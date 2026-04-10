Schweizer Presserat - Conseil suisse de la presse - Consiglio svizzero della stampa

Reclamo contro "Le Temps" respinto

Berna (ots)

Parti: X. c. "Le Temps"

Tema: Ricerca della verità

Reclamo respinto

Riassunto

Nel suo articolo sulla drammatica situazione a Gaza nel 2024, "Le Temps" descrive una distribuzione di aiuto alimentare degenerata in un bagno di sangue in seguito al fuoco aperto dall'esercito israeliano su migliaia di civili affamati che si precipitavano verso il convoglio composto da una trentina di camion. Questo contesto dà luogo a un'analisi più approfondita sulle ragioni del "disprezzo" e della "paura" che si alimentano reciprocamente in questa regione del mondo; in tale contesto, in un paragrafo che richiama la guerra dei Sei giorni del 1967 come elemento esplicativo, l'articolo utilizza un termine ("attaccato"), contestato dal reclamante in relazione alle responsabilità all'origine del conflitto.

Al di là della potenziale ambiguità di questo termine e del suo uso, va notato che il riferimento storico non costituisce il tema centrale dell'articolo, peraltro critico nei confronti delle operazioni militari dello Stato ebraico nella Striscia di Gaza. Il Consiglio svizzero della stampa respinge pertanto il reclamo, in quanto l'uso di questo termine nell'articolo pubblicato da "Le Temps", per quanto discutibile, non costituisce una violazione della deontologia professionale rispetto alla ricerca della verità, che è al centro della Dichiarazione dei doveri e dei diritti di giornaliste e giornalisti.

Presa di posizione 7/2026