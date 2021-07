Panta Rhei PR AG

Medieninformation: Air France mit neuen Langstreckenzielen in der Wintersaison 2021-22

Air France mit neuen Langstreckenzielen in der Wintersaison 2021-22

- Drei neue Ziele: Sansibar (Tansania), Muscat (Oman) und Colombo (Sri Lanka) - Vollständig modifizierbare und erstattungsfähige Tickets bis 31. Dezember 2021

Air France passt ihr Streckennetz weiter an und erhöht das Angebot an Freizeit-Destinationen: Für die Wintersaison 2021 (Oktober 2021 bis März 2022) bietet die Fluggesellschaft ihren Fluggästen neue Verbindungen zu sonnigen Zielen auf der ganzen Welt mit Abflug von Paris-Charles de Gaulle an.

Afrika: Sansibar

Ab dem 18. Oktober 2021 fliegt Air France nach Sansibar (Tansania), ein ganz neues Ziel für die Fluggesellschaft. Die zwei wöchentlichen Frequenzen werden mit einer Boeing 787-9 bedient, als Fortsetzung des Fluges nach Nairobi (Kenia).

Übersee-Gebiete: Papeete

Aufgrund der starken Nachfrage wird Air France in diesem Winter die Frequenzen nach Papeete (Französisch-Polynesien) als Fortsetzung des Fluges nach Los Angeles (Vereinigte Staaten) erhöhen. Ab dem 3. November 2021 bietet die Fluggesellschaft bis zu fünf Flüge zu diesem Ziel an, die mit einer Boeing 777-200 durchgeführt werden.

Mittlerer Osten: Muscat und Dubai

In den Nahen Osten bietet Air France ab dem 31. Oktober 2021 drei wöchentliche Frequenzen nach Muscat (Oman) an. Die Flüge werden mit einer Boeing 787-9 durchgeführt. Die Airline wird ausserdem ab dem 23. Oktober 2021 bis zu 14 wöchentliche Frequenzen nach Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) anbieten.

Asien: Colombo

Ab dem 1. November 2021 fliegt Air France ebenfalls neu nach Colombo (Sri Lanka), mit drei wöchentlichen Verbindungen als Fortsetzung des Fluges nach Malé (Malediven). Die Flüge werden mit einer Boeing 787-9 durchgeführt.

Nord-Amerika: Miami

Schliesslich erhöht Air France ab dem 31. Oktober 2021 die Frequenzen nach Miami (Vereinigte Staaten) und bietet bis zu 12 wöchentliche Flüge an, die mit einer Boeing 777-300 und einem Airbus A350 durchgeführt werden.

Dieser Flugplan kann sich ändern und steht unter dem Vorbehalt, dass die notwendigen staatlichen Genehmigungen erhalten werden. Er wird unter Berücksichtigung der derzeit geltenden Gesundheitsmassnahmen in den verschiedenen angeflogenen Ländern umgesetzt.

Air France rät ihren Fluggästen, sich vor der Reise über die Reisebeschränkungen und die bei der Ankunft am Zielort erforderlichen Dokumente zu informieren. Weitere Informationen gibt es unter airfrance.traveldoc.aero.

Air France wird in Kürze den vollständigen Winterflugplan 2021-2022 vorstellen. Informationen und Reservierungen sind ab sofort unter www.airfrance.ch möglich.

Air France Protect: beruhigt buchen

Im Rahmen ihrer Geschäftspolitik bietet Air France derzeit vollständig änderbare Tickets für Reisen bis zum 31. Dezember 2021 an. Fluggäste können ihre Reservierung kostenlos ändern1 oder einen erstattungsfähigen Gutschein2 anfordern, wenn sie nicht mehr reisen möchten. Wird der Flug von der Fluggesellschaft storniert, haben Passagiere die Wahl, ihre Reise zu verschieben, eine vollständige Rückerstattung des Tickets zu beantragen oder eine Gutschrift anzufordern, die bei Nichtinanspruchnahme ebenfalls erstattungsfähig ist.

Das Gesundheitsengagement von Air France

Die Gesundheit und das Wohlbefinden der Passagiere und Mitarbeitenden von Air France liegen dem Unternehmen sehr am Herzen. Air France ist bestrebt, ihren Fluggästen in jeder Phase der Reise, bereits bei der Ankunft am Flughafen, optimale Gesundheits- und Hygienebedingungen zu bieten. An Bord des Flugzeugs und während der gesamten Reise ist das Tragen einer Atemschutzmaske Pflicht. Die Luft in der Kabine wird alle drei Minuten erneuert. Das Luftrecyclingsystem an Bord der Air France-Flugzeuge ist mit HEPA-Filtern (High Efficiency Particulate Air) ausgestattet, identisch zu Filtern, wie sie in Operationssälen von Krankenhäusern verwendet werden. Air France hat ausserdem die Reinigungsverfahren in den Flugzeugen verstärkt, insbesondere durch regelmässige Desinfektion aller Oberflächen, mit denen Fluggäste in Kontakt kommen (Armlehnen, Tische, Bildschirme).

1 Änderungen: Möglichkeit, das Datum und/oder den Zielort des Tickets unabhängig von den Tarifbedingungen bis zum Tag des Abflugs des ersten Fluges zu ändern. Wenn der Preis des neuen Tickets höher ist, wird die Tarifdifferenz in Rechnung gestellt.

2 Rückerstattung: Möglichkeit der Beantragung einer Ticketrückerstattung bis zum Tag des Abflugs des ersten Fluges. Wenn die Tarifbedingungen des Tickets eine Erstattung nicht zulassen, wird ein für ein Jahr gültiger Gutschriftgutschein ausgestellt, dessen Erstattung jederzeit beantragt werden kann.

