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Max & Mila's World : le nouvel univers de Lidl dédié aux maîtres de chiens et de chats

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Weinfelden (ots)

Pour de nombreuses personnes en Suisse, les chiens et les chats sont des membres de la famille à part entière. Mais face à l'immense choix d'aliments pour animaux, il devient vite difficile de s'y retrouver. Lidl Suisse met désormais de l'ordre dans les rayons : avec " Max & Mila's World ", le détaillant lance dès aujourd'hui dans tous ses magasins en Suisse un nouvel univers de marque dédié aux chiens et aux chats. Trois niveaux de qualité bien distincts associés à un design moderne permettent aux clients d'identifier facilement les aliments au moment de l'achat.

Des informations transparentes sur la composition et la qualité des produits créent la confiance et facilitent le choix du repas adapté. Parallèlement, cette nouvelle propre marque allie une qualité sûre à l'excellent rapport qualité-prix de Lidl Suisse, mettant ainsi les aliments premium à la portée de tous.

Une alimentation équilibrée au prix Lidl

Près de la moitié des clients de Lidl Suisse possèdent un animal de compagnie et dans près de neuf cas sur dix, il s'agit d'un chat ou d'un chien. Les attentes sont donc élevées, tant sur le plan de la diversité des produits que de la facilité de choix.

" Avec Max & Mila's World, nous regroupons pour la première l'ensemble de notre assortiment de produits pour chiens et chats au sein d'un univers de marque cohérent. Car la qualité n'est pas seulement essentielle pour nos clients, elle l'est aussi pour le bien-être de leurs compagnons à quatre pattes. Grâce à cette segmentation, nous facilitons le choix en rayon en rendant visibles au premier coup d'oeil les différences entre les gammes. Nous aidons ainsi les propriétaires d'animaux à faire un choix sain pour leurs compagnons à quatre pattes, le tout à un prix raisonnable, comme d'habitude chez Lidl ", explique Bram van der Valk, Chief Customer Officer chez Lidl Suisse.

Max & Mila's World allie une alimentation adaptée et la compétence d'experts : des formules 100 % naturelles, sans sucre ni additifs de synthèse, élaborées conformément aux directives de la fédération européenne de l'Industrie des aliments pour animaux familiers. Qu'il s'agisse d'un équilibre nutritionnel optimal, de formules adaptées à chaque étape de la vie ou d'un apport énergétique sur mesure, notre propre marque mise sur une nutrition dont les bienfaits vitalisants pour les chiens et les chats sont avérés. Le détaillant poursuit ainsi de manière cohérente le développement de son offre dans le domaine de l'alimentation pour animaux de compagnie et renforce l'identification dans une catégorie en pleine croissance.

Une architecture de marque claire facilite le choix

Ce nouvel univers de marque s'articule autour d'une architecture claire de la gamme, structurée en trois niveaux. Une palette de couleurs harmonisée et une signalétique claire en magasin guide les clientes et les clients vers le produit qui leur convient :

Basic : des produits du quotidien formulés de manière équilibrée dans le respect du bien-être animal.

des produits du quotidien formulés de manière équilibrée dans le respect du bien-être animal. Advanced Care : destiné aux maîtres avec des exigences plus élevées. Offre une meilleure valeur nutritionnelle, avec de la viande séchée comme ingrédient de base et des formules spécialement adaptées aux différentes étapes de la vie.

destiné aux maîtres avec des exigences plus élevées. Offre une meilleure valeur nutritionnelle, avec de la viande séchée comme ingrédient de base et des formules spécialement adaptées aux différentes étapes de la vie. Gourmet : sans céréales, la ligne premium répond exigences les plus élevées : avec de la viande fraîche comme ingrédient de base et des composants nutritionnels de premier choix.

En magasin, l'offre proposée sera régulièrement complétée par une sélection d'articles promotionnels non Food destinés aux chiens et aux chats.

Pour plus d'informations sur Max & Mila's World, cliquez ici : Max & Mila's World