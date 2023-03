Reisebüro Mittelthurgau Fluss- und Kreuzfahrten

Auf dem Fluss zu grossen Musikbühnen cruisen

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Weinfelden (ots)

Die Schweizer Flussschiff-Flotte Excellence präsentiert im Sommer '23 grandiose Konzerte in eindrucksvollen Kulissen: Mozarts "Zauberflöte" im Schlosshof, Bizets "Carmen" im Steinbruch, das ABBA-Musical "Mamma Mia" auf der Seebühne, ein exklusives Gastspiel im Budapester House of Music. Und weil ein begnadeter Bariton mit an Bord ist, wird die Excellence Princess selbst zur spektakulären Konzertbühne - in der Tiefe der Schleusenkammer.

Auf den kleinen Schweizer Grandhotels zu grossen Konzerten. Die Kombination Musik & Fluss erleben Excellence-Gäste als idealen Weg zum Konzertgenuss. Schon die Anreise auf dem Wasserweg ist Entspannung pur, wahrer Luxus der Langsamkeit. Vom Anleger ist der Weg nicht weit zu den renommierten Opern-, Konzerthäusern und Freilichtbühnen. Danach klingt der Abend an Bord stilvoll aus - bei einem Drink in der Lounge oder an Deck. Und während man in der behaglichen Kabine ruht, kreuzt das kleine Schweizer Grandhotel schon dem nächsten Musikerlebnis entgegen.

Puttkamer präsentiert: zwei Musik-Arrangements auf der Donau. Burkhard von Puttkamer ist bekannt als begnadeter Bariton und innovativer Macher der weltexklusiven Schleusenkonzerte. Im Donausommer '23 präsentiert er zwei musikalische Flussreisen an Bord der Exellence Princess:

Den grossen Donau-Musiksommer (14.-23.07.23) mit Mozarts Zauberflöte an den Schlossfestspielen Regensburg, dem ABBA-Erfolgsmusical "Mamma Mia!" an den Seefestspielen Mörbisch und zwei eigenen Auftritten beim Schleusenkonzert in Altenwörth und im strahlend-neuen Budapester House of Music, das seine Türen an diesem Tag nur für Excellence-Gäste öffnet.

Die Donau & die Musik (2 Termine im Juli/August) mit Georges Bizets "Carmen" im Steinbruch St. Margarethen, Exkursionen an die Wirkungsstätten von Strauss und Mozart, und zwei eigenen Auftritten beim Schleusenkonzert in Altenwörth und im Budapester House of Music.

Weltexklusive Schleusenkonzerte auf Europas Wasserwegen. Burkhard von Puttkamer und seine Künstlergruppe "Zwischenakt" inszenieren Musik an Orten, wo sonst niemand singt und spielt. Zum Beispiel im 38 m hohen Kesselhaus des Historisch-Technischen Museums Peenemünde, oder in der Tiefe von Schleusenkammern. "Wir sind stolz, mit Excellence Akteur dieses weltweit einzigartigen Projekts zu sein", sagt Stephan Frei, CEO von Mittelthurgau, dem Excellence-Reiseveranstalter. Feine Klänge auf besonderen Bühnen erleben Excellence-Gäste an diesen ungewöhnlichen Orten:

Donau - Excellence Princess

Rhein - Excellence Countess

Im "steinernen Schiff" auf Burg Pfalzgrafenstein am Mittelrhein

Insel Usedom - Excellence Coral

Im 38 m hohen Kesselhaus des Historisch-Technischen Museums Peenemünde

Elbe-Havel-Kanal - Excellence Coral

Taten statt Worte. Die 100%ige CO2-Klimakompensation ist Teil jedes Excellence- Reisearrangements. Geld, das in weltweite Klimaprojekte der Schweizer Stiftung Myclimate investiert wird, zur Vermeidung und Reduzierung von CO2.

Infos und Links

Musik-Flussreisen '23 - Klangzauber & Jazz-Sounds an Bord:

Den Katalog Themen-Flussreisen '23 kann man hier bestellen oder online anschauen:

Onlineversion dieser Medienmitteilung