Eröffnung des 24. Schweizer Kunstsupermarktes in Solothurn / Kunst für das Volk

Solothurn (ots) - Der 22. Schweizer Kunstsupermarkt in Solothurn regt Diskussionen über die Kunst an und bietet 7200 Argumente dazu - so viele Bilder werden aktuell in Solothurn ausgestellt. Zu Preisen, die sich jeder leisten kann. Ausgewählte Kunst von 129 Künstlerinnen und Künstlern aus 13 Nationen. Ausschliesslich Originale. Die Lust auf Kunst ist im Lockdown gewachsen. Noch nie haben die Organisatoren des ...

mehr