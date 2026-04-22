Bosch Home Comfort

Aggiornamento dell’avviso di sicurezza per il rischio di intossicazione da monossido di carbonio (CO) /Misura di sicurezza per alcuni scaldabagni istantanei a gas Bosch prodotti a partire dal 2019.

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Pratteln (ots)

Estensione della misura di sicurezza per gli apparecchi interessati in Svizzera a causa del potenziale rischio di intossicazione da monossido di carbonio.

Sono interessate tutte le versioni degli scaldabagni istantanei modello Therm 4300.

I consumatori possono identificare gli apparecchi tramite il numero di serie.

Bosch Home Comfort fornisce gratuitamente ai consumatori interessati dalla presente misura un sensore di monossido di carbonio.

Bosch Home Comfort ha aggiornato l’avviso di sicurezza relativo ad alcuni scaldabagni a gas perché potrebbero verificarsi fuoriuscite di gas di scarico con conseguente aumento dei livelli di monossido di carbonio che, nella peggiore delle ipotesi, potrebbe causare un’intossicazione. I consumatori potrebbero essere nuovamente interessati dalla presente misura di sicurezza o potrebbero esserlo ora per la prima volta.

Misura di sicurezza per alcuni scaldabagni istantanei a gas Bosch da applicare su tutto il territorio svizzero

In Svizzera la misura di sicurezza in questione riguarda tutte le versioni di alcuni scaldabagni istantanei a gas modello Therm 4300 prodotti a partire dal 2019. L’osservazione del mercato ha evidenziato che per questi apparecchi sussiste un rischio di maggiore concentrazione di monossido di carbonio nei fumi di scarico se il bruciatore è molto sporco, ad esempio a causa di una manutenzione insufficiente o tardiva. Inoltre, nel caso di scarso tiraggio della canna fumaria o del sistema di scarico dei fumi, c’è il rischio che fumi con un’alta concentrazione di monossido di carbonio fuoriescano nel locale in cui è installato l’apparecchio senza che nessuno se ne accorga, costituendo un significativo pericolo per la sicurezza.

La sicurezza dei consumatori è fondamentale per Bosch Home Comfort, che come produttore di soluzioni per il riscaldamento e l’acqua calda sanitariasi impegna a osservare i più elevati standard di qualità e sicurezza. La sicurezza degli apparecchi interessati da questa misura non può essere garantitain ogni circostanza per l’intero ciclo di vita del prodotto. Per questo motivo, per gli scaldabagni istantanei a gas oggetto del presente avviso Bosch Home Comfort sta attuando e ampliando le necessarie misure di sicurezza.

Come verificare se il proprio apparecchio è interessato dall’avviso di sicurezza (nuovamente o per la prima volta)

Bosch Home Comfort chiede a tutti i consumatori di controllare la targhetta identificativa e il numero di serie, che si trovano sul lato posteriore interno dell’apparecchio, per stabilire se l’apparecchio è interessato dal presente avviso di sicurezza. I consumatori sono invitati a inserire il numero di serie a 10 cifre dell’apparecchio al seguente link https://ots.de/c4TIEC e a seguire le istruzioni fornite. Per domande, chiarimenti o problemi relativi all’inserimento del numero di serie, è possibile contattare il numero 0800 846 846 o inviare un’e-mail all’indirizzo therm4304.ch@bosch.com. I consumatori in possesso degli scaldabagni interessati da questo avviso riceveranno gratuitamente un sensore di monossido di carbonio da installare vicino all’apparecchio.

Come evitare potenziali rischi per la sicurezza

Per ridurre al minimo qualsiasi rischio per la sicurezza fino alla corretta installazione del sensore di monossido di carbonio, si raccomanda ai consumatori di limitare la produzione di acqua calda al massimo a 15 minuti e di garantire un sufficiente apporto di aria fresca durante e dopo la messa in funzione. Se l’apparecchio non è stato sottoposto a manutenzione negli ultimi 12 mesi, si prega di contattare l’installatore per richiedere un intervento di manutenzione quanto prima.

Bosch Home Comfort Group è un fornitore globale di soluzioni efficienti per il riscaldamento, la ventilazione e la climatizzazione con un innovativo portafoglio di prodotti adattabili alle esigenze regionali. In seguito all’importante acquisizione strategica avvenuta nell’agosto 2025 nel settore HVAC, l’azienda dispone ora di un ampio portafoglio di marchi globali e regionali, tra cui Bosch, Buderus, Hitachi e YORK®. Bosch Home Comfort Group impiega 24 000 collaboratrici e collaboratori in tutto il mondo e vanta una forte presenza sul mercato in America, Asia ed Europa/Medio Oriente/Africa, con una rete globale di 33 siti produttivi e 26 centri di sviluppo (incluse le partecipazioni di minoranza). Secondo dati preliminari, escludendo le unità appena acquisite, Bosch Home Comfort Group ha mantenuto nel 2025 un fatturato stabile, pari a circa 4,4 miliardi di euro.

Maggiori informazioni su www.bosch-homecomfortgroup.de.

Il marchio Bosch offre soluzioni sostenibili per il riscaldamento, il raffreddamento, il comfort e il benessere in tutta la casa. Il suo portafoglio prodotti include efficienti pompe di calore a basso consumo, soluzioni ibride, impianti solari termici, scaldabagni elettrici, climatizzatori e un sistema intelligente per la gestione dell’energia, incluse le wallbox per la mobilità elettrica. Comprende inoltre un’ampia gamma di strumenti digitali e servizi che semplificano il lavoro quotidiano dei professionisti HVAC. Le soluzioni tecniche di Bosch soddisfano ogni esigenza, sia nell’ambito delle nuove costruzioni sia nel campo delle ristrutturazioni. Sono facili e veloci da installare, agevolmente collegabili in rete e richiedono una manutenzione semplice.

Per garantire il massimo comfort e benessere domestico, Bosch offre anche soluzioni per migliorare la qualità dell’aria e dell’acqua e rendere gli ambienti più confortevoli, tra cui sistemi di ventilazione, purificatori d’aria, aspiratori per il bagno e addolcitori d’acqua. Il portafoglio di prodotti del marchio Bosch per il «benessere» è completato da pannelli radianti a infrarossi, radiatori da bagno, sistemi di riscaldamento elettrico e altre soluzioni per la climatizzazione degli ambienti.

Sul sito http://www.bosch-homecomfort.com/ sono disponibili maggiori informazioni oltre a comunicati stampa e immagini da scaricare.