TCL SunPower Global tritt der Solar Stewardship Initiative bei, um die Nachhaltigkeit in der gesamten solaren Wertschöpfungskette zu stärken

Lyon, Frankreich, 24 September 2025 (ots/PRNewswire)

TCL SunPower Global, ein führender Anbieter von innovativen Solarenergielösungen, gab heute seine Mitgliedschaft in der Solar Stewardship Initiative (SSI) bekannt, einem globalen Programm zur Förderung von Transparenz, Verantwortung und Nachhaltigkeit in der gesamten Wertschöpfungskette der Solarindustrie.

Der Beitritt zum SSI spiegelt das Engagement von TCL SunPower Global wider, eine faire und integrative Energiewende voranzutreiben, sich dabei an internationalen ESG-Standards zu orientieren und die Transparenz in allen Bereichen des Unternehmens zu erhöhen. Die Initiative unterstützt die langfristige Vision des Unternehmens von ethischer Beschaffung, verantwortungsvoller Herstellung und kontinuierlicher Verbesserung.

Als neues Mitglied der Solar Stewardship Initiative hat sich TCL SunPower Global verpflichtet, innerhalb der nächsten 12 Monate sowohl die ESG- als auch die Rückverfolgbarkeitsbewertung zu durchlaufen. Dies beinhaltet die unabhängige Bewertung von mindestens zwei Produktionsstandorten durch eine von SSI zugelassene Bewertungsstelle gemäß dem SSI ESG Standard. Die Bewertung wird auf Standortebene durchgeführt und deckt alle Aktivitäten der untersuchten Standorte ab. Bewertet werden Transparenz, ethische Beschaffung und ESG-Leistungen in der gesamten solaren Wertschöpfungskette.

Ein nachweisliches Engagement für ESG-Standards ist besonders wichtig für Branchen wie die Photovoltaik, die am schnellsten wachsende Energietechnologie der Welt. Sie bietet einen schnellen Weg zur Dekarbonisierung und schützt gleichzeitig Bürger und Unternehmen vor schwankenden Energiepreisen. Die Teilnahme von TCL SunPower Global an der SSI spiegelt das Engagement des Unternehmens wider, sinnvolle Veränderungen voranzutreiben und Vertrauen in die Beschaffung und Produktion von Solarprodukten zu schaffen.

"Nachhaltigkeit ist nicht nur eine Verantwortung, sondern eine strategische Priorität. Unsere Teilnahme an der SSI ist ein bedeutender Schritt nach vorn in unserem Bestreben, mit Integrität, Transparenz und Zielstrebigkeit voranzugehen", sagte Karin Alberto-Burkhardt, Product Director bei TCL SunPower Global. "Wir sind stolz darauf, uns dieser Initiative anzuschließen und einen Beitrag zur Gestaltung einer Solarindustrie zu leisten, die die Menschen, die Gemeinden und den Planeten respektiert."

Steven Zhang, CEO von TCL SunPower Global, fügte hinzu: "Durch unseren Beitritt zur Solar Stewardship Initiative bekräftigen wir unser Engagement für den Aufbau einer Solarindustrie, die nicht nur innovativ und effizient, sondern auch ethisch und nachhaltig ist. Wir sind davon überzeugt, dass die Zusammenarbeit über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg von entscheidender Bedeutung ist, um sinnvolle Veränderungen voranzutreiben und Vertrauen in die Beschaffung und Herstellung von Solarprodukten zu schaffen."

TCL SunPower Global stellt derzeit auf der Solar & Storage Live UK in Birmingham aus, die vom 23. bis 25. September an Stand C66 stattfindet. Wir laden Sie ein, uns heute oder morgen zu besuchen, um unsere neuesten TCL-Solarmodule und Energiespeicherlösungen kennenzulernen und mehr über unser Engagement für die Solar Stewardship Initiative zu erfahren.

Um mehr über die Solar Stewardship Initiative zu erfahren und die Liste der über 40 Mitgliedsorganisationen einzusehen, die im Bereich der Solarindustrie und der Verantwortung in der Lieferkette tätig sind, besuchen Sie www.solarstewardshipinitiative.org.

Über die Solar Stewardship Initiative

Die Solar Stewardship Initiative (SSI) ist ein System zur Sicherung der Nachhaltigkeit in der Lieferkette, das speziell auf die Bedürfnisse der Photovoltaik ausgerichtet ist. Die SSI ist als Multi-Stakeholder-Initiative konzipiert und versammelt Unternehmen aus der gesamten globalen solaren Wertschöpfungskette sowie unabhängige ESG-Akteure, die Zivilgesellschaft und die internationale Finanzwelt. In Zusammenarbeit mit allen relevanten Interessengruppen fördert die SSI die verantwortungsvolle Produktion, Beschaffung und Verwaltung von Solarmaterialien.

Informationen zu TCL SunPower Global

Gestützt auf die globale Stärke, die finanzielle Stabilität und die technologische Führungsrolle der TCL Group ist TCL SunPower Global ein führender Akteur im Bereich der Solarenergie, der sich der Bereitstellung von leistungsstarken, zuverlässigen und zugänglichen Solarlösungen weltweit verschrieben hat. Wir integrieren fortschrittliche Technologie, vertikale Fertigung und einen starken Fokus auf Nachhaltigkeit, um den Übergang zu sauberer Energie zu unterstützen. Wir stehen an der Spitze der Innovation und leisten Pionierarbeit bei der Entwicklung von Solartechnologien der nächsten Generation, die Einzelpersonen, Unternehmen und ganze Regionen in die Lage versetzen, eine saubere Energiezukunft zu gestalten. TCL SunPower Global bringt zwei spezielle Produktmarken auf den Markt: TCL Solar, das sich auf hocheffiziente Solarmodule konzentriert, und SunPower, das integrierte Energielösungen anbietet. Gemeinsam decken sie die vielfältigen Anforderungen des globalen Solarmarktes ab, von Hausdächern über gewerbliche Anlagen bis hin zu großen Versorgungsprojekten. Weitere Informationen finden Sie unter sunpowerglobal.com, tclsolar.com, und auf LinkedIn.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2780858/SSI_Member_Badge.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2680312/TCL_SunPower_Logo.jpg

Kontakt für Medienanfragen:

Anna Porta

anna.porta@sunpowerglobal.com

