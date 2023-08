Doppeltes Kinderglück am Samstag

Panta Rhei PR AG

Auch in diesem Jahr ist der Zirkus Mugg aus Betschwanden in Glarus Süd am kostenlosen Kindernachmittag des Glarner Stadtopenairs dabei. Auf der Animationsinsel lässt sich Zirkus selbst ausprobieren und am Kinderkonzert tritt das Glarner Duo Doublette auf.

Traditionell sind auch am Samstag, 26. August 2023, Klein und Gross wieder zum kostenlosen Kinderprogramm am GLKB Sound of Glarus eingeladen. Auf dem Programm stehen Kinderfrisuren mit Wellness Coiffure Bernasconi, Ballonfiguren, Kinderbasteln und ein Wettbewerb mit Preisen vom Märchenhotel Braunwald. Am Kinderkonzert tritt das Duo Doublette auf. Milu und Lanik präsentieren die Uraufführung ihres neuen Clown-Theater-Konzerts mit rhythmischer Musik, zauberhaften Bühnenbildern und artistischen Einlagen.

Abends bis 10 Jahre kostenlos und bis 16 Jahre begleitet

An den Konzertabenden vom 23. bis 26. August 2023 haben Kinder bis 16 Jahre Zutritt nur in Begleitung von Erziehungsberechtigten. Bis Jahrgang 2013 und jünger ist der Eintritt kostenlos. Für Kinder ab Jahrgang 2023 bis 2007 und Inhaberinnen oder Inhaber einer STU-Card sind an der Abendkasse Vergünstigungen erhältlich. Die Abendkasse öffnet jeweils um 17 Uhr.

Bändelitausch auf dem Rathausplatz

Auch dieses Jahr besteht wieder die Möglichkeit, das Ticket vorgängig in ein Eintrittsbändeli umzutauschen. Das Ticket lässt sich am Dienstag, 22. August, von 16 bis 21 Uhr und am Mittwoch, 23. August, von 11 bis 14 Uhr bei der Kasse auf dem Rathausplatz in ein Bändeli tauschen.

Anreise mit dem öffentlichen Verkehr

Die Veranstalter des 15. GLKB Sound of Glarus empfehlen den Besucherinnen und Besuchern die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. In den Konzertnächten am Freitag und Samstag verkehrt jeweils um 01:30 Uhr ein Extrazug von Glarus über Ziegelbrücke und Uznach nach Rapperswil und Pfäffikon SZ. Zudem verstärken extra Bus-Kurse das Nachtnetz. So sind Bilten, Elm und Braunwald nach Konzertschluss mit dem öffentlichen Verkehr erreichbar. Für Schwändi und Sool steht ein Rufbus bereit. Es gelten die normalen Fahrausweise. Festivalbesucher profitieren dank des RailAway-Angebots von 20 Prozent Rabatt auf die Hin- und Rückfahrt.

Das Wichtigste in Kürze:

Das GLKB Sound of Glarus findet von Donnerstag bis Samstag, 24. bis 26. August 2023, auf dem Zaunplatz Glarus statt. Am 23. August 2023 steht ein Zusatzabend mit Gotthard auf dem Programm, der ohne Aufpreis im Festivalpass integriert ist.

Vorverkauf im Glarussell und bei Ticketcorner:

Festivalpässe bietet Ticketcorner im Vorverkauf für 185 Franken (inkl. Gotthard-Konzert) an. Lokale Vorverkaufsstelle ist das Glarussell an der Bahnhofstrasse 23 in Glarus. Tagestickets für Donnerstag, Freitag und Samstag sind für 65 Franken und Tickets für den Zusatzabend mit Gotthard am Mittwoch für 20 Franken (exkl. Vorverkauf-Gebühren) erhältlich. Alle Tickets können auch auf www.soundofglarus.ch gekauft werden.

Save the Date:

Aufgrund des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest (ESAF) im Glarnerland verschieben sich die Daten des GLKB Sound of Glarus in den nächsten beiden Jahren auf den 20. bis 22. Juni 2024 bzw. den 19. bis 21. Juni 2025.

