PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Fürstentum Liechtenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Fürstentum Liechtenstein

Bericht und Antrag zum EFTA-Freihandelsabkommen mit Kosovo genehmigt

Vaduz (ots)

Die Regierung hat in der Sitzung vom Dienstag, 3. Februar 2026 den Bericht und Antrag zum EFTA-Freihandelsabkommen mit der Republik Kosovo verabschiedet.

Das Freihandelsabkommen (FHA) zwischen den EFTA-Staaten Island, Norwegen, Schweiz und Liechtenstein und der Republik Kosovo deckt u.a. den Handel mit Waren und Dienstleistungen, technische Handelshemmnisse, sanitäre und phytosanitäre Massnahmen, den Schutz des geistigen Eigentums, Wettbewerb, Handel und nachhaltige Entwicklung sowie rechtliche und horizontale Massnahmen ab. Bis spätestens fünf Jahre nach Inkrafttreten des Abkommens sollen alle Handelshemmnisse auf Industrieprodukte abgebaut werden.

Der Abschluss des FHA mit der Republik Kosovo unterstreicht den Willen Liechtensteins, die Politik zur Unterstützung der wirtschaftlichen Reformen des Kosovo und dessen Integration in die internationalen Strukturen der wirtschaftlichen Zusammenarbeit fortzusetzen.

Das FHA stärkt den gegenseitigen Marktzugang und verbessert die Rechtssicherheit und Planbarkeit für betroffene Wirtschaftsakteure.

Pressekontakt:

Ministerium für Äusseres, Umwelt und Kultur
Martin Frick
Leiter, Amt für Auswärtige Angelegenheiten
T +423 236 60 50
martin.frick@llv.li

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Fürstentum Liechtenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Fürstentum Liechtenstein
Weitere Storys: Fürstentum Liechtenstein
Alle Storys Alle
  • 03.02.2026 – 11:41

    Prämienverbilligung: Antrag 2026 ist online

    Vaduz (ots) - Ab sofort ist die Einreichung von Anträgen auf Prämienverbilligung online möglich. Die Frist für das Antragsjahr 2026 läuft bis Ende Oktober. Das Amt für Soziale Dienste unterstützt Personen bei Bedarf mit wirtschaftlicher und persönlicher Hilfe und ist zuständig für die Prämienverbilligung sowie die Ausrichtung von Mietbeiträgen für Familien. Während Anträge auf Ausrichtung von Mietbeiträgen ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 14:36

    Radio SRF 1 auf dem Landeskanal

    Vaduz (ots) - Nach der Einstellung des Sendebetriebs des Landessenders "Radio Liechtenstein" im April 2025 war der Liechtensteiner Landeskanal vorübergehend ohne Ton. Im Zusammenhang mit der neuen Alarmierungslösung für Liechtenstein mit dem "Schweizer Radio und Fernsehen" (SRF) läuft ab sofort Radio SRF 1 auf dem Landeskanal. Die Warnung und Alarmierung der Bevölkerung gehören zu den zentralen Aufgaben des Bevölkerungsschutzes. Katastrophen und Notlagen können ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren