Une nouvelle base à Berne pour TCS Ambulance

Vernier/Ostermundigen (ots)

Après Bienne, TCS Ambulance met en service une deuxième base dans le canton de Berne. La société fille, spécialisée dans les transports sanitaires, a été fondée il y a un peu plus d'un an et opère désormais aussi depuis la ville de Berne. Le Groupe TCS Ambulance est la plus grande organisation terrestre nationale dans le domaine du secours d'urgence et du transport sanitaire, et dispose désormais de 23 bases en Suisse.

À l'automne 2024, la première filiale spécialement créée pour les transports sanitaires de TCS Ambulance a commencé ses activités dans la région de Bienne-Seeland. Après un développement positif de ses opérations et l'augmentation du volume d'interventions, une expansion est prévue : à partir de décembre, la société opérera à partir d'une nouvelle base dans la ville de Berne. " La demande dans la ville et l'agglomération bernoise est importante ", commente Philippe Klaus, CEO de TCS Ambulance. " La proximité géographique avec nos clients, tels que les hôpitaux, cliniques et homes, est très importante. " La filiale compte 20 collaborateurs. Au niveau national, le Groupe TCS Ambulance, qui compte sept sociétés, emploie environ 400 collaborateurs.

Exigences du canton

La séparation entre les secours d'urgence et transport de patients moins complexes correspond à une directive du canton de Berne. Pour cette raison, le Centre hospitalier de Bienne SA et TCS Ambulance ont conclu un partenariat et fondé en 2024 la TCS Ambulance Services Mittelland SA. La nouvelle société s'est principalement consacrée depuis lors aux transports secondaires de patients des catégories S3 et S4 dans la région de Bienne-Seeland. Un transport S3 concerne le transfert planifiable de patients stables présentant un faible risque de détérioration de leur état de santé ; un transport S4 désigne le transfert d'un patient stable sans risque de détérioration et sans surveillance médicale instrumentale.

À propos de TCS Ambulance

TCS Ambulance est la plus grande organisation terrestre nationale dans le domaine du secours d'urgence et du transport de patients. L'entreprise est active dans neuf cantons - Argovie, Bâle-Campagne, Berne, Lucerne, Zoug, Zurich, Vaud, Genève et Fribourg - et opère désormais à partir de 23 bases, avec environ 45'000 interventions par an. TCS Ambulance emploie 400 collaborateurs dans toute la Suisse.

Le TCS est actif depuis plus de 60 ans également dans le domaine médical, notamment grâce au conseil médical et aux rapatriements sanitaires liés au Livret ETI. Grâce au soutien du TCS, l'Université de Berne a pu créer en 2019 une chaire en télémédecine d'urgence. Le TCS exploite le site indépendant d'information médicale tcs-mymed.ch.