Neu: Air France-KLM und AVP-Agenturen unterzeichnen gemeinsam ein Programm für nachhaltigen Flugkraftstoff (SAF)

Air France-KLM und die AVP-Agenturen haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, in der sich die Partner zur Entwicklung einer nachhaltigen Flugkraftstoffindustrie verpflichten. AVP ist der dritte Schweizer Partner des von Air France-KLM initiierten SAF-Programms (Sustainable Aviation Fuel) für Firmenkundschaft.

Die AVP-Agenturen bündeln ihre Kräfte mit Air France-KLM, um eine aktive Rolle bei der Dekarbonisierung des Luftfahrtsektors zu übernehmen. Die Partner unterzeichneten am 24. Juli 2023 in Genf eine Vereinbarung über Investitionen in das Corporate SAF-Programm der Air France-KLM-Gruppe, das zur Dekarbonisierung der Luftfahrtbranche beitragen soll.

Die Vereinbarung ist Teil des Corporate SAF-Programms, das von Air France-KLM ins Leben gerufen wurde, um Unternehmen aktiv in die Zukunft des nachhaltigen Reisens einzubinden. Air France- und KLM-Firmenkundschaft, die am Corporate SAF-Programm teilnehmen, können auf der Grundlage einer Schätzung ihrer CO₂-Emissionen aus Geschäftsreisen einen jährlichen Beitrag zu dem Programm festlegen. Alle Beiträge werden von Air France-KLM-Unternehmen in die Bereitstellung und Nutzung von SAF investiert. Damit wird die Entwicklung einer nachhaltigen Flugkraftstoffindustrie unterstützt, die einen zunehmend umweltverträglichen Luftverkehr gewährleistet.

Anlässlich der Unterzeichnung dieser Vereinbarung am 24. Juli 2023 in Genf sagte Eudes-

Philippe Le Guelinel, Air France-KLM Country Sales Manager in der Schweiz: «Air France-KLM hat sich entschieden dafür eingesetzt, die SAF-Kette zu entwickeln und den Luftverkehr nachhaltiger zu gestalten. Im Jahr 2022 entfielen auf unsere Gruppe 3% der weltweiten Kerosineinkäufe und 17% der Einkäufe von SAF. Es ist das erste Mal, dass eine solche Partnerschaft mit einem grossen Netzwerk von Agenturen in der Schweiz eingegangen wird. Wir danken den AVP für ihren bedeutenden Beitrag, ihr Vertrauen und ihr innovatives Engagement an unserer Seite.»

«Es liegt an jedem Einzelnen, zum Ganzen beizutragen. Die SAF ist ein wichtiger Schritt in unserer Branche, und AVP trägt mit Begeisterung und Optimismus dazu bei», sagt Claude Luterbacher, Direktor von Transcontinental (Teil von AVP).

Nachhaltige Flugkraftstoffe als grundlegender Hebel zur Reduzierung der CO ₂ -Emissionen

Air France und KLM engagieren sich seit vielen Jahren in der Forschung und Entwicklung alternativer Treibstoffe. Im Jahr 2011 waren die beiden Fluggesellschaften unter den ersten, die kommerzielle Flüge mit nachhaltigem Treibstoff durchführten. Damit haben sie bewiesen, dass es möglich ist, Flugzeuge mit alternativen Energien anstelle von fossilen Brennstoffen zu betreiben. Durch den Einsatz von alternativen Energien können die Emissionen im Vergleich zu konventionellem Treibstoff um mindestens 75 % gesenkt werden. Heute besteht die grösste Herausforderung darin, eine nachhaltige Flugkraftstoffindustrie zu entwickeln. Und die Firmenkunden von Air France und KLM können aktiv dazu beitragen.

Über Air France-KLM

Die Air France-KLM-Gruppe ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit einer starken europäischen Basis, dessen Hauptgeschäftsfelder die Passagierbeförderung, die Frachtbeförderung und die Wartung von Luftfahrzeugen sind. Air France-KLM ist eine führende Airline-Gruppe im internationalen Verkehr ab Europa. Sie bietet ihren Kunden Zugang zu einem weltweiten Streckennetz, das dank Air France, KLM Royal Dutch Airlines und Transavia mehr als 310 Ziele abdeckt, hauptsächlich von ihren Drehkreuzen Paris-Charles de Gaulle und Amsterdam-Schiphol aus. Das Vielfliegerprogramm Flying Blue ist mit über 17 Millionen Mitgliedern eines der führenden in Europa.

Zusammen mit ihren Partnern Delta Air Lines und Virgin Atlantic betreibt Air France-KLM das grösste transatlantische Joint Venture mit mehr als 340 täglichen Flügen im Jahr 2019. Air France-KLM ist auch Mitglied von SkyTeam, der Allianz, die sich zum Ziel gesetzt hat, Fluggästen ein nahtloseres Reiseerlebnis bei jedem Schritt ihrer Reise zu bieten. 18 Mitgliedsgesellschaften arbeiten in einem umfangreichen globalen Netzwerk zusammen. Die Air France-KLM-Gruppe ist seit 18 Jahren als Branchenführerin im Bereich der nachhaltigen Entwicklung anerkannt und entschlossen, den Übergang zu einer nachhaltigeren Luftfahrt zu beschleunigen. Seit 2003 ist die Air France-KLM Gruppe Mitglied des Global Compact der Vereinten Nationen. Ziel ist es, im Rahmen der Aktivitäten der Gruppe einen wesentlichen Beitrag zu den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung zu leisten.

Über AVP

AVP ist ein Zusammenschluss privater Reisemanagement-Unternehmen in Genf. Der 1995 gegründete Verband umfasst neun Unternehmen: Transcontinental (vertreten durch Claude Luterbacher), Executive Travel (vertreten durch Olivier Emch), Delta Voyages (vertreten durch Yvan Vasina), Travelling 2000 & NGO Travel (vertreten durch Laurent Dumoulin), RN Travel (vertreten durch Regula Baerlocher), Fert & Cie (vertreten durch Jean Claude Fert), VIP Voyages (vertreten durch Patrice Oppliger), ICT Voyages (vertreten durch David Suessmeier).

Dank regelmässiger Verhandlungen mit Fluggesellschaften, Hotelketten, Kreuzfahrtgesellschaften, Autovermietungen oder Technologiepartnern, mit einem Umsatz von über 100 Millionen Schweizer Franken und als anerkannte Fachleute, bietet AVP hochqualifizierte, massgeschneiderte Arrangements, Zugang zu Vorzugspreisen, personalisierte Dienstleistungen und die neuesten Technologien.

