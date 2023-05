Panta Rhei PR AG

Neues Lokal für Events in Altstetten: aja Zürich lanciert aja Club

Das aja Zürich in Altstetten ist neu um eine Attraktion reicher: Im 5. Stock des Hotels hat der aja Club jüngst seine Tore geöffnet. Die im Retroflair designte Etage kann von Firmen und Privatpersonen als vielfältig nutzbare Eventlocation gemietet werden und bietet Platz für bis zu 120 Personen. Wer nach getaner Arbeit entspannen will, geniesst einen Drink im clubeigenen Bar-Pub oder setzt sich für einen Filmabend ins Club-Kino. Ergänzt wird das Club-Konzept durch verschiedene Eventformate.

Mit dem neu eröffneten aja Club hat das aja Zürich in Altstetten einen inspirierenden Raum zum konzentrierten und kreativen Arbeiten geschaffen. Egal ob Workshop, Seminar, Teamevent, Geburtstagsparty, Kinoabend oder Kitchenparty – im aja Club im 5. Stock des aja Zürich findet sich für alles der geeignete Raum samt passender Infrastruktur und bester Aussicht. Passend zur Lage des aja Zürich direkt an den Gleisen, nur wenige Schritte vom Bahnhof Altstetten entfernt, prägen zahlreiche Trouvaillen aus der gloriosen Eisenbahnvergangenheit das Interieur des aja Clubs. Legendäre Werbeplakate, mondäne Reisekoffer oder komfortable Salonwagen-Sessel verströmen nostalgisches Reiseambiente.

Neben einem grösseren Gruppenraum für Meetings oder Yogasessions bietet der aja Club verschiedene kleinere, individuell gestaltete Räume und Nischen, die sich fürs Arbeiten und den Austausch in kleineren Gruppen eignen. Die Verpflegung für die Kaffeepausen wird bequem in den Club geliefert und für Zwischendurch stehen eine Kaffeemaschine, Tee und ein gut gefüllter Kühlschrank mit Getränken bereit. Der Lunch oder After-Work-Apéro wird ebenfalls im Club serviert. Alternativ geniesst man sein Mittagessen im Deli-Restaurant des aja oder setzt sich zum Feierabenddrink an die Bar oder auf die Aussenterrasse im Parterre.

Buchbare Eventformate erweitern Nutzungskonzept des aja Club

Neben Arbeits- und Eventräumen verfügt der aja Club auch über einen eigenen Club-Pub: Weil die Gäste bei Gruppenbuchungen hier selbst als Barkeepers wirken, gibt es keine Wartezeiten wie an der Bartheke. Stattdessen gilt: Lieblingsgetränk auswählen, einschenken und cheers! Wer dazu den «Club Apéro» bestellt, wird von der aja-Küche mit einer Auswahl an Fingerfood, reichhaltigen Apéroplatten oder kleinen Speisen im Glas verwöhnt. Filmfans, die am Feierabend gerne selbst bestimmen, was über die Leinwand flimmert, sind im privaten Kinosaal des aja Club richtig. Egal ob Blockbuster, Serienmarathon oder Fussballabend mit Freunden – für Gruppen von sechs bis maximal acht Personen offeriert das aja Zürich zwei thematisch passende Verpflegungspakete, die von Popcorn und Nachos über M&Ms und Glacé bis hin zu Hot Dogs und Burger alles bieten, was es für einen gelungenen Filmabend braucht.

Ein Highlight an lauen Sommerabenden ist das BBQ auf der grossen Dachterrasse mit Direktzugang vom Club. Neben mediterranen Apéro-Häppchen geniessen Gruppen von 20 bis 120 Personen hier bei bester Aussicht verschiedene Grilladen, ein Salatbuffet, Ofenkartoffeln, Grillgemüse und Maiskolben. Alle jene, die den Feierabend gerne in entspannter Runde geniessen, finden mit der Kitchen-Party das passende Format. Beim Live-Cooking in der Club-Küche geniessen die Gäste ein italienisch inspiriertes Dreigang-Menü in familiärem Ambiente – und das ganz ohne lästiges Aufräumen.

Sommerevents aja Zürich

Sundowner-Events

Was: sommerliche Drinks, leichte Speisen und Snacks

Wann: 8. Juni, 26. Juni, 13. Juli, 10. August und 14. September,

Zeit: 17.30 bis 22 Uhr

Wo: Dachterrasse, Vitalbar, 5. Stock aja Zürich

Grill & Chill

Was: Grilladen, Salatbuffet, sommerliche Drinks und Dessert

Wann: 25. Mai, 29. Juni, 31. August und 28. September

Zeit: von 17 bis 22 Uhr

Wo: Aussenterrasse, Parterre aja Zürich

Preis: CHF 29.50

Medienkontakt: Panta Rhei PR AG, c/o Medienstelle aja Zürich Dr. Reto Wilhelm: r.wilhelm@pantarhei.ch, Tel. 044 365 20 20