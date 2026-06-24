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Die Starchefs und Newcomer am Excellence Gourmetfestival '26

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Weinfelden (ots)

51 Michelin-Sterne, über 590 Gault-Millau-Punkte - am Excellence Gourmetfestival '26 präsentieren 36 Starchefs und Ausnahmetalente alle Facetten der Haute Cuisine auf den Flusslinern der Schweizer Familienreederei. Das Line-up '26 ist nun komplett. Ab 16. Oktober starten die Fine-Dining-Trips auf dem Rhein zwischen Basel und Strassburg.

Die Vielfalt der Cuisine suisse. "Was die Chefs in der Romandie, dem Tessin und der Deutschschweiz austüfteln, hat Weltformat. Wir sind stolz, die Vielfalt der Schweizer Küche an unserem Festival zu präsentieren", sagt Excellence-CEO und Festivalinitiator Stephan Frei. Die Basler Grandchefs Tanja Grandits und Peter Knogl und Heiko Nieder aus Zürich sind langjährige Protagonisten des Festivals. Marcel Skibba, der kongeniale Head Chef von Andreas Caminada, bringt die aufregende Schauenstein-Küche an Bord. Aus der 18-Punkte-Riege kommen Pascal Steffen, Gault Millaus "Green Chef of the Year, Silvio Germann vom Mammertsberg, Dominik Hartmann aus Rickenbach SZ, Mattias Roock aus Ascona, Kevin Fernandez vom "Talvo" und die Sato-Toffolon-Twins aus Andermatt. Alpine Terroirküche aus dem Saanenland präsentiert Nicolas Darnauguilhem, Engadiner Naturküche bringt Paolo Casanova an Bord.

Die Kochkultur Europas. Wie es gute Tradition ist am Excellence Gourmetfestival, schaut man auch 2026 in die internationalen Kochtöpfe. Drei Four-Hands-Formationen blicken über den Schweizer Tellerrand: Benjamin Chmura vom legendären Münchner "Tantris" mit Christian Kuchler (Taverne zum Schäfli, Wigoltingen). Florian Stolte aus der legendären "Traube Tonbach" mit Stefan Heilemann (Widder, Zürich). Grand Chef Dieter Koschina aus Portugal mit Monika Huber, Gault Millaus Entdeckung des Jahres '26. Von Schloss Elmau (DE) bringt 19-Punkte-Chef Christoph Rainer seine japanisch-französisch inspirierte Kreativküche an Bord. Paul Stradner feiert am Festival die französische Grand Cuisine, inspiriert vom Terroir der Vogesen. Julian Stieger vom Rote Wand Chef's Table in Lech am Arlberg (AT) zählt zu den spannendsten Chefs der modernen Alpinküche. Und der kulinarische Schlagabtausch zwischen dem Berliner Starchef Tim Raue und Conférencier und Hobbykoch Sven Epiney zählt längst zu den Klassikern am Excellence Gourmetfestival.

Junge Talente, die nach den Sternen greifen. Als jüngster Schweizer Sternekoch am Excellence Gourmetfestival gastiert Sascha Spring vom Thunersee, neben Monika Huber eine der Entdeckungen des Jahres '26 von Gault Millau. Aus Genf kommt Danny Khezzar - der Starkoch und Rapper wurde von La Liste zum "Chef Talent of the Year 2026" gekürt. Nadine Stadelmann von der Villa Honegg auf dem Bürgenstock gilt als jüngste Küchenchefin der Schweiz. Und der St. Galler Jungkoch Benjamin Geisser feierte nur zehn Monate nach Eröffnung des Soleil d'Or nicht nur den ersten Michelin-Stern, sondern auch den Young Chef Award.

Das Rezept: Fine Dining, ganz entspannt. Das Excellence Gourmetfestival ist ein Fest der Lebensfreude, eine Hommage an die Kunst des Kochens. Die Ambiance? Stilvoll, und doch ganz entspannt. Grandiose Menüs, erlesene Weine und Gespräche mit den Starchefs, moderiert von prominenten Conférenciers. Und danach? Die River Night - gute Musik, gute Drinks in der Sky Lounge und eine behagliche Nacht an Bord der Excellence-Flussliner.

2-tägige Fine-Dining-Trips auf den Excellence-Flusslinern ab CHF 375

DAS LINE-UP

Peter Knogl, Basel

Juan Amador, Wien

Tanja Grandits, Basel

Tim Raue, Berlin

Heiko Nieder, Zürich

Marcel Skibba, Fürstenau GR

Christoph Rainer, Schloss Elmau, DE

Julian Stieger, Lech am Arlberg, AT

Christian Kuchler, Wigoltingen TG &

Benjamin Chmura, München

Paul Stradner, Wingen-sur-Moder, FR

Silvio Germann, Freidorf

Pascal Steffen, Basel

Dominik Sato & Fabio Toffolon, Andermatt

Stefan Heilemann, Zürich &

Florian Stolte, Baiersbronn, DE

Dominik Hartmann, Rickenbach SZ

Dieter Koschina, Albufeira, Portugal &

Monika Huber, Bottighofen TG

Kevin Fernandez, Champfèr-St. Moritz

Danny Khezzar, Genf

Mattias Roock, Ascona

Paolo Casanova, Madulain GR

Marco Ortolani, Zürich

Dario Cadonau, Brail

Silvia Manser, Gais

Florian Neubauer, Zermatt

Nicolas Darnauguilhem, Abländschen BE

Dietmar Sawyere, Zermatt

Lorenzo Albrici, Bellinzona

Sascha Spring, Thun

Benjamin Geisser, St. Gallen

Fabrizio Zanetti, St. Moritz

Mike Wehrle, Obbürgen

Nadine Stadelmann, Ennetbürgen NW

DIE CONFÉRENCIERS

Sven Epiney

Rainer Maria Salzgeber

Dani Fohrler

Christa Rigozzi

Salar Patrick Bahrampoori

Das Excellence Gourmetfestival '26 vom 16.10.-24.11.26

Grosse Kochkunst, grosse Weine, prominente Moderation, Live-Sounds und Dancefloor. 44 Events an Bord der eleganten Excellence-Flussliner. Die Fine-Dining-Trips zwischen Basel und Strassburg sind buchbar mit einer oder mehr Nächten ab CHF 375 auf

Das Festivalprogramm '26

jetzt online anschauen oder bestellen: excellence.ch/kataloge