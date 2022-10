Reisebüro Mittelthurgau Fluss- und Kreuzfahrten

Erstes Passagierschiff in Deutschlands neuem "Superlift" ist eine Schweizerin

Weinfelden (ots)

Im deutschen Niederfinow wurde ein Jahrhundertbauwerk für die Schifffahrt freigegeben. Das neue Schiffshebewerk ist ein technisches Meisterwerk, das Höchstleistungen vollbringt. Zur Eröffnung fand am 6. Oktober an Deck der Excellence Coral, ein Flussschiff der Badener Familienreederei Twerenbold, das feierliche Eröffnungskonzert statt und machte das neue Hebewerk zu einer "Kathedrale aus Klang". Auf ihrem Weg zwischen Berlin und der Ostsee war es auch die "Coral", die anschliessend als erstes Passagierschiff den neuen deutschen "Superlift" passieren durfte.

Das neue Schiffshebewerk Niederfinow ist ein Wunder der Technik. So wie es schon das alte war. Oft hat die Excellence Coral das historische Schiffshebewerk von 1934 passiert, auf ihren Reisen von Berlin an die Ostsee. Das geschützte Industriedenkmal bleibt als touristische Attraktion und Historisches Wahrzeichen der Ingenieurbaukunst bestehen. Nun ist direkt daneben das neue Schiffshebewerk Niederfinow eröffnet und die Excellence Coral durfte Bühne der Feierlichkeiten sein. Am 6. Oktober um 18.00 Uhr stimmte Burkhard von Puttkamer an Deck des Schweizer Schiffes das Konzert seines Ensembles Höhenrausch an. 90 Schweizer Gäste an Bord und aus der Region lauschten, als das neue Schiffshebewerk zu einer "Kathedrale aus Klang" wurde. Anschliessend setzte die Excellence Coral ihre Fahrt Richtung Stralsund und Rügen fort - und war damit das erste Passagierschiff, das den neuen deutschen "Superlift" passierte. Das neue Schiffshebewerk Niederfinow ist 54,55 Meter hoch und 46,40 Meter breit und 133,00 Meter lang. Mit Hilfe des Senkrechthebewerks überwinden moderne Binnenschiffe einen Höhenunterschied von 36 Metern.

Wichtige europäische Wasserstrasse. Mit dem neuen Schiffshebewerk können nun deutlich grössere Schiffe den Wasserweg befahren. "Gleichzeitig leistet das neue Schiffshebewerk einen wichtigen Beitrag für den umweltfreundlichen Gütertransport auf dem Wasser und entlastet die Strassen, denn ein Binnenschiff kann bis zu 200 Lastwagen ersetzen", so der zuständige Minister Beermann. Das neue Hebewerk stärkt die Havel-Oder-Wasserstrasse. Diese spielt für Transporte zwischen West- und Osteuropa eine wichtige Rolle. Der Engpass auf der einzigen Ost-West-Wasserstrassenverbindung von Stettin über Berlin bis an den Rhein und weiter nach Rotterdam ist beseitigt.

Digital, hochmodern, klimafreundlich. Der deutsche Bundesminister Volker Wissing betont: "Das neue Schiffshebewerk in Niederfinow ist modern, digital und trägt dazu bei, den klimafreundlichen Verkehrsträger Wasserstrasse weiter zu fördern." Dazu liefert auch die Excellence Coral auf der touristischen Seite ihren Beitrag. Mit elektrisch betriebenen Bugstrahlruder ausgerüstet, nimmt sie seit 2022 noch leiser und umweltfreundlicher Kurs auf die Naturparadiese im Norden Deutschlands. Die unabhängige Stiftung Green Award würdigte das Schiff vor wenigen Wochen dafür mit dem Gold-Zertifikat.

