LIDL Schweiz

Der Hersteller Jütro Tiefkühlkost GmbH & Co. KG informiert über einen Warenrückruf des Produktes Freshona Bio Beerenmischung tiefgefroren, 300g.

Jessen (ots)

Der Hersteller Jütro Tiefkühlkost GmbH & Co. KG ruft aktuell das Produkt "Freshona Bio Beerenmischung tiefgefroren, 300g" mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 25.02.2028 / Charge L250226B3, 26.03.2028 / Charge L270326B3, 14.04.2028 / Charge L150426P3 öffentlich zurück.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass in dem betroffenen Produkt Noroviren enthalten sind. Noroviren verursachen bei Menschen aller Altersgruppen akut beginnende Brechdurchfälle, die zu einem erheblichen Flüssigkeitsverlust führen können. Bei Säuglingen, Kleinkindern, Schwangeren sowie alten und kranken Menschen können die Erkrankungen auch schwer verlaufen. Aufgrund der möglichen Gesundheitsgefahr sollten Kunden den Rückruf unbedingt beachten und das Produkt nicht konsumieren.

Das betroffene Produkt "Freshona Bio Beerenmischung tiefgefroren, 300g" wurde bei Lidl in Schweiz verkauft. Das betroffene Produkt kann in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.

Von dem Rückruf ist ausschliesslich das Produkt "Freshona Bio Beerenmischung tiefgefroren, 300g" des Herstellers Jütro Tiefkühlkost GmbH & Co. KG mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 25.02.2028 / Charge L250226B3, 26.03.2028 / Charge L270326B3, 14.04.2028 / Charge L150426P3 betroffen. Andere bei Lidl in Schweiz verkaufte Produkte des Herstellers Jütro Tiefkühlkost GmbH & Co. KG sowie weitere Produkte der Marke "Freshona" sind von dem Rückruf nicht betroffen.

Für weitere Informationen melden Sie sich gerne bei der Lidl-Kundenhotline: +41 71 588 05 10.

Sollten Ihnen Personen bekannt sein, die ebenfalls von dem Rückruf betroffen sind, bitten wir Sie die Information an diese weiterzugeben.

Jütro Tiefkühlkost GmbH & Co. KG entschuldigt sich bei allen Betroffenen für die entstandenen Unannehmlichkeiten.