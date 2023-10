Zentrum Paul Klee

Ausstellung: Hannah Höch. Montierte Welten (10.11.2023–25.2.2024)

«Ich möchte die festen Grenzen auswischen, die wir Menschen mit einer eigensinnigen Sicherheit um alles gezogen haben. (…) Ich würde heute die Welt aus der Sicht einer Ameise wiedergeben und morgen so, wie der Mond sie vielleicht sieht.» Hannah Höch

Das Zentrum Paul Klee widmet der deutschen Dadaistin Hannah Höch (1889–1978) vom 10. November 2023 bis 25. Februar 2024 eine umfangreiche Ausstellung, die erstmals einen Fokus auf Höchs Auseinandersetzung mit der visuellen Kultur der Moderne und insbesondere dem Film legt. Höch gehört zu den Erfinder:innen der modernen Collage und gilt als zentrale Protagonistin der Kunst der 1920er-Jahre. Rund um die Künstlerin entfaltet sich ein einzigartiges Panorama der Avantgarde.

