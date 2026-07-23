Ägyptisches Fremdenverkehrsamt / Egyptian Tourism Authority

Ägypten führt neues digitales Visa-on-Arrival-System für ein schnelleres, nahtloses Ankunftserlebnis ein

Kairo, Ägypten (ots)

Das ägyptische Ministerium für Tourismus & Altertümer hat heute ein neues digitales Visa-on-Arrival-System angekündigt, ein wichtiger Schritt zur Modernisierung der Einreiseverfahren für internationale Reisende.

Die Pilotphase des neuen Systems beginnt am 1. August 2026 am Internationalen Flughafen Kairo (alle Ankunftsterminals), als erster Schritt einer landesweiten Einführung an weiteren Flughäfen.

Ein schnelleres, vollständig digitales Einreiseerlebnis

Das System ersetzt den traditionellen Papier-Visumaufkleber durch einen Visa-QR-Code und bietet eine schnellere, nahtlose Ankunft, die Ägyptens Engagement für intelligente, reisefreundliche Erlebnisse widerspiegelt.

So funktioniert es

Reisende können ihren Visa-QR-Code erhalten über:

Das offizielle Online-Portal (48 Stunden vor der Pilotphase live)

(48 Stunden vor der Pilotphase live) Die offizielle mobile Anwendung

Selbstbedienungsautomaten in den Ankunftshallen des Flughafens Kairo

Der Code kann vor der Abreise, während des Fluges oder nach der Landung generiert werden, entweder vom Reisenden selbst oder von einem Reisebüro. Grenzbeamte scannen ihn zusammen mit dem Reisepass, per E-Mail oder ausgedruckt vorgezeigt. Jeder Code bleibt ab Ausstellung 48 Stunden gültig.

Der Preis beträgt insgesamt 36 US-Dollar: 30 US-Dollar aktuelle Visumgebühr plus 6 US-Dollar Ausstellungsgebühr.

Während der Pilotphase läuft das digitale System parallel zum bestehenden Papiervisum; nach Abschluss wird der Aufkleber abgeschafft und der QR-Code wird die alleinige Einreisemethode.

Ausblick

Nach dem Pilotprojekt in Kairo wird die Regierung das System schrittweise auf weitere Flughäfen ausweiten, mit im Voraus angekündigten Terminen.

Das Ministerium ermutigt die Reisebranche, diese Informationen mit ihren Kunden zu teilen.

Über die Egyptian Tourism Authority Die 1981 gegründete Egyptian Tourism Authority (ETA) bewirbt Ägyptens vielfältige touristische Angebote und fördert den Inlandstourismus landesweit.

Weitere Informationen: Experience Egypt