Musikalischer Sturm auf dem Landsgemeinde-Platz

Drei statt vier Tage dauerte das GLKB Sound of Glarus dieses Jahr. Am Mittwoch begann es bei perfektem Wetter mit dem musikalischen Sturm auf den Kantonshauptort von Gotthard mit Tifico und G-Strings. Auch die drei ordentlichen weiteren Festivaltage waren aussergewöhnlich, wie es sich für das Glarner Stadtopenair gehört.

Am Gotthard-Konzert vom Mittwoch erreichte die Besucherzahl mit 6500 Personen Platzrekord. Den Genuss des Klassik-Rock-Konzerts mit dem Orchester Tifico und der Streichformation G-Strings ermöglichte der Regierungsrat des Kantons Glarus zu einem Ticketpreis von 20 Franken dank eines Beitrags aus dem Kulturfonds. Am Donnerstag, Freitag und Samstag pendelte sich die Publikumszahl bei 3500 bis 4000 Besucherinnen und Besuchern pro Abend ein. Das ist vergleichbar mit den Vorjahren.

Neue Ansätze beim Line-up

Dieses Jahr kam ein teilweise neues musikalisches Konzept am Glarner Stadtopenair zum Tragen. Auf der GLKB-Bühne war am Donnerstagabend der Schlager- und Volksmusikabend mit Oesch’s die Dritten (CH), Beatrice Egli (CH) und den Troglauern (D) angesagt. Den Freitag und den Samstag eröffneten auf der grossen Bühne mit der Glarner Band Bliss Pills und den bandXost-Gewinnern Unlsh neu zwei regionale Bands. Zu den Highlights auf der grossen Bühne gehörten auch die Auftritte von Phenomden (CH) und Clueso (D) am Freitag sowie von DeWolff (NL) und Texas (UK) am Samstag. Auf der glarnerSach-Bühne traten in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Radio und Fernsehen die SRF 3 Best Talents Valentino Vivace, Andryy, Nativ, Ykan Hyu, Pat Burgener und Make Plane auf. Nebst ihnen spielten dort Treptow (D) und DJ Zsu Zsu (CH) sowie am Kinderprogramm das Glarner Duo Doublette mit Milu und Lanik.

Helferinnen und Helfer aller Konsorten

Zu den Mitspielerinnen und Mitspielern an einem Openair-Festival gehört auch das Wetter. Dieses Jahr mischte es sich mit Regen und Gewitter ein. Die Sicherheit war jederzeit gegeben und das Publikum blieb vor allem am Freitag trotz starken Niederschlägen treu. «Wir sind zufrieden mit dem Verlauf und hatten keine erwähnenswerten Zwischenfälle», bestätigt Marin Huber. «Das Wetter und der Abbruch am Zürich Openair bereiteten uns zwar berechtigte Sorgen, wir hatten aber Glück. Es zwar zum Teil nass, aber nie gefährlich.» Nebst dem treuen Publikum waren über 200 ebenso treue Helferinnen und Helfer im Einsatz. Zudem brachten die Bands ihre Crew-Mitglieder mit und die Sponsoren halfen, die finanzielle Wetterlage zu optimieren.

2024 und 2025 im Juni

Das GLKB Sound of Glarus fand 2023 wieder am letzten Augustwochenende statt. Weil 2025 das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (ESAF) im Glarnerland am traditionellen Stadtopenair-Wochenende ansteht, können sich die Fans bereits im kommenden Jahr an den neuen Termin gewöhnen. 2024 spielt die Musik vom 20. bis 22. Juni auf dem Zaunplatz – und im ESAF-Jahr 2025 vom 19. bis 21. Juni.

Das Wichtigste in Kürze:

Das GLKB Sound of Glarus fand von Mittwoch bis Samstag, 23. bis 26. August 2023, auf dem Zaunplatz in Glarus statt. Am 23. August 2023 stand ein Zusatzabend mit Gotthard, Tifico und G-Strings auf dem Programm.

Save the Date:

Aufgrund des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests im Glarnerland verschieben sich die Daten des GLKB Sound of Glarus in den nächsten beiden Jahren auf den 20. bis 22. Juni 2024 bzw. den 19. bis 21. Juni 2025.

