SBV Schweiz. Baumeisterverband

Società Svizzera degli Impresari-Costruttori

7. tornata negoziale per il CNM: la SSIC continua a impegnarsi in colloqui costruttivi per un nuovo CNM

Zürich (ots)

Lunedì 17 novembre 2025 si è svolta la 7. tornata negoziale relativa al nuovo Contratto nazionale mantello (CNM). Allo scopo di poter raggiungere un accordo prima delle conferenze professionali dei sindacati, i negoziati sono stati prolungati fino a tarda notte. In seguito ai colloqui, tenutisi in un clima costruttivo, sono stati compiuti ulteriori progressi. Ciò vale in particolare per l'obbligo assoluto di mantenere la pace, che nel nuovo CNM sarà regolamentato in modo più vincolante, nonché per una semplificazione della regolamentazione dei tempi di viaggio. Inoltre, le condizioni dei lavoratori e delle lavoratrici nella costruzione sotterranea potrebbero migliorare notevolmente nei prossimi sei anni grazie a un aumento sostanziale delle indennità. Tuttavia, per raggiungere un accordo definitivo sono necessari ancora del tempo e ulteriori colloqui.

Nel corso della settima tornata negoziale diversi ambiti tematici correlati sono stati esaminati in un'ottica più ampia, tenendo conto delle interconnessioni. È stato discusso come combinare una nuova gestione del tempo di viaggio con il conto delle ore supplementari e in difetto, premesso che il limite massimo e quello minimo siano chiaramente definiti. I dettagli sull'implementazione devono ancora essere chiariti. In questo contesto è stata pure discussa l'introduzione di un conto individuale a lungo termine. Questo conto dovrebbe consentire di accumulare su un periodo di tempo più lungo le ore supplementari utilizzabili poi per progetti privati, creando così maggiore libertà per conciliare lavoro e famiglia.

Inoltre, è previsto che in futuro il salario minimo venga adeguato automaticamente al rincaro, mentre, secondo la delegazione negoziale, i salari effettivi dovrebbero rimanere di competenza delle imprese. Su questo sono necessarie ulteriori tornate negoziali.

Questa visione globale, combinata con un'introduzione graduale e una durata contrattuale più lunga, funge ora da base per trovare ulteriori soluzioni. Altri colloqui si terranno durante le date già riservate da tempo a tale scopo. La Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC) mantiene elevato il suo impegno affinché per la fine dell'anno si possa concludere un nuovo CNM di validità generale. Le trattative proseguiranno il 25 novembre 2025.