Sprachwerk GmbH

Glaubwürdige Umweltkommunikation dank neuem Arbeitsinstrument für KMU

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Glaubwürdige Umweltkommunikation dank neuem Arbeitsinstrument für KMU

Eine glaubwürdige Kommunikation ist entscheidend, dass Unternehmen ihr Umwelt­engagement nach aussen tragen und das Vertrauen von Kundinnen, Kunden sowie weiteren Anspruchsgruppen stärken können. Go for Impact, Greenwishing und Pusch haben mit Unterstützung des Bundesamts für Umwelt BAFU ein praxisorientiertes Arbeitsinstrument entwickelt, das KMU bei einer transparenten Umweltkommunikation unterstützt und zur Vermeidung von Greenwashing beiträgt

Begriffe wie «klimaneutral», «100 % natürlich» oder «grün» wirken zwar attraktiv, können aber schnell irreführend sein. Um Greenwashing zu vermeiden, lohnt es sich für Unterneh­men, ihre Umweltkommunikation klar, nachvollziehbar und transparent zu gestalten. Seit dem 1. Januar 2025 gelten in der Schweiz mit dem revidierten Umweltschutzgesetz verbind­liche Vorgaben für Umweltangaben; auch die Europäische Union verschärft ihre Anfor­de­rungen. Vor diesem Hintergrund haben Go for Impact, Greenwishing und Pusch mit Unterstützung des Bundesamts für Umwelt (BAFU) das Arbeitsinstrument «Umwelt­kommunikation: Vorsicht Greenwashing» entwickelt – eine praxisnahe Hilfe für Unterneh­men, die ihr Engagement glaubwürdig kommunizieren möchten.

Mit Selbsttest Greenwashing-Risiken erkennen

Das Hilfsmittel zeigt, wie KMU mit den fünf Prinzipien Relevanz, Signifikanz, Angemessen­heit, Transparenz und Belegbarkeit ihre Umweltkommunikation verantwortungsvoll gestalten und dabei unbeabsichtigtes Greenwashing vermeiden. Fiktive, aber aus der Praxis inspirierte Beispiele veranschaulichen, wo Risiken bei der Kommunikation von Umweltangaben lauern und wie sie umgangen werden können. Ein integrierter Selbsttest unterstützt Unternehmen dabei, ihre eigene Kommunikation kritisch zu prüfen, Risiken zu erkennen und gezielt Ver­besserungen umzusetzen. Zudem bietet das Hilfsmittel einen kompakten Überblick über gesetzliche und freiwillige Grundlagen sowie Tipps und weiterführende Unterstützung.

Vertrauen schaffen

Warum eine sorgfältige Umweltkommunikation heute wichtiger denn je ist, verdeut­lichen aktuelle Zahlen: 53 % der Umweltangaben von Unternehmen sind laut einer Studie der EU-Kommission vage, irreführend oder basieren auf unklaren und nicht belegten Informationen. Dieses sogenannte Greenwashing geschieht oft unbeab­sichtigt, da Nachhaltigkeits- und Umweltmassnahmen komplex und die verwendeten Begriffe oft unscharf sind. Die Folgen sind jedoch gravierend: Greenwashing bremst den Fortschritt hin zu umweltfreundlicheren Produkten, schwächt das Vertrauen der Konsumentinnen und Konsumenten und birgt recht­liche Risiken, denn gegen Falsch­aussagen kann beim SECO Beschwerde eingelegt werden.

Gleichzeitig gilt: Wer gar nicht kommuniziert, riskiert «Greenhushing». Wird über Umwelt­leistungen geschwiegen, bleiben wichtige Fortschritte unsichtbar, Transparenz geht verloren und wertvolle Nachahmungseffekte bleiben aus. Unternehmen sind deshalb gut beraten, ihre Anstrengungen offen, klar und nachvollziehbar darzustellen – für mehr Glaubwürdigkeit, Vertrauen und Wirkung.

Kontakt für Rückfragen

Go for Impact

Felix Meier, Geschäftsleiter

felix.meier@go-for-impact.ch

Tel. 079 631 29 07

Über Go for Impact

Go for Impact ist eine einzigartige Kooperation von Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft und der öffentlichen Hand. Namhafte Schweizer Wirtschaftsverbände, Forschungsin­stitutionen und NGOs engagieren sich unter dem Dach von «Go for Impact» in verschie­denen Projekten und unterstützen Unternehmen, ihre Umweltbilanz im In- und Ausland zu verbessern. Der Fokus liegt bei der Ressourceneffizienz und dem Klimaschutz.

https://go-for-impact.ch/

Über Greenwishing

Greenwishing ist ein Non-Profit-Verein, der zum Thema Greenwashing und Greenhushing sensibilisiert und KMU dabei unterstützt, ihre Nachhaltigkeitsbestrebungen authentisch zu kommunizieren.

https://greenwishing.net/

Über Pusch

Pusch setzt sich für eine gesunde Umwelt, die nachhaltige Nutzung der Ressourcen sowie vielfältige und artenreiche Lebensräume ein. Pusch unterstützt Gemeinden, Schulen und Unternehmen mit praxisnahem Wissen und konkreten Handlungshilfen bei der Lösung von Umweltaufgaben.

https://www.pusch.ch/

Diese Medienmitteilung wurde von Sprachwerk im Auftrag von Go for Impact verschickt. Sprachwerk GmbH, 8037 Zürich, www.sprachwerk.ch