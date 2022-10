RG Gold

RG Gold eröffnet eine 420 Millionen US-Dollar teure Erzaufbereitungsanlage, die die Produktion vervierfachen und der Region umfangreiche Vorteile bringen soll

Das Bergbauunternehmen, das von Bulat Utemuratovs Verny Capital kontrolliert wird und im Miteigentum von Resource Capital Funds (USA) steht, wird die Produktion auf ca. 190.000 Unzen erhöhen.

RG Gold, ein führender kasachischer Goldproduzent, hat eine neue Verarbeitungsanlage im Wert von mehr als 420 Millionen US-Dollar in Betrieb genommen. Die zusätzliche Kapazität soll es RG Gold ermöglichen, seine Produktion auf ca. 190.000 Feinunzen im Jahr 2023 zu vervierfachen. Das entspricht etwa fünf Millionen Tonnen goldhaltigem Erz. Das Unternehmen nutzt die CIP-Technologie (Carbon in Pulp), bei der Kohlepartikel während der Auslaugung verwendet werden, um Gold aus niedriggradigem Erz zu geringen Kosten zu extrahieren.

RG Gold betreibt die Lagerstätte RayGorodok im Norden Kasachstans, eine der größten Minen des Landes mit 5,9 Millionen Unzen Goldreserven, basierend auf dem JORC-Code. Die Produktion wird in diesem Jahr voraussichtlich über 50.000 Feinunzen betragen. Das Unternehmen hat seit 2015, als Verny Capital Aktionär wurde, 122 Millionen US-Dollar an Steuern (umgerechnet 45 Milliarden Kasachische Tenge) gezahlt. Resource Capital Funds (USA) hält 35 % der Anteile an RG Gold.

Bulat Utemuratov, der Hauptinvestor der Projekte von Verny Capital, sagte: „Die Inbetriebnahme der neuen Verarbeitungsanlage ist ein wichtiger Meilenstein für RG Gold. Sie basiert auf den höchsten globalen Industriestandards und nutzt die neuesten Innovationen und das technische Know-how von Resource Capital Funds, unserem strategischen Partner. Die neue Anlage ermöglicht es uns nicht nur, die Gesamtproduktion von RG Gold zu vervierfachen, sondern bietet auch die Möglichkeit, Investitionen in der Region anzukurbeln. Das Unternehmen hat zusätzliches Personal für den Bau und die Wartung der Anlage eingestellt, und RG Gold bietet nun rund 1.200 Menschen Arbeit. Zweifelsohne wird dies weitere sozioökonomische Vorteile bringen und damit das anhaltende Engagement von RG Gold zur Unterstützung der lokalen Gemeinden und zur Schaffung von Werten für alle Beteiligten zum Ausdruck bringen."

Martin Valdes, Partner bei Resource Capital Funds, sagte: „Wir haben 2018 in RG Gold investiert. Es war das erste Mal, dass wir als Unternehmen in Kasachstan investiert haben. Schon zu Beginn der Due-Diligence-Prüfung waren wir beeindruckt von der Kompetenz der Menschen, der Qualität der Institutionen und dem Engagement aller Beteiligten, den Bergbau auf eine sehr umweltfreundliche Art und Weise zu betreiben und dabei die Interessen aller Beteiligten, insbesondere der lokalen Gemeinden, in den Vordergrund zu stellen. Die neue Produktionsstätte von RG Gold wurde nach führenden Industriestandards gebaut, was dem Unternehmen Zugang zu weiterem Wachstum und Expansion verschafft."

Informationen zu Verny Capital

Verny Capital ist eine der größten Private-Equity-Gruppen in Kasachstan. Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und hält Vermögenswerte in den Bereichen Banking, natürliche Ressourcen, Immobilien, Telekommunikation und anderen Sektoren. Herr Bulat Utemuratov ist der Hauptinvestor der von Verny Capital verwalteten Projekte.

Informationen zu Resource Capital Funds

Resource Capital Funds (RCF) ist eine 1988 gegründete Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf Investitionen im Bergbausektor spezialisiert hat. Das Unternehmen verfügt über ein verwaltetes Vermögen in Höhe von 3,2 Milliarden US-Dollar.

