Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

Voiture électrique sans wallbox privée : possible ou impossible ?

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Vernier/Ostermundigen (ots)

Gérer le quotidien avec une voiture électrique sans possibilité de recharge privée est exigeant. Le TCS a réalisé un test pratique et montre quels coûts en résultent, quels obstacles existent et quel type de véhicule est nécessaire.

L'absence d'une possibilité de recharge à domicile est considérée comme l'un des plus grands obstacles à l'achat d'une voiture électrique. Mais quels sont réellement les inconvénients lorsqu'on ne dispose pas de sa propre wallbox ? Le TCS a fait le test et examiné comment gérer le quotidien, les vacances et le travail avec une voiture électrique en utilisant uniquement des stations de recharge publiques.

Pour ce test, un expert du TCS a circulé pendant cinq mois avec un SUV de classe moyenne à propulsion électrique. Il a enregistré chaque recharge et relevé la durée, les coûts, l'énergie chargée et les kilomètres parcourus entre les recharges. Durant ces cinq mois, l'expert du TCS a parcouru 15 567 kilomètres en Suisse, en Italie et en France. Cela a nécessité 102 recharges. La majorité correspondait à 82 recharges en courant continu (DC), le reste à des recharges en courant alternatif (AC). Au total, le temps de recharge cumulé s'est élevé à près de 135 heures. La facturation s'est faite via l'application TCS eCharge.

Les coûts à la loupe

Un élément important du test concernait les coûts engendrés par la recharge sans wallbox privée. Les coûts moyens s'élevaient à 74 centimes par kWh. Selon la Commission fédérale de l'électricité (ElCom), le prix moyen de l'électricité à domicile est de 29 centimes par kWh. Pour comparer les coûts avec un véhicule thermique, il est pertinent de raisonner en coût par 100 kilomètres. Une voiture électrique rechargée uniquement sur des bornes publiques et sans abonnement revient ainsi à 15,80 francs pour 100 kilomètres (avec 80 % de recharges DC). Avec une recharge majoritairement privée, le coût est de 7,91 francs. Les coûts moyens pour un véhicule thermique (essence 95) s'élèvent à 10,32 francs pour 100 kilomètres (voir tableau ci-dessous). Les coûts énergétiques d'une voiture électrique sont donc plus élevés que ceux d'un véhicule thermique lorsque la recharge se fait uniquement sur des bornes publiques. En pratique, la plupart des conducteurs de voitures électriques rechargent rarement en déplacement et seulement lors de longs trajets. De la même manière que les conducteurs de voitures thermiques font rarement le plein sur les aires d'autoroute, où les prix sont plus élevés. Le test a toutefois montré que les économies financières ne sont possibles qu'en rechargeant à domicile ou sur le lieu de travail. Le TCS s'engage donc pour que l'installation de stations de recharge dans les immeubles d'habitation et dans les entreprises soit facilitée.

Une planification active est indispensable

Naturellement, le quotidien avec une voiture électrique sans wallbox privée exige davantage de planification. Le défi ne réside pas tant dans la disponibilité des bornes que dans le temps nécessaire pour recharger. Une recharge en courant continu dure en moyenne 33 minutes et nécessite une planification active. Ce temps représente un investissement important et ne peut pas toujours être intégré à des pauses naturelles, ce qui limite la flexibilité des utilisateurs et exige un changement d'habitudes.

Une autonomie suffisante est indispensable

Le véhicule utilisé pour le test est rechargé environ tous les 200 kilomètres avec une utilisation de la batterie de 60 % (niveau de charge entre 80 et 20 %), comme le recommande le constructeur. Avec une autonomie plus faible, les recharges doivent être plus fréquentes, ce qui complique encore davantage la planification et la gestion du temps. Le TCS recommande donc une autonomie permettant de couvrir une utilisation typique de deux à trois jours.

Le test de cinq mois, mené entre mars et août 2025, a montré que l'utilisation d'une voiture électrique sans wallbox privée est techniquement possible, mais qu'elle exige une planification importante et peut entraîner des coûts élevés. Une autonomie suffisante est recommandée, tout comme une architecture 800 V du véhicule électrique afin de permettre des puissances de recharge rapides. Il faut toutefois noter que les résultats ne sont pas représentatifs de tous les véhicules. De manière générale, le TCS demande une meilleure transparence des prix aux stations de recharge. Le prix du kWh devrait être connu avant même de se rendre à la borne de recharge.