Finpromotion entra integralmente nel Gruppo Cornèr

Cornèr Banca SA ha siglato l'accordo per l'acquisizione dell'intero capitale di Finpromotion SA, società di gestione patrimoniale attiva sulla piazza di Lugano dal 1972. L'operazione rappresenta il completamento del percorso avviato nel 2022, anno in cui Cornèr Banca aveva acquisito una partecipazione di minoranza pari al 30%. Il perfezionamento dell'operazione è previsto per gennaio 2026, subordinatamente al completamento delle procedure regolamentari.

Nel corso di oltre cinquant'anni di attività, Finpromotion si è distinta per i risultati conseguiti in Svizzera e all'estero e per l'approccio etico alla gestione patrimoniale. La filosofia gestionale di stampo familiare, così come la centralità del rapporto umano con il cliente, rappresentano elementi distintivi che la accomunano a Cornèr Banca.

Con un'offerta costruita su misura per una clientela privata esigente, Finpromotion si focalizza sulla gestione patrimoniale e propone soluzioni che spaziano dalla consulenza finanziaria al wealth planning, fino a servizi multi-family office e di ingegneria finanziaria. Un'offerta che si distingue per l'elevata personalizzazione, la trasparenza e l'indipendenza, pienamente in linea con i valori del Gruppo Cornèr.

"Siamo lieti di poter garantire continuità ai valori, all'approccio umano e alla cultura aziendale che da sempre contraddistinguono Finpromotion. Cornèr Banca ha dimostrato nel tempo di condividere questa visione, offrendo al contempo solidità e prospettive di sviluppo durature", afferma Elio Colombi, che assumerà la carica di Presidente Onorario del Consiglio di Amministrazione di Finpromotion.

Vittorio Cornaro, Chief Executive Officer di Cornèr Banca dichiara: "Con questa operazione confermiamo la volontà di rafforzare la nostra presenza nel private banking, proseguendo in un percorso di crescita costruito su valori condivisi. Finpromotion continuerà a operare in piena autonomia dai propri uffici di Piazza Manzoni 3 a Lugano, nel rispetto del proprio modello imprenditoriale, beneficiando della solidità e delle risorse di un gruppo bancario fortemente radicato nel territorio".

Attraverso questa operazione, Cornèr Banca amplia la propria offerta nel settore del private banking e ribadisce l'impegno a contribuire alla vitalità e allo sviluppo della piazza finanziaria luganese.

A proposito del Gruppo Cornèr

Il Gruppo Cornèr è un gruppo bancario svizzero, privato e indipendente, che offre servizi di banca universale ed è stato fondato nel 1952 a Lugano, la terza piazza finanziaria più importante della Confederazione Elvetica, dopo Zurigo e Ginevra. I servizi e i prodotti destinati alla clientela coprono l'intera gamma dell'offerta bancaria tradizionale, con una specializzazione più specifica nei settori del Private Banking, del finanziamento, delle carte di pagamento Visa, Mastercard e Diners Club (Cornèrcard) e del trading online (Cornèrtrader), attività sulle quali poggia lo sviluppo del Gruppo Cornèr.

Il Gruppo Cornèr è composto dalla casa madre Cornèr Banca SA di Lugano, dalle succursali di Chiasso, Ginevra, Locarno, Zurigo e Guernsey, dalle affiliate Cornèr Bank (Overseas) Limited, Cornèr Europe SA, Finpromotion SA e Allegra Vermögensverwaltungs AG. Informazioni su cornergroup.ch.

A proposito di Finpromotion

Finpromotion, Société de Promotion Financière SA, è una società privata ed indipendente specializzata nella gestione patrimoniale, attiva sulla piazza finanziaria luganese dal 1972.

Finpromotion si dedica principalmente alla gestione patrimoniale, con un'ottica di Private Banking orientata al servizio a 360° per la propria clientela privata. Nel corso degli anni ha saputo affrontare con spirito d'iniziativa le sfide lanciate dal mondo finanziario, avviando con successo dei progetti anche al di fuori dei confini nazionali e collaborando con società esterne, che permettono di offrire investimenti taylor-made tali da poter soddisfare in modo ancora più mirato le crescenti esigenze della clientela.