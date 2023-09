Panta Rhei PR AG

Switzerland Travel Centre verzeichnet Rekordumsatz

Switzerland Travel Centre gibt Einblicke in den Geschäftsgang und Kundenmärkte.

Das Switzerland Travel Centre, der grösste Reiseveranstalter für Ferien in der Schweiz, ist erfolgreicher unterwegs denn je. Die Umsätze der gebuchten Reisen liegen zurzeit rund 11% über dem Rekordjahr 2019. Die Schweiz ist bei Gästen aus Nordamerika, UK, Deutschland, Schweiz und vermehrt auch wieder aus Asien sehr beliebt. Gefragt beim Schweiz Spezialisten sind weiterhin die individuell buchbaren Schweiz-Rundreisen mit der Bahn.

Der grösste und offizielle Reiseveranstalter für Ferien in der Schweiz verzeichnet eine sehr grosse Nachfrage im laufenden Jahr. Der im letzten Jahr erwirtschaftete Gesamtumsatz von 82 Millionen Franken wurde im laufenden Geschäftsjahr schon Mitte Juli egalisiert. Aktuell per Ende August verzeichnen die Schweiz Experten einen Umsatz von rund 95 Millionen Franken – dies entspricht dem Gesamtumsatz des Rekordjahres 2019. Mit einem neu anvisierten Umsatzziel von gut über 100 Millionen Franken für das laufende Geschäftsjahr zeichnet sich ein weiteres Rekordjahr ab.

Michael Maeder, CEO des Switzerland Travel Centre seit 2012, zeigt sich sehr erfreut über die grosse Nachfrage, noch mehr aber über die Leistung seiner Mitarbeitenden: «Wir haben nach der Pandemie an allen unseren Standorten in Zeiten eines Fachkräftemangel sehr schnell, sehr viele neue Mitarbeitende eingestellt. Fast die Hälfte unserer Leute sind neu bei uns. Zu sehen, wie diese mit Leidenschaft, Freude und Erfolg das Reiseland Schweiz verkaufen, ist sehr eindrücklich».

Grosse Reiselust macht sich bei Gästen aus den USA und aus Kanada bemerkbar. Die Besucherinnen und Besucher aus Nordamerika haben ihre Ferien in der Schweiz dieses Jahr schon sehr früh gebucht. Wie schon vor der Pandemie sind Schweiz Rundreisen mit Bahn, Bus und Schiff «in the Alps» sehr beliebt.

Eine hohe Reisemotivation ist auch bei Gästen aus Grossbritannien zu verspüren. Die Briten und Britinnen bereisen die Schweiz wie eh und je gerne per Bahn. Diese wird vielfach, gerade bei Gruppenreisen, schon für die An- und Rückreise von und zur heimatlichen Insel genutzt. Beliebt bleiben das Berner Oberland, die Grand Train Tour of Switzerland und auch die Genfersee Region.

Unsere Nachbarinnen und Nachbarn aus Deutschland blieben der Schweiz auch während der Pandemie treu. Im laufenden Jahr hat der Wunsch nach einem Urlaub in der Schweiz nochmals merklich zugenommen. Beliebt sind Rundreisen, gerne auch mal in weniger touristischen Regionen der Schweiz. Gereist wird individuell mit Bahn oder Auto, aber auch gerne als Gruppe mit Reisebus und Bergbahnen.

Auch wenn die Tür zur Welt für Herr und Frau Schweizer wieder offensteht, verbringen sie immer noch gerne Ferien in der Heimat. Dies vielfach zusätzlich zu den Ferien am Meer. Beliebt sind entsprechend 3 - 5 Tages Rundreisen mit dem ÖV, sowie auch verlängerte Wochenenden in attraktiven Stadt- oder Berghotels.

Aus Asien erfolgten die Buchungsanfragen vielfach sehr kurzfristig. Entsprechend waren die beliebten Schweizer Touristenorte und Panoramazüge zu dem Zeitpunkt schon sehr gut oder ausgebucht. Mit Ausnahme von China, ist die Nachfrage aus Asien im Verlauf des Jahres sehr stark und erfreulich gestiegen und stimmt positiv für die Zukunft.

Switzerland Travel Centre – eine geballte Ladung Schweiz

Switzerland Travel Centre ist der offizielle und zugleich grösste Reiseveranstalter für Ferien in der Schweiz. Mit dem grössten buchbaren Angebot zum Ferienland Schweiz sorgt es für einen einfachen und bequemen Zugang zu über 2’000 Schweizer Hotels, erlebnisreichen Bahnangeboten, individuellen Rund- und Aktivreisen sowie Städte und Kultur Erlebnissen. Die rund 115 Mitarbeitenden unterstützen Schweiz Reisende und Reiseveranstalter in der Planung ihrer Reisen in das Ferienland Schweiz. Das Unternehmen ist mit Standorten in Zürich, London, Stuttgart und Hongkong tätig. Switzerland Travel Centre ist eine Tochtergesellschaft von HotellerieSuisse, Schweiz Tourismus, der SBB sowie verschiedener Regionalbahnen.

