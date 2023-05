Fiera Capital Corporation

Fiera Capital ernennt Klaus Schuster zum Executive Director und Chief Executive Officer, EMEA

Montreal Und London, Grossbritannien (ots/PRNewswire)

Fiera Capital Corporation (TSX: FSZ) („Fiera Capital" oder das „Unternehmen"), eine führende unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft, gab heute die Ernennung von Klaus Schuster zum Executive Director und Chief Executive Officer EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika) mit Wirkung vom 30. Mai 2023 bekannt. Diese neue Funktion soll es Fiera Capital ermöglichen, seine Präsenz in der EMEA-Region zu erweitern und auszubauen. HerrSchuster wird für die Entwicklung einer ganzheitlichen Marktstrategie für diese wichtige Region verantwortlich sein. Er wird die Vertriebs- und Marketingteams des Unternehmens in der gesamten EMEA-Region leiten und für alle Mitarbeiter in allen Funktionen in der Region als Führungskraft tätig sein.

„Als ausgewiesene Führungspersönlichkeit mit einem unerbittlichen Fokus auf den Erfolg unserer Kunden ist Klaus in einzigartiger Weise qualifiziert, die Fähigkeiten von Fiera in der Region zu nutzen und das organische Wachstum im Einklang mit unseren allgemeinen strategischen Zielen voranzutreiben," sagte Jean-Guy Desjardins. „Während wir die erfolgreiche Neuausrichtung des Unternehmens auf ein regionalisiertes Vertriebsmodell fortsetzen, wird uns diese Struktur eine größere Kundennähe ermöglichen und die Zusammenarbeit zwischen unseren Investmentteams verbessern."

„Ich freue mich sehr, zu Fiera Capital zu stoßen, da ich den kundenorientierten Fokus, die unternehmerischen Werte und das Engagement, die Präsenz von Fiera Capital in dieser strategischen Region zu erweitern, teile," sagte Klaus Schuster. „Ich freue mich darauf, eng mit dem talentierten Team von Fiera Capital zusammenzuarbeiten, während ich auf dem Fundament des Unternehmens aufbaue, um Ergebnisse zu erzielen, die durch die Strategie und Vision der nächsten Phase untermauert werden.

Mr. Schuster bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bereich der internationalen Finanzdienstleistungen mit zu Fiera Capital. Im Laufe seiner erfolgreichen Karriere hat er auf lokaler, regionaler und globaler Ebene ein erfolgreiches Vertriebs- und Verkaufsgeschäft mit einem herausragenden Netzwerk von institutionellen Kunden, Finanzintermediären und Vermögenskunden aufgebaut und geleitet. In seiner letzten Rolle fungierte HerrSchuster als Chief Executive Offixer, EMEA und Global Head of Wealth Management Distribution bei einem privaten, globalen Vermögensverwalter in London, England. Er hat einen Master of Business Administration der Universität Augsburg in Deutschland.

Informationen zu Fiera Capital Corporation

Fiera Capital ist eine führende unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft mit wachsender globaler Präsenz und einem verwalteten Vermögen von rund 164,7 Milliarden kanadischer Dollar zum 31. März 2023. Fiera Capital bietet institutionellen Kunden, Finanzintermediären und Privatkunden in Nordamerika, Europa und den wichtigsten Märkten Asiens maßgeschneiderte Multi Asset-Lösungen für öffentliche und private Märkte. Die umfassende Expertise von Fiera Capital, die breit gefächerte Investmentplattform und das Engagement für herausragenden Service stehen im Mittelpunkt unserer Mission, an der Spitze der Investmentmanagement-Wissenschaft zu stehen, um nachhaltigen Wohlstand für alle unsere Interessenvertreter zu fördern. Fiera Capital wird unter dem Börsenticker FSZ auf der Toronto Stock Exchange gehandelt. www.fieracapital.com

Fiera Capital hat seinen Hauptsitz in Montreal und unterhält mit seinen Tochtergesellschaften in verschiedenen Ländern Niederlassungen in mehr als einem Dutzend Städten auf der ganzen Welt, darunter New York (USA), London (UK) und Hongkong (SAR).

Jedes verbundene Unternehmen (jeweils ein „Verbundenes Unternehmen") von Fiera Capital erbringt nur Anlageberatungs- oder Anlageverwaltungsdienstleistungen oder bietet Investmentfonds in den Gerichtsbarkeiten an, in denen das verbundene Unternehmen und/oder das entsprechende Produkt registriert oder zur Erbringung von Dienstleistungen gemäß einer Ausnahme von der Registrierung berechtigt ist.

In den USA werden Vermögensverwaltungsdienstleistungen von verbundenen Unternehmen von Fiera Capital erbracht, bei denen es sich um Anlageberater handelt, die bei der U.S. Securities and Exchange Commission (die „SEC") registriert oder von der Registrierung ausgenommen sind. Die Registrierung bei der SEC setzt kein bestimmtes Maß an Fähigkeiten oder Ausbildung voraus. Nähere Informationen zur jeweiligen Registrierung oder zu den Ausnahmen, auf die sich Unternehmen von Fiera Capital eventuell berufen, finden Sie auf dieser Webseite.

Weitere Informationen über Fiera Capital, einschließlich des jährlichen Informationsformulars von Fiera Capital, sind unter SEDAR auf www.sedar.com verfügbar.

Herr Schuster wird nach Erhalt der üblichen behördlichen Genehmigungen die Rollen des Executive Directors und des Chief Executive Officers übernehmen.

