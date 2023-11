Zentrum Paul Klee

Jahresvorschau 2024

Liebe Medienschaffende

Wir freuen uns, Ihnen die Jahresvorschau 2024 des Kunstmuseum Bern zu präsentieren!

Das Ausstellungsprogramm vereint eine Vielzahl von künstlerischen Positionen und Lebensrealitäten. Mit der südafrikanischen Künstlerin Tracey Rose und der US-Amerikanerin Amy Sillman bilden zwei wichtige zeitgenössische Stimmen Schwerpunkte des Ausstellungsjahres. Weitere Ausstellungen sind den frühen Meisterwerken von Chaïm Soutine, dem Motiv der lesenden Mädchen bei Albert Anker und der Sammlung Rupf gewidmet. Zudem zeigt das Kunstmuseum Bern die Projekte aus dem Architekturwettbewerb «Zukunft Kunstmuseum Bern».

Weitere Informationen zu den Ausstellungen finden Sie im Mediendossier im Anhang.

Herzliche Grüsse

Martina Witschi

Kommunikation & Medienarbeit Kunstmuseum Bern – Zentrum Paul Klee

Bildnachweis:

Tracey Rose, Love me fuck me, 2001, Lambda-Druck, 119 x 119 cm, Courtesy the artist and Dan Gunn, London

Chaïm Soutine, Paysage de Cagnes, um 1923, Öl auf Leinwand, 60 x 73 cm, Kunstmuseum Bern, Legat Georges F. Keller 1981

Amy Sillman, Minotaur, 2023, Öl und Acryl auf Leinwand, 190 x 167 cm, Amy Sillman Studio, Brooklyn NY, Courtesy the artist

