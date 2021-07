Panta Rhei PR AG

QV 2021: Angehende Kauffrau brilliert mit Bestnote 6.0 in Berufsmatura und EFZ

1311 erfolgreiche KV-Absolventinnen und -Absolventen

starten ins Berufsleben

Am Montag, 12. Juli, fand im Hallenstadion Zürich die Abschlussfeier für die 1311 jungen Kaufleute statt, die diesen Sommer erfolgreich ihre dreijährige Lehre an der Wirtschaftsschule KV Zürich abgeschlossen haben. Ein absolutes Spitzenresultat erzielte Carla Morena Monti aus Hinwil (ZH): Sie glänzte mit der Gesamtnote von 6.0 im Berufsmaturazeugnis sowie im eidgenössischen Fähigkeitszeugnis (EFZ). Insgesamt erreichten 48 junge Kaufleute einen Notendurchschnitt von mindestens 5.3 und damit eine Platzierung im eidgenössischen Rang.

Von insgesamt 1361 Lernenden, die zu den Prüfungen angetreten sind, haben dieses Jahr 1311 das Qualifikationsverfahren (QV) auf Anhieb bestanden. Mit einer Erfolgsquote von etwas über 96 Prozent darf sich die Wirtschaftsschule KV Zürich damit erneut über ein ausgezeichnetes Gesamtresultat freuen. «Es ist eine Genugtuung und eine Bestätigung unserer Arbeit, dass wir das diesjährige QV trotz coronabedingt anspruchsvoller Umstände so erfolgreich abwickeln konnten. Für dieses ausserordentliche Engagement gebührt allen Beteiligten an der Schule, aber auch in den Ausbildungsbetrieben ein grosser Dank», sagt Christian Wölfle, Rektor Wirtschaftsschule KV Zürich.

QV-Feier – bewährtes Format, hybride Umsetzung

Nachdem die Corona-Pandemie letztes Jahr ein Abschlussfest im grösseren Rahmen verunmöglicht hatte, konnte die Wirtschaftsschule KV Zürich die traditionsreiche QV-Feier heuer wieder im Hallenstadion durchführen – unter strikter Einhaltung der aktuell geltenden Vorgaben. So waren beim Festakt für einmal nur die Absolventinnen und Absolventen sowie ihre Klassenlehrpersonen zugelassen. Familie, Freunde, Berufs- und Praxisbildnerinnen sowie Lehrpersonen konnten das Geschehen via Livestream in Echtzeit von zu Hause aus mitverfolgen. Gratulationen für die erfolgreichen Kaufleute gab es auch von Gastrednerin Laura Zimmermann, Co-Präsidentin Operation Libero. Sie betonte, in was für einem durchlässigen System wir in der Schweiz leben. Die vielfältigen Chancen, die sich hieraus ergäben, seien ein Privileg. Sie ermutigte die Absolventinnen und Absolventen, davon Gebrauch zu machen und sich zu engagieren – nicht nur beruflich. Schliesslich sei, wie sie selber erfahren habe, in der Schweiz mit ganz wenig sehr vieles möglich.

Freude über herausragende individuelle Leistungen

Unter den 48 Absolvierenden, die beim diesjährigen QV einen Notendurchschnitt von mindestens 5.3 erreichten und damit eine Platzierung im eidgenössischen Rang, stach eine Kauffrau besonders hervor: Carla Morena Monti aus Hinwil (ZH), die ihre Lehre bei der TX Group AG in Zürich absolviert hat, erzielte mit einer Gesamtnote von 6.0 im Berufsmaturazeugnis und im eidgenössischen Fähigkeitszeugnis (EFZ) ein absolutes Glanzresultat. Ein Spitzenergebnis gelang auch Jessica Sandmann aus Zürich (Eisenegger Immobilien & Treuhand AG) mit einem Notendurchschnitt von 5.9 im EFZ sowie Luca Koch aus Othmarsingen (Zürcher Kantonalbank) mit einem Notendurchschnitt von 5.8 (EFZ) respektive 5.7 (Berufsmatura).

Ausgezeichnete KV-Absolventinnen und -Absolventen 2021 im eidgenössischen Rang:

B-Profil (Basis-Grundbildung)

Landolt Lea Anna Marie, Aeugst am Albis (5.60)

Rotta Francesco, Zürich (5.50)

Collins Hailey Miley, Zürich (5.30)

Mena Arza, Winterthur (5.30)

Seliner Nicole, Ricken SG (5.30)

Zubaku Endrit, Affoltern am Albis (5.30)

E-Profil (Erweiterte Grundbildung)

Sandmann Jessica, Zürich (5.90)

Baumgartner Marc Leonard Lee, Horgen (5.60)

Friedlos Franziska, Richterswil (5.50)

Sieburg Fabienne, Dübendorf (5.50)

Bytyqi Albanita, Dietlikon (5.40)

Carfagno Massimo, Bonstetten (5.40)

Dauti Sidorela, Winterthur (5.40)

Homberger Lilly, Elgg (5.40)

Meier Ladina, Gossau ZH (5.40)

Peter Liam, Glattfelden (5.40)

Städeli Jonah, Schwerzenbach (5.40)

Steinmann Patrizia, Islisberg (5.40)

Aziri Ismail, Zürich (5.30)

Ferreira Dias Jessica, Dietikon (5.30)

Friedli Renée Lucienne, Hirzel (5.30)

Kägi Larissa, Herrliberg (5.30)

Münch Jan, Wallisellen (5.30)

Passerini Laura, Fahrweid (5.30)

Rosario Merino Cristal, Schwerzenbach (5.30)

Schild Jessica, Winterthur (5.30)

Schoch Yves Thierry, Richterswil (5.30)

Sieger Vanessa , Birmensdorf ZH (5.30)

Sutharsan Swetha, Zürich (5.30)

Thell Lisa, Zürich (5.30)

Voser Samanta, Untersiggenthal (5.30)

E-Profil (Bili)

Vogelsang Dominic, Winterthur (5.50)

Camossi Sari, Dübendorf (5.40)

Furger Alessia, Zürich (5.30)

Merz Zoe Doris, Niederhasli (5.30)

M-Profil (Berufsmatura)

Monti Carla Morena, Hinwil (6.00, EFZ 6.00)

Koch Luca, Othmarsingen (5.70, EFZ 5.80)

Greutmann Nadine, Obfelden (5.60, EFZ 5.40)

Gorani Belinda, Gattikon (5.60, EFZ 5.50)

Diethelm Fiona, Hausen am Albis (5.60, EFZ 5.50)

Brechbühler Natalija, Bülach (5.40)

Senn Leandra, Knonau (5.30, EFZ 5.40)

M-Profil (EFZ)

Wegmüller Joy, Wallisellen (EFZ 5.30)

Gallati Lennia Marie, Mettmenstetten (EFZ 5.30)

M-Profil 3-2-1

Ahmed Sheikh Ahad, Adlikon b. Regensdorf (EFZ 5.30)

Berufsmatur für Erwachsene

Bieri Julia, Bonstetten (5.50)

Lohrer Leon, Fehraltorf (5.30)

Schilling Emanuela Nettaporn, Glattpark (Opfikon) (5.30)