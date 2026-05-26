Kunstmuseum Bern - Zentrum Paul Klee

Kunstmuseum Bern mit Deutschem Preis für Onlinekommunikation 2026 ausgezeichnet

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Sehr geehrte Medienschaffende

Vergangene Woche wurden in Berlin die Deutschen Preise für Onlinekommunikation (DPOK) 2026 verliehen. Das Kunstmuseum Bern wurde dabei für seine Social-Media-Kampagne Kirchner ist zurück mit dem Deutschen Preis für Onlinekommunikation 2026 in der Kategorie «Wissenschaft, Bildung & Kultur» mit dem ersten Platz ausgezeichnet. In der Kategorie «Kreativste Kampagne des Jahres» erreichte die Kampagne des Kunstmuseums Platz 2, noch vor IKEA und anderen grossen Marken.

Die Medienmitteilung finden Sie im Medienbereich auf unserer Webseite.

Freundliche Grüsse

Dr. Anne-Cécile Foulon

Abteilungsleiterin Kommunikation & Marketing

Kunstmuseum Bern – Zentrum Paul Klee

Bildnachweis: Thomas Soraperra, kaufmännischer Direktor Kunstmuseum Bern - Zentrum Paul Klee und Katrina Weissenborn, Social-Media-Managerin Kunstmuseum Bern - Zentrum Paul Klee bei der Preisverleihung des DPOK 2026 in Berlin

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