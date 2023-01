LID Pressecorner

Die Schweiz in Berlin – Tradition trifft Innovation

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Die Schweiz in Berlin – Tradition trifft Innovation

Im Rahmen der offiziellen Beteiligung präsentiert sich die Schweiz bereits zum 23. Mal an der Internationalen Grünen Woche (IGW) in Berlin – und Sie sind herzlich eingeladen.

(Bern / Berlin)

Die IGW: Die internationale Leitmesse für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau öffnet nach der Pandemie bereits das 88. Mal ihre Tore vom 20. bis 29. Januar 2023. Neue Themenwelten wie Nachhaltigkeit und Innovation rücken besonders in den Fokus. Die Schweiz knüpft mit Ihrem Auftritt direkt und interaktiv an diese essenziellen Themen an.

Das GFFA: ‘Ernährungssysteme transformieren: Eine weltweite Antwort auf multiple Krisen’ – dieses und weitere Themen stehen auf der Agenda des «Global Forum for Food and Agriculture» (GFFA) vom 18. bis 21. Januar. Die Parallel-Konferenz erwartet rund 2'000 Teilnehmende, darunter 70 Landwirtschaftsminister aus aller Welt. Auch die Delegation aus der Schweiz wird diesen Agrargipfel persönlich besuchen.

Eine Premiere: Erstmals präsentiert die Schweiz an der IGW die Sonderschau «Agro-Innovation Schweiz». In drei Stufen entlang der Wertschöpfungskette wird hier präsentiert, wie die Schweiz, Tradition mit Innovation verbindet.

Die interaktive Plattform bringt die vielfältigen Innovationen in der Landwirtschaft allen Interessierten spielerisch näher. Der erste Raclette-Robotor der Welt serviert hungrigen Gästen den geschmolzenen Käse. Curling-Talente können Ihre Fähigkeiten beim Milchkannen schieben trainieren und Schoggi- sowie Nachhaltigkeits-Fans erweitern ihr Wissen zur nachhaltigen Schokoladen-Produktion mit spannenden Informationen.

Herzliche Einladung: Erleben auch Sie eine feine «Tour de Suisse» und geniessen Sie Schweizer Spezialitäten wie Wein, Schoggi, Raclette-Brot und Bündner-Gersten-Suppe … Das Angebot am Gemeinschaftsstand ‘Grüezi Berlin’ macht Ihnen und allen Besucher*innen Appetit auf die Traditionen und Innovationen des zentralen Alpenlandes.

Kommen Sie jederzeit gerne in der Halle 4.2 vorbei und geniessen Sie die IGW mit uns. Wir sagen Grüezi und freuen uns auf Sie!

Hinweis zur Akkreditierung: Diese ist nur online möglich. Es wird keine Vor-Ort-Akkreditierung geben. Bei Fragen oder Interviewanfragen kontaktieren Sie gerne die ming agentur ag.

Über AMS Agro-Marketing Suisse

Die AMS Agro-Marketing Suisse organisiert seit 2000 den Auftritt der Schweiz respektive der Schweizer Land- und Ernährungswirtschaft an der Internationalen Grüne Woche. Der Auftritt in Berlin wird zur Promotion der Produkte vom Bundesamt für Landwirtschaft unterstützt.

Die AMS Agro-Marketing Suisse engagiert sich mit vielfältigen Marketing- und Sensibilisierungsmassnahmen für den Absatz einheimischer Nahrungsmittel aus der Schweizer Landwirtschaft. Die Organisation realisiert sowohl eigene Marketingmassnahmen als auch -dienstleistungen für ihre Mitglieder. Zusätzlich fördert sie die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliederorganisationen und schafft so wertvolle, branchenübergreifende Synergien.

Pressekontakt AMS Beteiligung an der IGW Berlin 2023 ming agentur ag, Ewa Christina Ming Lindenbachstrasse 56, 8006 Zürich, Schweiz info@ming-agentur.ch +41 44 366 61 11