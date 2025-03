LID Pressecorner

Preservare il suolo, garantire la raccolta

Ein Dokument

Comunicato stampa comune delle organizzazioni di categoria nella produzione vegetale, l'Università di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari BFH-HAFL, la Technique Agricole Suisse, l’Associazione Svizzera dei Terzisti et l’Unione Svizzera dei Contadini del 10 marzo 2025

Preservare il suolo, garantire la raccolta

L'Unione Svizzera dei Contadini, diverse organizzazioni di categoria nella produzione vegetale, l'Università di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari BFH-HAFL, la Technique Agricole Suisse e l’Associazione Svizzera dei Terzisti lanciano una campagna congiunta per la protezione dei suoli agricoli.

"Preservare il suolo, garantire la raccolta" è lo slogan di una nuova campagna lanciata oggi dall'Unione Svizzera dei Contadini, da varie organizzazioni di produzione vegetale, dalla BFH-HAFL, da Technique Agricole Suisse e dall’Associazione Svizzera dei Terzisti.

I terreni agricoli sani sono una risorsa preziosa. Garantiscono rese a lungo termine, promuovono la salute delle piante e aumentano la resistenza a eventi climatici estremi come ondate di calore o piogge persistenti. Migliore è la struttura del suolo, maggiore è la produttività delle colture e più diversa è la biodiversità sotterranea. Il suolo è un sistema complesso. Ha molti effetti diretti e indiretti su diverse parti della produzione. La protezione del suolo richiede un'attenzione costante e molta pazienza: il miglioramento delle proprietà del terreno richiede anni, mentre i danni possono essere causati in pochi secondi.

La campagna fornisce consigli pratici, strumenti e misure concrete per preservare e migliorare la vitalità del suolo. L'accento è posto sulla prevenzione della compattazione del suolo. Il suolo compattato limita l'infiltrazione dell'acqua e lo sviluppo delle radici delle piante, portando a rese inferiori e a una maggiore vulnerabilità alla siccità e al dilavamento. Regolando correttamente i macchinari agricoli, riducendo il numero di passaggi in condizioni precarie, piantando colture intermedie o diversificando la rotazione delle colture, è possibile ottenere miglioramenti misurabili nella struttura del suolo e sfruttarne il potenziale agronomico.

La campagna ha una pagina web dedicata www.preservare-i-suoli.ch che presenta i dieci consigli più importanti per preservare il suolo. Questi consigli saranno gradualmente accompagnati da brevi video in cui gli agricoltori daranno consigli pratici. Vengono anche illustrate le attività in corso nei campi. Il nostro obiettivo comune: preservare il suolo e garantire una buona raccolta!

Per ulteriori informazioni: Lisa Casarico, Divisione Energia e Ambiente, tel. 056 462 50 29, lisa.casarico@sbv-usp.ch www.sbv-usp.ch