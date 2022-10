Reisebüro Mittelthurgau Fluss- und Kreuzfahrten

Weinfelden (ots)

Ein Schweizer Unternehmen geht in Europa voran: Die Badener Familienreederei Twerenbold macht ihre Excellence-Flotte zur Vorreiterin für umweltgerechtes Reisen auf dem Fluss. Nach der Umweltpionierin Excellence Empress hat die gemeinnützige Green-Award-Stiftung inzwischen vier weitere Excellence-Flussschiffe als vorbildlich klassifiziert. Grüner werden auch die Besichtigungen an Land. Und: Nie begleiteten so viele Expertinnen und Insider die Reisegäste. Auf 326 Seiten ist jetzt die neue Flussreisen-Kollektion '23 erschienen. Besonderes Merkmal: Jede Excellence-Flussreise ist zu 100% CO2-klimakompensiert.

Klarmachen zur grünen Wende! Die Natur an Flüssen und Meeren, die Gewässer Europas - sie brauchen mehr Schutz. Uferlandschaften und Flusspegel geraten immer öfter aus der Balance. Eine vollständige CO2-Klimakompensation ist ab 2023 in allen Excellence-Reisearrangements integriert. Die Nachhaltigkeitsstrategie der Swiss Excellence River Cruises geht aber weit darüber hinaus. "Wir wissen, dass wir als Schiffseigner und Reederei Verantwortung tragen, dass wir handeln müssen", sagt Stephan Frei, CEO des Excellence-Reiseveranstalters Mittelthurgau. "Kompensieren ist das Eine. Aber es gilt vorallem, die CO2-Bilanz zu verbessern und den Schadstoff-Ausstoss markant zu verringern. Wir haben hohe Investitionen getätigt. Aber es sind Investitionen in unsere Zukunftsfähigkeit."

Die unabhängige Green Award Foundation gab jetzt bekannt, dass nach der Excellence Empress und der Excellence Coral drei weitere Schiffe als vorbildhaft klassifiziert wurden: die Excellence Princess, die Excellence Countess und die Excellence Queen. Die gemeinnützige Stiftung prüft Schiffseigner und klassifiziert deren Schiffe als vorbildhaft, wenn sie in Bezug auf Sicherheit, Umweltfreundlichkeit und soziale Verantwortung Standards verwirklichen, die über behördliche Vorgaben hinausgehen. Den Kurs Richtung nachhaltiger, klimaneutraler Flussreisen werde man mit unvermindertem Engagement fortsetzen, so Frei.

Grüne Touren an Orte, wo die Zukunft passiert. Auf viel Begeisterung stiessen 2022 die im letzten Jahr lancierten "Mittendrin"-Exkursionen. Für die Saison 2023 wurde diese Kollektion ausgebaut. Es geht an Orte, wo Menschen die Zukunft ideenreich und tatkräftig anpacken. Zum Beispiel nach Rotterdam. Beim Rooftop-Spaziergang wird erlebbar, wie multifunktionale Dächer eine Stadt resilient machen. Oder in die Pfalz, wo Stephan Horch vom "Clean River Project" erstaunliche Wege aufzeigt, um Flüsse zu schützen. Neue Natur- und Kulturtouren führen quer durch Europa - auf weit über 100 "Mittendrin"-Touren und Themenreisen.

Jeden Tag tun, was man mag. Kultur hat manchmal Zeit bis morgen. Wer mag, entspannt genussvoll an Bord des kleinen Schweizer Grandhotels. Wer Lust auf Entdeckungen an Land hat, tut dies auf eigene Faust oder in Begleitung versierter Reiseleiter und Kulturführerinnen. Tiefer eintauchen kann man auf einer "Mittendrin-Tour". Und für die ganz individuelle Landpartie erwarten Privat-Guides die Gäste am Hafenanleger.

Wissen, Können und Begeisterung teilen. 2023 dürfen sich Excellence-Reisegäste auf viel Expertise für die Welt an den Flussufern freuen. Mehr als 50 Fachleute begleiten die Gäste an Orte zum Staunen, erzählen Geschichten, liefern Hintergründe, begeistern und inspirieren.

