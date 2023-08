Panta Rhei PR AG

Sternekoch Peter Girtler als «Koch des Jahres 2023» geehrt

Der Sternekoch Peter Girtler aus dem Romantik Hotel Stafler in Mauls bei Sterzing im Südtirol überzeugt erneut die Restaurantkritiker und erhält von den renommierten Restaurantführern Bestnoten. Die Auszeichnung «Koch des Jahres 2023» im Grossen Guide sowie der 2. Platz im Hornstein Ranking für Südtirol würdigen zum wiederholten Male seine Gourmetküche, die traditionelle Südtiroler Spezialitäten auf innovative und kreative Weise interpretiert.

Seit vielen Jahren verteidigt Peter Girtler erfolgreich zwei Michelin Sterne. Doch nicht nur der «Guide Michelin» ist von seiner Kochkunst angetan. Der Restaurantführer «Gault Millau» vergab im vergangenen Jahr vier Hauben für die Gourmetstube «Einhorn» und drei Hauben für die «Gasthofstube» – beides Restaurants des Romantik Hotel Stafler. Auch der «Grosse Guide» zeichnet die beiden Restaurants aus: mit fünf Hauben für das Gourmetrestaurant «Einhorn» und drei Hauben für die «Gasthofstube». Zusätzlich verleiht er Girtler den Titel «Koch des Jahres». Maximalbewertungen erhält der Sternekoch mit fünf Bestecken vom «Schlemmeratlas» sowie drei Sonnen vom «Savoir Vivre». Ausserdem wird der Sternekoch vom «Schlemmeratlas» mit der Auszeichnung «Spitzenkoch 2022» gewürdigt. Vom «Falstaff» wird er erneut mit drei Gabeln (94 Punkte) ausgezeichnet. Auch Italiens bekanntester Restaurantführer, «Gambero Rosso», verleiht Peter Girtler zwei Gabeln. Die Auszeichnungen sämtlicher Restaurantführer bescheren ihm schliesslich den 2. Platz im Hornstein Ranking für Südtirol. Neben Girtler wurde auch Sommelière Lisa Kinkelin vom «Falstaff» als «Sommelière des Jahres» ausgezeichnet.

Peter Girtlers «kulinarische Handschrift»

Die Erfolgsgeschichte Peter Girtlers lässt sich nicht nur wunderbar in den Restaurantführern dieser Welt entdecken, sondern am besten vor Ort im Romantik Hotel Stafler schmecken. Köstliche Kombinationen aus frischen Produkten der Region sorgen für wahre Genussmomente. Girtler bewahrt als Südtiroler die kulinarische Tradition seiner Region und geht zeitgleich neue Wege. Mit hochwertigen regionalen Zutaten verbindet er Tradition mit Innovation, wodurch er seine Gäste immer wieder aufs Neue begeistert.

In der Gourmetstube «Einhorn» zelebriert Peter Girtler internationale Haute- Cuisine mit dem gewissen Etwas. Hier liegt der Fokus auf den Produkten, die Girtler am liebsten regional aus dem Südtirol und am besten vom eigenen Gutshof bezieht. Gekonnt kombiniert er Tradition mit Moderne und weiss lokale Besonderheiten mit internationalen Inspirationen zu verbinden. Serviert wird das Degustationsmenü in der Altdeutschen Stube, die mit Kachelofen, gemütlichem Erker und einer Wandbemalung aus dem Mittelalter den idealen Rahmen für Girtlers Kompositionen bietet. Auch in der «Gasthofstube» erwartet die Gäste eine spannende kulinarische Entdeckungsreise. Alttiroler Rezepte, mediterrane Inspirationen und Südtiroler Bergfrische verbinden sich zu einem Gourmeterlebnis. Hier werden alle Köstlichkeiten à la Carte bestellt und in verschiedensten Räumlichkeiten des Romantik Hotel Stafler genossen.

Früher Poststation, heute ein weitläufiges Traditionshotel

Das Traditionshotel Stafler in Mauls bei Sterzing wurde im Jahr 1270 als Poststation an der historischen Passstrasse über den Brenner erbaut und dient nun seit über 270 Jahren als Herberge für Gäste. Heute wirkt das Stafler’s Gut mit dem Romantik Hotel, den Stallungen und einer weitläufigen Parkanlage wie ein eigenes Dorf, das mit viel Leidenschaft von Familie Stafler geführt wird. Exklusive Zimmer und Suiten sorgen nach einem Genusserlebnis bei Peter Girtler für erholsame Momente. Der Wellnessbereich Romantica lädt mit einem lichtdurchfluteten Indoor-Pool, einer Saunalandschaft und Ruhebereichen zum Entspannen ein. Bei sommerlichen Temperaturen ist der Romantikpark mit Seerosenteich der ideale Platz für ruhige Stunden.

