Frauenpower im Gstaad Palace: Beste Guest Relations Managerin des Jahres 2023 und beste Spa-Managerin

Gstaad, 28. Juli 2023 – Das Gstaad Palace setzt auf Frauenpower: Gleich zwei Managerinnen besetzen Spitzenpositionen im jährlichen Hotel-Ranking des Schweizer Wirtschaftsmagazins «BILANZ». Als beste Guest Relations Managerin wurde die langjährige Topkraft Barbara Branco-Schiess ausgezeichnet, Spa-Managerin des Jahres 2023 ist Estelle Gomes.

Die Palace-Family hat allen Grund zum Feiern: Gleich zwei Topmanagerinnen holen höchste Ehren beim jährlichen Rating im Schweizer Wirtschaftsmagazin BILANZ vom 27. Juli 2023. Und sie arbeiten nicht irgendwo, sondern im besten Ferienhotel der Schweiz: im vielfach ausgezeichneten Fünf-Sterne-Superior Hotel Gstaad Palace. «Dass heuer gleich zwei Mitarbeitende in den Rängen sind, ist mehr als Zufall. Wir setzen in unserem Haus, das seit drei Generationen unserer Familie gehört, bewusst auf die individuellen Stärken der bei uns engagierten Persönlichkeiten. Die Palace-Family ist einzigartig und dank treuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch ein idealer Ort für junge Talente, die ihre Karriere in der Spitzenhotellerie starten», erklärt Andrea Scherz, General Manager und Besitzer.

Seit 25 Jahren ein Fixstern

Mit Barbara Branco-Schiess wird eine wichtige Stütze und zugleich langjährige Managerin im Palace Team zur besten Guest Relations Managerin der Schweiz ausgezeichnet. Sie ist seit einem Viertel Jahrhundert im Hause und stammt ursprünglich aus Hüttlingen im Thurgau. Barbara Branco-Schiess ist so etwas wie die gute Seele im Palace. Sie kennt jede und jeden – und alle kennen sie. Als erste Anlaufstelle für sämtliche Belange der Gäste bewahrt sie stets die Übersicht und führt haargenau Buch über die Spezialinteressen der Kundinnen und Kunden aus aller Welt. Dabei arbeitet sie Hand in Hand mit General Manager Andrea Scherz, damit auch garantiert jedem Detail Rechnung getragen wird. Die sportliche Managerin wohnt mit ihrem Mann Luis, der als Haustechniker ebenfalls im Gstaad Palace tätig ist, im benachbarten Lauenen. Täglich schwingt sie sich auf ihr E-Bike, um aufs Oberbort zur Arbeit zu radeln.

1800 Quadratmeter Erholung unter sich

Estelle Gomes, die Spa Managerin des Jahres 2023, wiederum ist seit 2018 im Gstaad Palace tätig und ist der ruhende Pol im Management-Team. Die stilsichere Expertin leitet das luxuriöse Palace Spa mit seinen 1800 Quadratmetern. Sie führt dabei eine Crew von 11 Spezialistinnen und Spezialisten, zu der auch ein ausgewiesener Personal Trainer zählt. Nebst der einzigartigen Hamam Experience – dem zweistündigem Signature-Erlebnis im Palace Spa – gehört auch eine ausgedehnte Indoor- und Outdoor-Poollandschaft zu ihrem Reich. Ebenso ist sie für das «PISCINE» – das Schwimmbad mit olympischen Ausmassen – zuständig. Estelle Gomes verfügt über exzellente Verbindungen zu Anbietern exklusiver Produkte und hat im Palace Spa ein sorgfältig kuratiertes Menu für primär pflanzlich basierte Anwendungen entwickelt. Besonders beliebt sind unter anderem Gesichtsmassagen mit den Produkten von Swiss I.D. Botanicals. Diese beinhalten hochwertiges CBD aus medizinischem Anbau am Genfersee. Auch die lokalen Bio-Kräuteressenzen von «Les Jardins des Monts» ob Rougemont sind in ihrem Repertoire. Estelle Gomes stammt ursprünglich aus Frankreich.

Über das Gstaad Palace

Das erstklassige Fünf-Sterne-Superior-Hotel Gstaad Palace, das im Dezember 1913 erstmals seine Türen öffnete, befindet sich seit drei Generationen im Besitz der Familie Scherz und gehört damit zu den letzten familiengeführten Häusern Europas, wo Persönlichkeiten eine Gastgeberkultur erster Klasse leben. Die 90 Zimmer und Suiten des Saisonhotels mit aussergewöhnlichem Panorama auf das Berner Oberland vereinen gekonnt zeitgenössischen Glamour mit alpiner Behaglichkeit. In fünf Restaurants kredenzt das Wahrzeichen Gstaads schweizerische, italienische und internationale Spezialitäten sowie eine mit 16 Gault-Millau-Punkten ausgezeichnete Gourmetküche. Der hoteleigene Nachtclub GreenGo ist bekannt für legendäre Partys und sein illustres Publikum. Im Palace Spa werden auf 1800 Quadratmetern die Sinne der Gäste verwöhnt. Im Sommer stehen das «PISCINE» mit olympischen Massen und vier Tennisplätze zur Verfügung. Mit der Walig Hütte, einer Alp aus dem Jahre 1783 auf 1700 Metern über Meer, verfügt das Gstaad Palace über ein einzigartiges Refugium, wo Gäste den wahren Luxus des Saanenlands, die Ruhe, Beschaulichkeit und Authentizität, hautnah erleben können. Familie Scherz begrüsst ihre Gäste diesen Sommer noch bis zum 10. September 2023 sowie im Winter ab dem 15. Dezember 2023 bis zum 8. März 2024.

