Fineqia International Inc

Weltweites AUM für börsengehandelte Produkte auf Basis digitaler Assets wuchs im Jahresverlauf um 76% und im Juni um 10,7%

London (ots/PRNewswire)

Fineqia International Inc. (das "Unternehmen" oder "Fineqia") (CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Frankfurt: FNQA), ein führendes Unternehmen im Bereich digitaler Vermögenswerte und Fintech-Investitionen, gibt bekannt, dass seine Analyse globaler börsengehandelter Produkte (Exchange Traded Products (ETPs) mit digitalen Vermögenswerten als Sicherheiten einen Anstieg des verwalteten Gesamtvermögens (AUM) um 76% im bisherigen Jahresverlauf (YTD) bei erneutem Interesse der Anleger ergeben hat.

Der AUM-Anstieg erfolgte mit einem Aufschlag von 52% auf den zugrunde liegenden Wert digitaler Vermögenswerte, der seit Jahresbeginn mit 50% langsamer wuchs. Dies lässt sich auf den Kursanstieg des wichtigsten digitalen Vermögenswerts, der ETPs zugrunde liegt, nämlich Bitcoin, gegenüber kleineren alternativen Münzen sowie auf starke Kapitalzuflüsse in diese börsennotierten Produkte im Juni zurückführen.

"In diesem Jahr ist bisher ein Aufwärtstrend zu verzeichnen, und das zieht Kapital an", sagte Fineqia CEO Bundeep Singh Rangar. "Die jüngsten ETF-Einreichungen in den USA deuten auf eine Belebung des Interesses unter Finanzinstituten hin."

Fidelity Investments, Invesco, VanEck, 21Shares und WisdomTree sind unter den acht in den USA eingereichten Anträgen für börsengehandelte Spot-BTC-Fonds (ETFs), die durch die Einreichung von BlackRock Inc. bei der SEC am 15. Juni ausgelöst wurden.

Die gesamten Krypto-AUM stiegen um 10,7% von $31,7 Milliarden auf $35,1 Milliarden im Juni. Im gleichen Zeitraum wuchs der Gesamtwert der Krypto-Vermögenswerte um 4,7% von $1,20 Billionen auf $1,14 Billionen. Auf vierteljährlicher Basis stieg das gesamte verwaltete Vermögen im zweiten Quartal um 5,5%, nachdem es im ersten Quartal um 67% gewachsen war. Der Gesamtwert der Krypto-Vermögenswerte stieg im zweiten Quartal um 0,6%, nach einem Anstieg von 49% im ersten Quartal.

Der Bitcoin (BTC)-Preis stieg im Juni um 12% auf $30.500 gegenüber $27.200 am 31. Mai. Das verwaltete Vermögen von ETPs, die BTC halten, stieg dementsprechend um 14% von $21,7 Milliarden auf $24,8 Milliarden. Im zweiten Quartal stiegen sowohl der BTC-Preis als auch das Gesamtvermögen (AUM) von ETPs, die BTC halten, um 7%.

Ethereum (ETH) stieg um 3% auf $1.930 von etwa $1.875. Die AUM von ETH-denominierten ETPs folgten diesem Anstieg und wuchsen am 30. Juni um 3% auf $7,8 Milliarden, verglichen mit $7,6 Milliarden im Vormonat.

ETPs, die alternative Münzen repräsentieren, legten um 1% zu, und ETPs mit einem Korb von Krypto-Währungen verzeichneten einen Anstieg der AUM um 7%.

ETPs umfassen börsengehandelte Fonds (ETFs) und börsengehandelte Schuldverschreibungen (ETNs). Die AUM-Berechnung von Fineqia Research berücksichtigt die Auflegung oder Schließung von ETPs während eines bestimmten Zeitraums. Die Zahl der verfolgten ETPs lag Ende Juni bei 154.

Alle Preisangaben sind in USD angegeben, und die Preise der Krypto-Währungen stammen von CoinMarketCap.

Die ETP- und ETF-AUM-Daten, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird, wurden von der hauseigenen Research-Abteilung von Fineqia aus renommierten Quellen zusammengestellt, darunter 21Shares AG, Grayscale Investment LLC, VanEck Associates Corp. und MorningStars, Inc. sowie TrackInSight SAS.

Informationen zu Fineqia International Inc.

Fineqia ( www.fineqia.com) ist ein Unternehmen für digitale Vermögenswerte, das gezielt in Technologieunternehmen im Früh- und Wachstumsstadium investiert, die Teil der nächsten Generation des Internets sein werden. Darüber hinaus bietet es eine Plattform zur Unterstützung und Verwaltung der Emission von Schuldverschreibungen im Vereinigten Königreich. Fineqia ist in Kanada börsennotiert (CSE: FNQ) und verfügt über Niederlassungen in Vancouver und London. Das Investitionsportfolio von Fineqia umfasst Unternehmen, die in den Bereichen Tokenisierung, Blockchain-Technologie, NFTs, KI und Fintech führend sind.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Einige Aussagen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen (wie in den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen definiert) enthalten ("zukunftsgerichtete Aussagen"). Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen Fineqia (das "Unternehmen") glaubt, erwartet oder voraussieht, dass diese in der Zukunft eintreten werden oder könnten (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen hinsichtlich potenzieller Übernahmen und Finanzierungen), sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Wörter "können", "werden", "sollten", "fortsetzen", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "planen" oder "projizieren" oder der Verneinung dieser Worte oder anderer Variationen dieser Worte oder vergleichbarer Terminologie erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, von denen viele außerhalb der Möglichkeiten des Unternehmens liegen, diese zu kontrollieren oder vorherzusagen. Diese können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von den in den zukunftsgerichteten genannten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, gehören unter anderem, ohne Einschränkung, das Scheitern der Beschaffung ausreichender Finanzmittel, sowie andere Risiken, die in den bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden hinterlegten öffentlichen Bekanntmachungen des Unternehmens aufgeführt sind. Jede zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht wird, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Katarina Kupcikova, Analyst, E. katarina.kupcikova@fineqia.com, T. +44 7806 730 769; Medienkontakt: Angus Campbell, Nominis Advisory, angus@nominis.co

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/weltweites-aum-fur-borsengehandelte-produkte-auf-basis-digitaler-assets-wuchs-im-jahresverlauf-um-76-und-im-juni-um-10-7-301874928.html