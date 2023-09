Panta Rhei PR AG

Air France feiert 90 Jahre Eleganz

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Air France feiert 90 Jahre Eleganz

Am 7. Oktober 2023 feiert Air France ihr 90-jähriges Bestehen.

Aus diesem Anlass hat die Airline Xavier Ronze, den Leiter der Kostümwerkstätten des Balletts der Pariser Oper, gebeten, eine Kollektion von fünf ikonischen Kleidern zu entwerfen, welche die legendäre Geschichte der Gesellschaft verkörpern.

Vom 28. September bis zum 10. Oktober 2023 wird Air France im Rahmen einer Ausstellung in den Galeries Lafayette Paris Haussmann im Rampenlicht stehen und diese Kleiderkollektion in den Schaufenstern des Geschäfts präsentieren.

Air France entstand aus dem Zusammenschluss von Air Orient, Air Union, Société Générale de Transports Aériens, der Compagnie Internationale de Navigation Aérienne und Aéropostale und wurde am 7. Oktober 1933 offiziell gegründet. Seitdem hat das Unternehmen seine Legende fortgesetzt, indem es die französische Kunst des Reisens in die ganze Welt getragen hat. Heute bietet Air France seiner Kundschaft mit einer Flotte von mehr als 240 Flugzeugen fast 1000 tägliche Flüge zu 200 Zielen an.

Im Jahr 2023 feiert Air France 90 Jahre Eleganz; 90 Jahre Technologie, Innovation und Komfort an Bord ihrer Flugzeuge; 90 Jahre Reisen, gutes Essen, Design, Haute Couture, Kunst und Architektur. Seit seiner Gründung zelebriert das Unternehmen die französische Exzellenz, «das gewisse Etwas», das die Welt in Frankreich erkennt – auch dank eines aussergewöhnlichen Reiseerlebnisses, das die Eleganz auf ein neues Niveau hebt.

Air France zelebriert dieses Streben nach Exzellenz und den Ehrgeiz, an der Spitze der neuesten Trends zu stehen, indem sie der Welt ihr einzigartiges Know-how präsentiert. Vom 28. September bis zum 10. Oktober 2023 wird das Unternehmen in einer Schaufensterausstellung der Galeries Lafayette in Paris mit einer neu entworfenen Originalkleiderkollektion die legendäre Geschichte des Unternehmens nachzeichnen. Dieser neuartige Rahmen wird dem Unternehmen eine noch nie dagewesene Aufmerksamkeit verschaffen und dafür sorgen, dass alle das französische Erbe, das ständig in Bewegung ist, geniessen können.

Illustration von 90 Jahren Eleganz

Um 90 Jahre Eleganz zu verkörpern und zum Leben zu erwecken, stellt Air France eine Kollektion von fünf ikonischen Kleidern vor, die verschiedene Stärken der Fluggesellschaft interpretieren: Flugzeuge und Technologie, Uniformen und Mode, ikonische Plakate, die für das ausgedehnte Streckennetz werben, feines Essen und Geschirr sowie Design und Architektur. Jedes Kleid ist eine Einladung, diese Themen zu erforschen, die es Air France ermöglicht haben, stets das Beste aus den verschiedenen Epochen zu bieten und sogar neue Wege zu beschreiten, die ihrer Zeit weit voraus waren.

Um diese originellen Kleider zu entwerfen, wandte sich Air France an Xavier Ronze, den Leiter der Kostümwerkstätten des Balletts der Pariser Oper. Der Kostümbildner stellte die Kreationen aus ikonischen Elementen, welche die Geschichte des Balletts geprägt haben, und zeitgenössischen Stücken zusammen. Ihm ist es gelungen, Geschichte und Moderne zu verbinden; eine starke Interpretation, die das Beste von Air France und das Beste, was Frankreich in seinen Kompetenzbereichen zu bieten hat, symbolisiert.

Air France in den Galeries Lafayette ausgestellt

Air France wählt die Galeries Lafayette, einen Modetempel im Herzen von Paris, um diese originelle Kleiderkollektion im Rahmen ihrer Jubiläumsfeierlichkeiten zu präsentieren. Vom 28. September bis zum 10. Oktober 2023 wird sie in den zwölf Schaufenstern des berühmten Geschäfts ihre legendäre Geschichte und ihre hochfliegende Eleganz zurückverfolgen, um in die Zukunft zu blicken. Die Kleider werden inmitten einer Auswahl der schönsten alten Air France-Utensilien und dem besten aktuellen Angebot der Fluggesellschaft ausgestellt, um 90 Jahre Flugkomfort, legendäre Flugzeuge, Designer-Uniformen, Bordverpflegung und Design zu präsentieren.

Im Herzen von Paris hat Air France eine innovative Wahl getroffen, um ihr Erbe auf eine Art und Weise zu präsentieren, die für alle französischen und internationalen Besucher frei und leicht zugänglich ist. Die Besucher können ihre schönsten Erinnerungen an Air France-Reisen wieder aufleben lassen oder zum ersten Mal Teil der Legende werden.

Eintauchen in die Legende

Im Inneren des Geschäfts eröffnet das Air France Pop-up-Stores mit einer Reihe von Objekten, die speziell für dieses Jubiläum entworfen oder neu aufgelegt wurden. Air France bietet diverse erschwingliche als auch hochwertige Modelle alter und neuer Flugzeuge sowie eine Kollektion mit dem Schriftzug «90 Jahre» an, die Comfort Kits, Postkarten, Gepäckanhänger und Notizbücher umfasst. Das Unternehmen legt auch mythische Gegenstände wie seine berühmte Vintage-Reisetasche und kultige Poster neu auf. Eine Reihe von Artikeln ist auch auf der Website www.airfranceshopping.com erhältlich.

Air France arbeitet ausserdem mit einer Reihe französischer Luxusmarken zusammen – Vanessa Bruno, Delsey, Bernardaud, Brun de Vian-Tiran und Le parapluie de Cherbourg –, um das französische Know-how weiter zu fördern. Diese Kollektion ist exklusiv in den Galeries Lafayette erhältlich.

Zum ersten Mal in ihrer Geschichte bietet Air France den Besuchern die Möglichkeit, Originalgeschirr mit der Unterschrift des Malers Jean Picart Le Doux zu erwerben, das von 1966 bis in die 2000er-Jahre an Bord der Kabinen La Première und Business verwendet wurde. Der Erlös aus dem Verkauf dieser Gegenstände kommt der Air France-Stiftung zugute, die sich seit 30 Jahren für Kinder in aller Welt einsetzt.

Air France Modeschauen in den Galeries Lafayette Paris Haussmann

Während der gesamten Jubiläumszeit bietet Air France in Zusammenarbeit mit den Galeries Lafayette den Besuchern echte Modenschauen an, die 90 Jahre französische Eleganz widerspiegeln. Models in den Uniformen von Piloten, Flugbegleitern, Flughafenpersonal und Mechanikern werden in einem speziellen Bereich des Geschäfts auftreten, um das legendäre Uniform-Erbe des Unternehmens in Vergangenheit und Gegenwart nachzuvollziehen. Von den allerersten «Barkeeper»-Outfits bis hin zu Couture-Stücken, die von grossen Designern wie Christian Dior, Cristóbal Balenciaga und Christian Lacroix signiert wurden, ist die Modenschau eine einzigartige Reise durch die Stile der verschiedenen Gründungsepochen von Air France. Für Informationen und Buchungen bitte hier klicken.

Medienstelle Air France-KLM Schweiz c/o Panta Rhei PR AG Weinbergstrasse 81 CH-8006 Zürich +41 (0)44 365 20 20 airfrance-klm@pantarhei.ch