Kunstmuseum Bern - Zentrum Paul Klee

Fokus-Ausstellung: Klees Rückseiten

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Liebe Medienschaffende

Paul Klee hat beim Malen und Zeichnen häufig beide Seiten seiner Bildträger wie Papier, Karton oder Leinwand verwendet. Die Kuratorin Marie Kakinuma identifizierte im Rahmen eines langjährigen Forschungsprojekts bei 600 seiner insgesamt etwa 9600 Werke Zeichnungen, Aquarelle oder Gemälde auf der Rückseite. Anhand von 19 Beispielen zeigt die Präsentation Fokus. Klees Rückseiten innerhalb der Dauerausstellung Kosmos Klee die Vielfalt von Vorder- und Rückseitengestaltungen bei Klee.

Die Kuratorin Marie Kakinuma steht für Rundgänge durch die Ausstellung zur Verfügung. Bitte melden Sie sich bei Interesse unter press@zpk.org.

Das Mediendossier zum neuen Fokus und zu Kosmos Klee sowie die Pressebilder finden Sie im Medienbereich auf unserer Webseite.

Herzliche Grüsse

Cédric Zubler

Kommunikation & Medienarbeit

Kunstmuseum Bern – Zentrum Paul Klee

Pressestelle Zentrum Paul Klee Monument im Fruchtland, 3006 Bern press@zpk.org | +41 31 328 09 93 zpk.org

Individueller Ausstellungsbesuch Medienschaffende mit gültigem Presseausweis können die Ausstellungen im Zentrum Paul Klee gratis besuchen. Bitte akkreditieren Sie sich im Vorfeld mit dem digitalen Formular.