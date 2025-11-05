PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Fürstentum Liechtenstein

Regierung verabschiedet Bericht an den Landtag betreffend die Höchstspannungsleitung Balzers

Vaduz (ots)

Die Regierung hat am Dienstag, 4. November 2025, den Bericht an den Landtag betreffend die Höchstspannungsleitung Balzers verabschiedet.

Im gegenständlichen Bericht informiert die Regierung den Landtag über die Entwicklungen seit dem Beschluss des Landtags vom 6. Dezember 2024. Da der Landtag seit Beginn dieser Legislatur zum ersten Mal mit dem Verfahren betreffend die Höchstspannungsleitung Balzers befasst ist, wird der Bericht gleichzeitig zum Anlass genommen, auch die Historie und die bisherigen Entwicklungen nochmals darzulegen.

Pressekontakt:

Ministerium für Inneres, Wirtschaft und Sport
Stephan Jäger, Generalsekretär
T +423 236 76 83
Stephan.jaeger@regieurng.li

