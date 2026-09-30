Excellence Cruises

EXCELLENCE CRUISES PRÄSENTIERT FLUSSREISEN '27

Kann man Europa noch neu entdecken?

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Weinfelden (ots)

Die Schweizer Familienreederei Excellence Cruises präsentiert ihre grosse Flussreise-Kollektion für das Reisejahr 2027. Neue Routen führen an spektakuläre Orte und zu Menschen, die Erstaunliches zu erzählen haben. Teil des Programms '27 ist Europas grösstes Themenreisen-Angebot - für jede Passion die passende Cruise.

Europa neu entdecken. "Viele unserer Reisegäste sind weit gereist, kennen Europa gut. Unser Anspruch ist es, ihnen überraschende, neue Facetten unseres schönen Kontinents zu zeigen. Neben historischen Ikonen pulsiert das Europa von heute. Und das ist spannend.", sagt Stephan Frei, CEO von Excellence Cruises. Neue Touren führen zu Projekten, die Städte klimaresistenter machen, wo Landwirtschaft neu gedacht und Kunst erfrischend inszeniert wird. All das auf eine leichtfüssige Art, die bereichert und Freude macht.

Orte, die man 2027 gesehen haben muss. Was 2027 im Ruhrgebiet passiert, ist spektakulär. Excellence geleitet seine Gäste auf dem Rhein zur Internationalen Gartenausstellung 2027, wo grüne Zukunftsräume in einer Region entstehen, die sich neu erfindet. Auf derselben Flussreise macht Excellence einen Abstecher zu den alten Römern. Typisch Excellence: das Heute verstehen mit Blick auf das Gestern. Nicht weniger Aufsehen erregend: Die EXPO 2027 in Belgrad als Schauplatz eines einzigartigen internationalen Austauschs mit einem exklusiven Empfang der Excellence-Gäste im Schweizer Pavillon. Und im Beethoven-Jubiläumsjahr macht Excellence Halt in seiner Geburtsstadt Bonn.

Faszinierende Begegnungen. In Brüssel gibt János Allen-bach-Ammann, Senior-Korrespondent und EU-Wirtschaftsredaktor, Excellence-Gästen Einblicke in die Machtzentren. Auf der Glienicker Brücke über der Havel berichtet Rainer Schanz, Zeitzeuge und einst Kanzler-Leibwächter des BKA, am Ort des Geschehens über Spionage, Agenten und schier Unglaubliches aus der Zeit des Kalten Krieges. In Frankfurt erfahren Gäste im Atelier von Hendrik Zimmer, wie Kunst aus Wegwerfmaterial entstehen kann. Der Ex-Tatort-Kommissar Stefan Gubser nimmt seine Gäste mit an Wiener Originalschauplätze des Verbrechens und führt Gespräche mit echten Ermittlern. Auf der Rhône bringt Elsa Lenthal eine provenzalische Tradition an Bord und zeigt, wie kunstvoll geflochtene Lavendelstäbe entstehen. Nicht weit von Rouen: ein Besuch bei Alexandre Thomas. Der Landschaftsarchitekt heisst Gäste in seinem magisch schönen Garten willkommen. Streifzüge mit der Autorin Patricia Holland-Moritz führen durch legendäre Quartiere von Paris und auf die Spuren von Frauen, die Geschichte schrieben. Insgesamt sind es über 80 Persönlichkeiten, die ihr Wissen, Können und ihre Begeisterung mit den Excellence-Gästen teilen.

Extratouren auf dem Fluss der Leidenschaften. Das Themenreisen-Erfolgskonzept von Excellence lautet: Leidenschaften zu massgeschneiderten Flussreisen machen. Für jede Passion die passende Cruise. Von A wie Architektur bis Z wie zeitgenössische Kunst. Es ist Europas grösstes Angebot für Themenflussreisen.

Event Cruises - Excellence proudly presents ... Pepe Lienhard und Philippe Fankhauser geben Live-Konzerte an Bord. Burkhard von Puttkamer und seine Künstlergruppe machen das Sonnendeck zur Opernbühne - in der Tiefe von Schleusenkammern. Singer-Songwriter Gion Stump tritt mit Pianist Claudio Weder auf. An den Excellence Comedy Cruises '27 heuern wieder die Besten der Besten an, darunter Bänz Friedli, Charles Nguela, Frölein da Capo, Michel Gammenthaler oder s'Rindlisbachers.

Eine Klasse für sich, ein Zuhause auf dem Fluss. Es sind Räume des Wohlbefindens, gestaltet von Nazly Twerenbold. Erlesene Stoffe, edle Hölzer, überraschende Farbspiele prägen das massgeschneiderte Interieur der kleinen Schweizer Grand-hotels. Dazu - Erstklassiges aus Küche und Keller und Signature-Cuisine von Starchefs. Die beste Küche auf dem Fluss - nichts weniger ist der Anspruch der Schweizer Reederei.

INFOS & LINKS

FLUSS '27 - Die neuen Flussreisen auf 292 Seiten bestellen oder online anschauen.

Neue Cruises, neues Land in der Reisesaison 2027.

Begeisternde Menschen, faszinierende Begegnungen - mehr als 80 Fachleute teilen ihr Wissen und Können mit ihren Reisegästen.

Excellence - die Events an Bord. Das Excellence Gourmetfestival, Excellence Comedy Cruises, Golf Trophy, Jazz & Swing Cruises, Schleusenkonzerte.

Excellence - das grösste Themenreisen-Programm in Europa. Kulinarik-Cruises, Natur & Garten, Musik, Literatur, die schönen Künste, Geschichte & Gegenwart, Golf, Velo, Wandern.

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