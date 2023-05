Romantik bringt Hotelführer in neues Format

Panta Rhei PR AG

Über Jahrzehnte war der Romantik-Hotelführer das Schlüsselelement in der Kommunikation der Hotelmarke. Nun schlägt Romantik ein neues Kapitel auf: Ein hochwertiges Print-Produkt – eine Kombination aus Magazin und Katalog –, das digitale Elemente erweitern, inspiriert Romantik-Gäste künftig zum Reisen und Geniessen.

«Seit ich vor acht Jahren bei Romantik gestartet bin, sprechen wir über den Hotelführer. Der Guide ist die wohl am längsten gepflegte Tradition bei Romantik und bei Gästen wie Hoteliers gleichermassen beliebt. Zugleich sehen wir, dass wir viele Gäste über andere Kommunikationswege mindestens ebenso effektiv erreichen können. Dennoch bleibt Print für hochwertige Produkte ein wichtiges Medium.» Daher werde der Guide nicht eingestellt, sondern wohlüberlegt weiterentwickelt, so Edelkamp weiter. Das neue Produkt ist als «Magalog» konzipiert – als Mischform aus Magazin und Katalog. Augmented-Reality-Inhalte erweitern die Erlebniswelten des Magalogs im digitalen Raum.

Hochwertiges Rundumerlebnis

Der neue Magalog erscheint im eleganten DIN-A4-Format und ersetzt künftig den Romantik Guide. Dank der Formatänderung bietet er mehr Raum für inspirierende Geschichten und grossflächige Bildwelten. Zudem beinhaltet er grössere und übersichtlichere Karten, teils im ausklappbaren Format, die den Leser:innen eine noch bessere Übersicht über alle Romantik Hotels vermitteln. Das neue Printprodukt setzt auf Qualität – vom Inhalt über die Gestaltung bis zur Haptik. Wie das «explore Romantik Magazin» enthält auch der neue Magalog zwei Multimedia-Level, die die Inhalte im Print mit der digitalen Welt von Romantik verknüpfen.

Über QR-Codes gelangen Leser:innen bequem auf die entsprechende Webseite auf www.romantikhotels.com, wo sie direkt buchen können. Augmented-Reality-Content, darunter Videos, 3D-Rundgänge und interaktive Karten lassen sich mit der kostenfreien YONA-App erleben. Weitere, mit dem Romantik-Schlüssel gekennzeichnete Inhalte, bieten den Nutzer:innen auf zahlreichen Seiten zusätzliche Informationen, die für ein Rundumerlebnis sorgen und einen echten Mehrwert bieten.

Der neue Magalog und das Magazin «explore Romantik», das im vergangenen Jahr frisch lanciert wurde, ergeben gemeinsam ein stimmiges Gesamtbild und eine Publikationsreihe, welche das Motto «explore Romantik» aus der Überschrift konsequent umsetzt. Mit dem Marken-Relaunch im Jahr 2020 und der Öffnung der Marke für B&Bs, Townhouses und Chalets sowie der Einführung des Luxuslabels PEARLS by Romantik für 5-Sterne-Hotels sorgt Romantik für ein attraktives Markenbild, das sich in den Printprodukten widerspiegelt.

Die Marke Romantik

Authentische Erlebnisse, herzliche Gastfreundschaft und echte Geschichte(n) prägen die knapp 200 Romantik Hotels & Restaurants in zehn Ländern Europas – vom hochwertigen Landgasthof über einzigartige Wellness-Häuser bis zu den Luxushotels von «Pearls by Romantik». Die Marke ergänzen ausgesuchte Chalets, exklusive B&Bs, sowie Townhouses in pulsierenden Metropolen. Romantik-Gastgeber heissen Reisende in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Belgien, den Niederlanden, Italien, Portugal, Norwegen, Slowenien und Spanien willkommen. Über Partnerschaften mit les Collectionneurs in Frankreich, Secret Retreats in Asien und der Gondwana Collection in Namibia, bietet Romantik Reisenden ein Premium-Netzwerk, zu dem insgesamt 500 besondere Adressen gehören. Ausgezeichnete Kulinarik und gelebte Regionalität vereinen die persönlich geführten Häuser zu einer exklusiven Kollektion für höchste Ansprüche unter dem Dach einer starken Marke Romantik, die im Jahr 2022 ihr 50-jähriges Bestehen feierte. www.romantikhotels.com

