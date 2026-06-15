Voices of Nuclear - Switzerland

Le Parlement renvoie le dossier nucléaire au Conseil fédéral : " Les Voix du Nucléaire - Suisse" se lance pour ancrer le débat dans les faits

Sion, VS, Suisse (ots)

Le Conseil national a renvoyé ce lundi, par 100 voix contre 97, le contre-projet à l'initiative " De l'électricité pour tous en tout temps (Stop au black-out) " (objet 25.068) au Conseil fédéral, lui demandant de clarifier d'abord le cadre financier de nouvelles centrales nucléaires avant de lever l'interdiction de construire en vigueur depuis 2018. Le principe d'une ouverture aux technologies n'est donc pas écarté : c'est la question du financement qui doit encore être tranchée. Le débat se poursuit, et l'initiative populaire - soumise de toute manière au vote du peuple et des cantons - reste pendante. Dans cette perspective, un collectif de citoyennes et citoyens annonce la création de l'association " Les Voix du Nucléaire - Suisse ", avec une exigence : que la campagne à venir se joue sur des faits vérifiables plutôt que sur des slogans - à commencer par la question des coûts et du financement, désormais au coeur du débat parlementaire.

Sa mission s'articule en trois axes : informer le public et les décideurs sur la base de la science (sûreté, déchets, coûts, climat) ; vérifier les affirmations circulant dans le débat, en s'appuyant sur les plateformes de fact-checking faceaunucleaire.fr (français) et dematomentgegen.de (allemand) ; mobiliser celles et ceux qui considèrent que la neutralité carbone ne sera pas atteinte sans le nucléaire aux côtés de l'hydraulique, du solaire et de l'éolien. #NetZeroNeedsNuclear

L'association rejoint le réseau européen Voices of Nuclear, fondé en France sous l'étiquette " Voix du Nucléaire " mais présent sur tout le continent.

Fédérer plutôt que fragmenter. De nombreux groupements et associations partagent déjà ces objectifs en Suisse, chacun avec ses moyens limités. L'association les invite à unir leurs forces sous une bannière commune : mutualiser les ressources et parler d'une seule voix citoyenne - indépendante des exploitants et de l'industrie nucléaire - sera décisif face à des campagnes d'opposition rodées et bien financées.

L'association lance un appel aux membres fondateurs dans toutes les régions linguistiques. La participation des femmes est particulièrement encouragée : partout dans le monde, ce sont souvent des femmes qui ont pris la tête du mouvement en faveur du nucléaire, au nom des valeurs qui les animent et des générations futures. L'association entend leur donner la même place en Suisse - une forte représentation féminine au comité est un engagement statutaire.

Indépendante de tout parti politique, syndicat ou industrie, l'association publie chaque année l'origine de ses ressources. L'assemblée constitutive se tiendra à l'été 2026.