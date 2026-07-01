Excellence Cruises

Mittelthurgau chartert Ponant-Yachtcruiser und präsentiert Reisen auf Fluss und Meer '27

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Weinfelden (ots)

Kreuzen auf den Spuren der grossen Entdecker, auf weltweiten Flüssen und den sieben Meeren - Mittelthurgau präsentiert seine Reisen auf Fluss und Meer '27. Eine wohlsortierte Kollektion von Kreuzfahrten und Flussreisen auf Schiffen von klein & fein bis grandios. Eine der Perlen: Die Mittelmeer-Cruise an Bord der Le Dumont-d'Urville, dem schönen Yachtkreuzer der Reederei Ponant, exklusiv für Mittelthurgau-Gäste.

Massgeschneidert aus dem Schiffsreisenatelier. Reisen auf Fluss und Meer steht für eine handverlesene Mittelthurgau-Kollektion und Qualität nach Schweizer Massstäben. Von der Beratung bis zur Heimreise, an Bord und an Land. Die Schiffe auf hoher See und den Flüssen der Welt werden mit Sorgfalt und Sachverstand ausgewählt, natürlich auf schönsten Routen.

Mediterranea ´27. Die Pyrenäen, Menorca, Sardinien, Korsika und Elba. Traumstrände am Cappo Caccia. Die Wildheit der Schluchten von Prunelli. Das Kristallin und Türkis des La-Maddalena-Archipels. Bienvenue zur exklusiven Cruise auf einem stilvollen Yachtkreuzer der Reederei Ponant. Die Le Dumont-d'Urville legt am Hafen der Pyrenäen an und kreuzt zu vier Prachtinseln im westlichen Mittelmeer. An Bord? Feinste französische Lebensart - nur für Mittelthurgau-Gäste. Reisedatum 26.05. bis 02.06.2027, 8 Tage ab CHF 5455, inkl. An-/Rückreise im umweltgerechten Königsklasse-Luxusbus ab/bis Schweiz.

Die Dumont-d'Urville. 92 Kabinen und Suiten, die für Ponant typische feine Mischung aus Eleganz, Intimität und Komfort: moderne, umweltfreundliche Technik, Kabinen in exzellentem Design, grosse Suiten mit Fensterfronten und zum Meer hin weit geöffnete Lounges. Die hydraulische Marina-Plattform dient als Sonnendeck auf Höhe des Wasserspiegels, die multisensorische Unterwasser-Lounge ermöglicht den Blick in die Tiefe mit direkter Ozeanakustik.

"Die Dumont-d'Urville der französischen Reederei Ponant läuft auf der Exklusiv-Cruise Mediterranea '27 Häfen an, die nur kleine Schiffe erreichen. Das Yachtkreuzer verkörpert moderne Nautik und maritimes Flair - mit persönlicher Note für maximal 184 Passagiere." Fabian Thalmann, Produktmanager

Gemeinsam die Welt bestaunen. Auf den Mittelthurgau-Gruppenreisen profitieren Gäste von Pluspunkten ohne Aufpreis. Zum Angebot gehören Expeditionen und Nordlandrouten, Törns und Cruises auf Yachten und Seglern. Zum Bestpreis, persönlich beraten - von der Anfrage bis zum Visum. Erfahrene Mittelthurgau-Reiseleiterinnen und Reiseleiter, massgeschneiderte Landausflüge und Leistungen ab/bis Schweiz sind Teil des Mittelthurgau-Komplettpakets.

Infos und Links

Die neuen Mittelthurgau-Kataloge '27/'28

hier anschauen oder bestellen.

Mediterranea '27

das Reiseprogramm.

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