wir werden unsere Arbeit in der Ukraine fortsetzen, indem wir unser Hauptaugenmerk wieder auf unsere bestehenden Programme legen, um so vielen streunenden und ausgesetzten Tieren wie möglich zu helfen, besonders in diesen herausfordernden Zeiten», sagt Manuela Rowlings, Leiterin der VIER PFOTEN-Streunerhilfeprojekte in Europa.

Schweizer Hilfe für die Ukraine

Trotz der anhaltenden Angriffe und der katastrophalen Situation nach über einem Jahr Krieg setzt VIER PFOTEN seine dringend benötigte Arbeit in der gesamten Ukraine fort, um so vielen Tieren wie möglich zu helfen. Der Krieg in der Ukraine hat viele Menschen zur Flucht gezwungen. Auch in der Schweiz leben derzeit 65‘000 Geflüchtete, die teilweise ihre geliebten Haustiere mitgebracht haben. Mensch und Tier brauchen Unterstützung: Aus diesem Grund bietet die Stiftung für das Tier im Recht, der STVT (Schweizerische Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz) und VIER PFOTEN seit über einem Jahr eine abgestimmte Soforthilfe für Haustiere von Geflüchteten aus der Ukraine. Die digitale fünfsprachige Plattform SwissHelpForUkrainianPets.ch bietet Informationen über Angebote zur Versorgung der Tiere (Futter, Medizin, Tierbedarf), Behördeninfos, Unterkunftsangebote sowie rechtliche Auskunft und Beratung.

Über VIER PFOTEN VIER PFOTEN ist die globale Tierschutzorganisation für Tiere unter direktem menschlichem Einfluss, die Missstände erkennt, Tiere in Not rettet und sie beschützt. Die 1988 von Heli Dungler und Freunden in Wien gegründete Organisation tritt für eine Welt ein, in der Menschen Tieren mit Respekt, Mitgefühl und Verständnis begegnen. Im Fokus ihrer nachhaltigen Kampagnen und Projekte stehen Streunerhunde und -katzen sowie Heim-, Nutz- und Wildtiere – wie Bären, Grosskatzen und Orang-Utans – aus nicht artgemässer Haltung sowie aus Katastrophen- und Konfliktzonen. Mit Büros in Australien, Belgien, Bulgarien, Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, Kosovo, den Niederlanden, Österreich, der Schweiz, Südafrika, Thailand, der Ukraine, den USA und Vietnam sowie Schutzzentren für notleidende Tiere in elf Ländern sorgt VIER PFOTEN für rasche Hilfe und langfristige Lösungen. In der Schweiz ist die Tierschutzstiftung ein Kooperationspartner vom Arosa Bärenland, dem ersten Bärenschutzzentrum, welches geretteten Bären aus schlechten Haltungsbedingungen ein artgemässes Zuhause gibt. www.vier-pfoten.ch

