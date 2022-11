Segmed

Das von YC und Alchemist unterstützte Unternehmen Segmed erhält Finanzierungsrunde von 5,2 Mio. $ und startet Plattform zur medizinischen Bildgebung in der klinischen Praxis

Palo Alto, Kalifornien (ots/PRNewswire)

Segmed – eine cloudbasierte Plattform zur medizinischen Bildgebung in der klinischen Praxis, die Innovationen im Gesundheitswesen beschleunigt, indem sie den Zugang zu medizinischen Daten vereinfacht – hat den Abschluss einer Seed+-Finanzierungsrunde in Höhe von 5,2 Millionen Dollar bekannt gegeben, die von Nina Capital geleitet wurde und an der sich iGan Partners, M3 Inc, Mighty Capital, Expeditions Fund und Alchemist Accelerator beteiligt haben. Damit beläuft sich der Gesamtbetrag der eingeworbenen Mittel auf mehr als 10 Millionen Dollar. Das Unternehmen kündigte zudem die Einführung von Segmed Insight an.

Segmed Insight wurde mit dem Ziel entwickelt, qualitativ hochwertige, reale medizinische Bildgebungsdaten in die Hände von Klinikern, Forschern und Entwicklern zu geben, insbesondere denen, die ihre KI-Algorithmen trainieren oder validieren wollen.

Forscher und KI-Entwickler im Bereich Medizin, die Segmed Insight nutzen, können eine Suche durchführen, Studien und Berichte anzeigen, die ihren Suchkriterien entsprechen, und spezifische Datensätze für ihre Parameter zusammenstellen. Nach der Bestellung erhalten die Nutzer ihre Daten innerhalb weniger Tage – ein Prozess, der vor Segmed Jahre dauerte.

Durch den Aufbau von Partnerschaften mit Gesundheitssystemen, Krankenhäusern und Kliniken mit Bildgebungseinrichtungen an über 1.000 Standorten auf 5 Kontinenten hat Segmed die Herkulesarbeit der Aggregierung von diversen medizinischen Daten übernommen.

Der Schutz der Privatsphäre der Patienten und der verantwortungsvolle Umgang mit den Daten haben bei Segmed oberste Priorität. Das Unternehmen hält sich strikt an die HIPAA/DSGVO-Richtlinien, hat dieses Jahr die SOC2-Zertifizierung erhalten und gibt nur vollständig anonymisierte Daten weiter, um sicherzustellen, dass keine persönlichen Informationen preisgegeben werden.

„Die Gesundheitsbranche setzt zunehmend Methoden der künstlichen Intelligenz ein, aber ein Hindernis bei der Entwicklung neutraler, leistungsfähiger Algorithmen ist die rechtzeitige Beschaffung vielfältiger, hochwertiger Daten", erklärte Dr. Martin Willemink, CEO und Mitbegründer von Segmed. „Mit Insight können unsere Kunden die Zeit für die Datenbeschaffung massiv verkürzen, was wiederum die Forschung und Entwicklung im medizinischen Bereich beschleunigt."

„Segmed ist gut positioniert, um die Hürden für Innovationen in der medizinischen KI zu senken, indem es die Kluft zwischen Datenanbietern und Datenkonsumenten überbrückt", so Sebastian Anastassiou, Head of Investments bei Nina Capital. „Dadurch wird es einfacher, schwierige Probleme im Gesundheitswesen anzugehen, was letztendlich die Qualität der Patientenversorgung in den kommenden Jahren verbessern wird."

„Wir freuen uns, Segmed bei seiner jüngsten Kapitalerhöhung zu unterstützen – wir glauben, dass das Unternehmen auf dem besten Weg ist, eine der führenden KI-Datenplattformen im Gesundheitswesen zu werden. Sie haben Echtzeit-Zugriff auf maschinenlesbare Daten mit Schwerpunkt auf medizinischer Bildgebung, die für das Gesundheitswesen von unschätzbarem Wert sind. Mit dieser Runde freut sich iGan auf die Zusammenarbeit mit Martin und dem Team, um Outbound-Partnerschaften voranzutreiben und wichtige Funktionen der Plattform zu erweitern", betonte Sam Ifergan, Managing Partner bei iGan Partners.

Informationen zu Segmed

Durch die Zusammenarbeit mit globalen Gesundheitsdienstleistern, die Standardisierung und Anonymisierung von Daten durch eine Reihe von proprietären Algorithmen und die Möglichkeit, kundenspezifische Datensätze zu erstellen, ist Segmed zu einer zentralen Anlaufstelle für die schnelle Aggregierung medizinischer Daten geworden. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte segmed.ai oder starten Sie unter join.segmed.ai.

