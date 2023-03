Reisebüro Mittelthurgau Fluss- und Kreuzfahrten

Kroatien - wie auf einer Privatyacht durchs Inselparadies

Weinfelden (ots)

Stolze Yachten wie die Excellence Adria oder die Romantic Star erwartet man eher in Saint Tropez oder Monte Carlo. Aber das Cruisen auf einer edlen Yacht ist ein erschwingliches maritimes Erlebnis - und das in einer der schönsten Mittelmeerregionen Europas. In der kroatischen Adria bietet Mittelthurgau 2023 auf den beiden Yachten noch mehr individuelle Erlebnisse und Routen an.

Man kann nicht alles haben? Manchmal doch. Das Wasser ist kristallklar, das Meer leuchtet in Smaragd bis Marineblau. Die beiden Yachten mit ihren maximal 38 Reisegästen kreuzen in Istrien, Dalmatien, bis nach Kotor, jener magisch schönen Bucht in Montenegro. Sie ankern an schönen Stränden und stillen Buchten, die nur übers Meer erreichbar sind - für belebende Badestopps im glasklaren Meer. Das Anlegen an kleinen Ankerplätzen beschaulicher Inseldörfer ist ein Privileg, das kleinen Schiffen wie der Excellence Adria und der Romantic Star vorbehalten ist. In noblen Seebädern und Hafenstädten wie Dubrovnik, Split, Zadar oder Opatija ziehen sie bewundernde Blicke auf sich. Die Atmosphäre an Bord? Stilvoll, freundschaftlich, leger. Hochgelobt von den Reisegästen: die ausgezeichnete Bordküche, zubereitet aus besten Zutaten der Umgebung, frisch aus dem Meer und von Land.

Jahrtausende alte Kultur aus römischer und venezianischer Zeit lässt Reisende in den Altstadtgassen und an den Häfen staunen. Naturwunderwelten tun sich auf in den Nationalparks. Oder einfach mal Nichtstun. Stundenlang aufs Meer schauen, vielleicht einen Delfin erspähen, ein Schwätzchen mit der Crew halten, im Whirlpool chillen oder bei einem frisch gemixten Drink die blaue Stunde an Deck geniessen.

Fine Dining und lange Nächte sind das Spezialgebiet von Christian Kuchler und Stefan Heilemann. Die Schweizer Köche, beide von Michelin mit zwei Sternen geadelt, sorgen auf der neuen Sommer-Gourmetcruise für gutes Essen und gute Laune. Beim Sunset-Barbecue oder - nach durchtanzter Nacht - beim späten Brunch an Bord. Dazu: ein Masterdinner von Kuchler auf der Terrasse des bezaubernd schönen Hotel Alhambra mit Blick auf die Bucht von Mali Losinj.

Sommer im grossen Blau und die Bike- und Wandercruises. Die 8-tägige Adria-Sommer-Cruise mit erlebnisreichen Tagen an Land und an Bord führt durch den unberührten Archipel der Kornaten. Von Bord gehen zum Biken & Wandern - das sind die Yachttouren auf der Romantic Star für Velo- und Wandercracks im April, Mai und Oktober.

Kroatische Adria 2023. Das neue Programm mit 42 Reisedaten von April bis Oktober 23 ist jetzt buchbar. 8 oder 12 Tage auf der Excellence Adria oder der Romantic Star, ab 2555 Franken inkl. Flüge, Halbpension und Kulturprogramm.

