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Nicole Pfammatter übernimmt Führung von TUI Suisse

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Nicole Pfammatter übernimmt Führung von TUI Suisse

Ausgewiesene Kennerin des Schweizer Marktes startet zum 1. Juni

TUI setzt in der Schweiz weiter auf Wachstum

Philipp von Czapiewski hat sich entschieden, TUI Suisse zu verlassen

Zürich, 11. Mai 2026. Nicole Pfammatter übernimmt zum 1. Juni 2026 die Führung der TUI Suisse Ltd, einem der führenden Touristikunternehmen auf dem Schweizer Markt. Mit über 30 Jahren Erfahrung in der Schweizer Tourismusbranche verfügt sie über ein profundes Marktwissen und bringt ein ausgeprägtes Verständnis für Kundenbedürfnisse mit. Zuletzt war sie von 2022 bis 2026 Mitglied der Konzernleitung der Hotelplan Group und verantwortete als CEO von Hotelplan Suisse die strategischen und operativen Geschicke des Unternehmens. Zuvor sammelte sie umfassende Expertise in den Bereichen Vertrieb, Tour Operating, Marketing und E-Commerce. Ziel ist es, bei TUI Suisse den Fokus konsequent auf Innovation und die Erschliessung neuer Marktpotenziale zu legen und die führende Position im Schweizer Markt durch eine moderne, kundennahe Ausrichtung nachhaltig zu stärken und den Wachstumskurs weiter zu beschleunigen.

Nicole Pfammatter folgt auf Philipp von Czapiewski, der sich entschieden hat, das Unternehmen zu verlassen, um seine berufliche Laufbahn ausserhalb der TUI fortzusetzen. Er wird den Übergang aktiv begleiten.

«Wir freuen uns ausserordentlich, mit Nicole Pfammatter eine herausragende Führungspersönlichkeit und eine der profiliertesten Kennerinnen der Schweizer Tourismusbranche an der Spitze von TUI Suisse zu begrüssen», sagt Benjamin Jacobi, der als Vorsitzender der Geschäftsführung der TUI Deutschland GmbH ebenso für die Märkte Schweiz und Österreich verantwortlich zeichnet. «Mit ihrer langjährigen Erfahrung und ihrer starken Verankerung in der Branche bringt sie ideale Voraussetzungen mit, um das Unternehmen erfolgreich weiterzuentwickeln. Der Schweizer Markt hat für TUI eine zentrale strategische Bedeutung, umso mehr sind wir überzeugt, dass Nicole Pfammatter mit ihrer Expertise und ihrem Engagement wichtige Impulse setzen und unsere Position nachhaltig stärken wird».

«Wir möchten Philipp von Czapiewski unseren herzlichen Dank für sein grosses Engagement aussprechen. Mit besonderem Einsatz hat er das Wachstum und die positive Entwicklung des Unternehmens nachhaltig geprägt und entscheidend vorangetrieben. Die Schweiz zählt heute zu den stärksten Märkten innerhalb der TUI», ergänzt Jacobi. «Für seine weitere berufliche Zukunft wünschen wir ihm viel Erfolg und persönlich alles Gute».

Philipp von Czapiewski ist seit 2004 in der TUI Group tätig und übernahm verschiedene Führungsfunktionen. Seit 2020 führte er TUI Suisse erfolgreich durch die Pandemie und setzte wichtige Optimierungen zur Weiterentwicklung des Unternehmens um.

Über TUI Suisse

TUI Suisse Ltd ist eines der grössten Touristikunternehmen auf dem Schweizer Markt und eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der TUI Group. Als Reisegeneralist ist TUI ein qualitativ hochwertiger Reise- und Erlebnisanbieter, der das grösste und breiteste touristische Produktportfolio auf dem Schweizer Markt zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis anbietet. Das Produktportfolio reicht von Pauschalreisen, Hotels und Flügen über Touren und Aktivitäten an der Zieldestination bis hin zu Kreuzfahrten, Mietautos und Wohnmobilen. Neben der Kernmarke TUI gehören die Marken airtours und Cruisetour zum Unternehmen. Der Vertrieb läuft über rund 50 eigene Reisebüros in der deutsch- und französischsprachigen Schweiz, das eigene Online-Portal tui.ch sowie über 450 Partner-Reisebüros in der gesamten Schweiz.

Sonja Ptassek Corporate Communications TUI Suisse Ltd | Hagenholzstrasse 60 | 8050 Zürich | Schweiz Tel.: +41 (0)44 455 40 54 E-Mail: medien@tui.ch www.tui.ch