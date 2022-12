Reisebüro Mittelthurgau Fluss- und Kreuzfahrten

Reisen auf dem Fluss, ganz anders!

Weinfelden (ots)

Reisen auf dem Fluss, die anders sind als das Übliche. Das präsentiert die Schweizer Reederei Excellence mit ihren Themenreisen '23. Die soeben erschienene Kollektion ist gemacht für alle, die sich ihrer Passion widmen wollen: Kultur, Natur, Sport oder dem Faible für Grosses aus Küche und Keller. Die neue Flussreise-Kollektion ist aber auch eine Inspirationsquelle für Reisefreudige, die Lust auf Neuland haben. Über 70 Expertinnen, Kenner und Könner begleiten die Themen-Flussreisen von Excellence.

Excellence, die Reederei der Aargauer Familie Twerenbold präsentiert seit Jahren Europas grösstes Angebot für Themen-Flussreisen. Die neun kleinen Schweizer Grandhotels sind die beliebtesten Flussschiffe der Schweizerinnen und Schweizer. Gemeinsam mit über 70 Kennerinnen und Könnern, Expertinnen und Künstlern teilen sie die Liebe zum Sport, zur Kultur, zur Natur. Für die kommende Saison gibt es viel Neues.

Mal Neuland betreten und sich mitreissen lassen. Mit botanisch versierten Fachleuten streunen Reisegäste durch Landschaften, wo Pflanzen und Tiere noch Raum und Schutz haben, hinein in den puren Wildwuchs. An der Mannheimer Bundesgartenschau '23 wird sichtbar, wie Natur nachhaltig gedeihen kann. Excellence zeigt Stadtquartiere, die sich gerade auf spannende Art verändern oder wo aktiv die Zukunft gestaltet wird. Yoga in der Morgenfrische auf dem Sonnendeck, im Vegi-Workshop köstliche Gemüse-Gerichte kochen, auf den Spuren von Dichtern, Denkern, Künstlerinnen wandeln. Europäisches Welterbe unter die Lupe nehmen. Für all das brauchen Reisende keine Vorkenntnisse, nur Neugier und Offenheit.

Die Kunst des Staunens. Excellence kreuzt zu Beuys, Banksy & Van Gogh am Rhein, Händel & Bernstein in grossen Musikhäusern, zu Romantischer Kunst auf den Inseln des Nordens, zu Rembrandt & Vermeer in Nordholland, Andy Warhol & der Kunstavantgarde in Südfrankreich oder zur Romanik im Burgund. Lust auf Spaziergänge mit Französisch-Konversationen an der Seine? Oder Golfen, Wandern, Velotouren quer durch Europa? Auch an Bord wird es spannend. Mit Sterneküche, Lesungen von Schweizer Autorinnen und Literaten, mit Pepe Lienhard und seinem grandiosen Orchester oder mit den grössten Schweizer Comedy-Stars.

Staunen, entdecken, lachen, mitmachen, mitdenken. Wer begeistert ist, kann begeistern. Mehr Persönlichkeiten als je zuvor sind es, die ihr Wissen mit den Excellence-Gästen teilen, sie zum Lachen bringen, ihre Fantasie anregen, neue Perspektiven auf all das Faszinierende an den Flussufern erschliessen.

