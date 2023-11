Zentrum Paul Klee

Jahresvorschau 2024

Liebe Medienschaffende

Wir freuen uns sehr, Ihnen die Jahresvorschau 2024 des Zentrum Paul Klee zu präsentieren!

Die beiden Hauptausstellungen sind der Künstlerin Sarah Morris und der brasilianischen Moderne gewidmet. Im Rahmen der neuen Dauerausstellung Kosmos Klee werden der ägyptische Künstler Hamed Abdalla, Paul Klees Einfluss auf die Architektur sowie die Zeitschriften der Avantgarde in den Fokus gerückt. Ein wichtiger Schwerpunkt des Ausstellungsprogramms liegt auf der Vernetzung und gegenseitigen Anregung von Kunstschaffenden. Neben den Ausstellungen wartet ein hochkarätiges Spartenprogramm.

Weitere Informationen zu den Ausstellungen und zum Spartenprogramm finden Sie imMediendossierim Anhang.

Herzliche Grüsse

Martina Witschi

Kommunikation & Medienarbeit Kunstmuseum Bern – Zentrum Paul Klee

Bildnachweis:

Sarah Morris, Springpoint (Spiderweb), 2021, Haushaltslack auf Leinwand, 152,5 x 152,5 cm, Courtesy of the artist and White Cube, © Sarah Morris

Djanira da Motta e Silva, Três Orixás, 1966, Öl auf Leinwand, 130,5 x 195,5 cm, Pinacoteca do Estado de São Paulo, São Paulo

Pressestelle Zentrum Paul Klee Monument im Fruchtland, 3006 Bern press@zpk.org | +41 31 328 09 93 zpk.org

Individueller Ausstellungsbesuch Medienschaffende mit gültigem Presseausweis können die Ausstellungen im Zentrum Paul Klee gratis besuchen. Bitte akkreditieren Sie sich im Vorfeld mit dem digitalen Formular.