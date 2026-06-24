Die Starchefs und Newcomer am Excellence Gourmetfestival '26
Line-up veröffentlicht
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Weinfelden (ots)
51 Michelin-Sterne, über 590 Gault-Millau-Punkte - am Excellence Gourmetfestival '26 präsentieren 36 Starchefs und Ausnahmetalente alle Facetten der Haute Cuisine auf den Flusslinern der Schweizer Familienreederei. Das Line-up '26 ist nun komplett. Ab 16. Oktober starten die Fine-Dining-Trips auf dem Rhein zwischen Basel und Strassburg.
Die Vielfalt der Cuisine suisse. "Was die Chefs in der Romandie, dem Tessin und der Deutschschweiz austüfteln, hat Weltformat. Wir sind stolz, die Vielfalt der Schweizer Küche an unserem Festival zu präsentieren", sagt Excellence-CEO und Festivalinitiator Stephan Frei. Die Basler Grandchefs Tanja Grandits und Peter Knogl und Heiko Nieder aus Zürich sind langjährige Protagonisten des Festivals. Marcel Skibba, der kongeniale Head Chef von Andreas Caminada, bringt die aufregende Schauenstein-Küche an Bord. Aus der 18-Punkte-Riege kommen Pascal Steffen, Gault Millaus "Green Chef of the Year, Silvio Germann vom Mammertsberg, Dominik Hartmann aus Rickenbach SZ, Mattias Roock aus Ascona, Kevin Fernandez vom "Talvo" und die Sato-Toffolon-Twins aus Andermatt. Alpine Terroirküche aus dem Saanenland präsentiert Nicolas Darnauguilhem, Engadiner Naturküche bringt Paolo Casanova an Bord.
Die Kochkultur Europas. Wie es gute Tradition ist am Excellence Gourmetfestival, schaut man auch 2026 in die internationalen Kochtöpfe. Drei Four-Hands-Formationen blicken über den Schweizer Tellerrand: Benjamin Chmura vom legendären Münchner "Tantris" mit Christian Kuchler (Taverne zum Schäfli, Wigoltingen). Florian Stolte aus der legendären "Traube Tonbach" mit Stefan Heilemann (Widder, Zürich). Grand Chef Dieter Koschina aus Portugal mit Monika Huber, Gault Millaus Entdeckung des Jahres '26. Von Schloss Elmau (DE) bringt 19-Punkte-Chef Christoph Rainer seine japanisch-französisch inspirierte Kreativküche an Bord. Paul Stradner feiert am Festival die französische Grand Cuisine, inspiriert vom Terroir der Vogesen. Julian Stieger vom Rote Wand Chef's Table in Lech am Arlberg (AT) zählt zu den spannendsten Chefs der modernen Alpinküche. Und der kulinarische Schlagabtausch zwischen dem Berliner Starchef Tim Raue und Conférencier und Hobbykoch Sven Epiney zählt längst zu den Klassikern am Excellence Gourmetfestival.
Junge Talente, die nach den Sternen greifen. Als jüngster Schweizer Sternekoch am Excellence Gourmetfestival gastiert Sascha Spring vom Thunersee, neben Monika Huber eine der Entdeckungen des Jahres '26 von Gault Millau. Aus Genf kommt Danny Khezzar - der Starkoch und Rapper wurde von La Liste zum "Chef Talent of the Year 2026" gekürt. Nadine Stadelmann von der Villa Honegg auf dem Bürgenstock gilt als jüngste Küchenchefin der Schweiz. Und der St. Galler Jungkoch Benjamin Geisser feierte nur zehn Monate nach Eröffnung des Soleil d'Or nicht nur den ersten Michelin-Stern, sondern auch den Young Chef Award.
Das Rezept: Fine Dining, ganz entspannt. Das Excellence Gourmetfestival ist ein Fest der Lebensfreude, eine Hommage an die Kunst des Kochens. Die Ambiance? Stilvoll, und doch ganz entspannt. Grandiose Menüs, erlesene Weine und Gespräche mit den Starchefs, moderiert von prominenten Conférenciers. Und danach? Die River Night - gute Musik, gute Drinks in der Sky Lounge und eine behagliche Nacht an Bord der Excellence-Flussliner.
2-tägige Fine-Dining-Trips auf den Excellence-Flusslinern ab CHF 375
DAS LINE-UP
Peter Knogl, Basel
Juan Amador, Wien
Tanja Grandits, Basel
Tim Raue, Berlin
Heiko Nieder, Zürich
Marcel Skibba, Fürstenau GR
Christoph Rainer, Schloss Elmau, DE
Julian Stieger, Lech am Arlberg, AT
Christian Kuchler, Wigoltingen TG &
Benjamin Chmura, München
Paul Stradner, Wingen-sur-Moder, FR
Silvio Germann, Freidorf
Pascal Steffen, Basel
Dominik Sato & Fabio Toffolon, Andermatt
Stefan Heilemann, Zürich &
Florian Stolte, Baiersbronn, DE
Dominik Hartmann, Rickenbach SZ
Dieter Koschina, Albufeira, Portugal &
Monika Huber, Bottighofen TG
Kevin Fernandez, Champfèr-St. Moritz
Danny Khezzar, Genf
Mattias Roock, Ascona
Paolo Casanova, Madulain GR
Marco Ortolani, Zürich
Dario Cadonau, Brail
Silvia Manser, Gais
Florian Neubauer, Zermatt
Nicolas Darnauguilhem, Abländschen BE
Dietmar Sawyere, Zermatt
Lorenzo Albrici, Bellinzona
Sascha Spring, Thun
Benjamin Geisser, St. Gallen
Fabrizio Zanetti, St. Moritz
Mike Wehrle, Obbürgen
Nadine Stadelmann, Ennetbürgen NW
DIE CONFÉRENCIERS
Sven Epiney
Rainer Maria Salzgeber
Dani Fohrler
Christa Rigozzi
Salar Patrick Bahrampoori
Das Excellence Gourmetfestival '26 vom 16.10.-24.11.26
Grosse Kochkunst, grosse Weine, prominente Moderation, Live-Sounds und Dancefloor. 44 Events an Bord der eleganten Excellence-Flussliner. Die Fine-Dining-Trips zwischen Basel und Strassburg sind buchbar mit einer oder mehr Nächten ab CHF 375 auf
Das Festivalprogramm '26
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